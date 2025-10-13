Mató a puñaladas a su hermano e hirió a su padre durante una discusión al interior del hogar

El sujeto fue enviado a prisión mientras se investiga lo ocurrido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una riña familiar que se presentó en el barrio Tulio Varón de Ibagué (Tolima) causó sorpresa entre la comunidad, luego de que se registrara la muerte de Víctor Alfonso Aguilar Vásquez a manos de su propio hermano, identificado como Miguel Ángel Aguilar Vásquez, de 39 años.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025, en el momento en el que la convivencia en el hogar se vio interrumpida por una discusión que, según la información preliminar, se intensificó bajo los efectos del alcohol y terminó en una agresión fatal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Ibagué, citado por el medio local El Nuevo Día, el suceso se presentó alrededor de las 3:45 a. m., cuando varios integrantes de la familia se encontraban reunidos en la vivienda. La confrontación verbal entre los hermanos escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física.

Sin embargo, todo empeoró en el momento en el que Miguel Ángel Aguilar Vásquez utilizó un arma cortopunzante para atacar a su hermano en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

El sujeto utilizó un arma cortopunzante para atacar a su familiar y herir a su padre - crédito Colprensa

Del mismo modo, las autoridades locales informaron que, durante el forcejeo, Uriel Aguilar, padre de los involucrados, también resultó herido al intentar intervenir para detener la pelea. Los gritos y la confusión ocasionada en el lugar causó preocupación entre los vecinos, que no dudaron en solicitar la presencia de la Policía a través de varias llamadas.

Tras la alerta, los agentes acudieron de inmediato al popular sector y trasladaron al padre herido al Hospital Federico Lleras Acosta, donde permanece en proceso de recuperación.

En cuanto al presunto agresor, se confirmó que fue capturado en el sitio y puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, pues debe enfrentar cargos por homicidio, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Entre tanto, los agentes que atendieron la situación afirmaron que la rápida intervención policial permitió controlar la situación y asegurar la atención médica para el herido.

La comunidad exige justicia y que el criminal no quede en libertad bajo ninguna circunstancia - crédito Policía Nacional

Ante la gravedad de la situación, el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Diego Edixon Mora Muñoz, demostró su pesar por lo ocurrido y dirigió un mensaje a la ciudadanía, en el que se refirió a la importancia de recurrir a mecanismos institucionales para la resolución de conflictos domésticos.

“Estos hechos de intolerancia, más aún cuando ocurren dentro del hogar, no pueden seguir presentándose. Existen canales oficiales como las salas de mediación, la Personería y las inspecciones de Policía para resolver los conflictos de manera pacífica”, expresó el oficial, según declaraciones recogidas por El Nuevo Día.

​Centro de Conciliación de la Policía en Ibagué

Dirección: Avenida Ferrocarril con Calle 22 Barrio La Estación

Teléfono: 3152040326

Correos metib.cecop@policia.gov.co metib.cecop-cj@policia.gov.co metib.cecop-med@policia.gov



Las autoridades piden denunciar cualquier caso de violencia intrafamiliar - crédito @PoliciaIbague / X

Dos niños quedaron gravemente heridos en un atentado en Ibagué

Un ataque armado dejó a dos niños gravemente heridos en el barrio La Pradera de Ibagué, durante la tarde del miércoles 9 de octubre de 2025, lo que causó indignación entre la comunidad, al confirmarse que los menores fueron alcanzados directamente por los disparos.

De acuerdo con las versiones preliminares sobre lo ocurrido, el hecho ocurrió en la comuna 12 de la ciudad, cuando Hugo Nelson Leal Domínguez, conocido como alias Tritón, fue asesinado a plena luz del día mientras se desplazaba por el popular sector junto a su pareja y sus hijos.

Leal Domínguez, de 31 años y oriundo de Girardot, cayó junto al vehículo en el que se movilizaba, mientras que su familia resultó herida en el mismo acto violento, por lo que la comunidad se comunicó de inmediato con las autoridades.