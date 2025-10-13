Colombia

Mató a puñaladas a su hermano e hirió a su padre durante una discusión al interior del hogar

El señalado agresor fue arrestado, mientras que el papá de los involucrados resultó herido

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
El sujeto fue enviado a
El sujeto fue enviado a prisión mientras se investiga lo ocurrido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una riña familiar que se presentó en el barrio Tulio Varón de Ibagué (Tolima) causó sorpresa entre la comunidad, luego de que se registrara la muerte de Víctor Alfonso Aguilar Vásquez a manos de su propio hermano, identificado como Miguel Ángel Aguilar Vásquez, de 39 años.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025, en el momento en el que la convivencia en el hogar se vio interrumpida por una discusión que, según la información preliminar, se intensificó bajo los efectos del alcohol y terminó en una agresión fatal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Ibagué, citado por el medio local El Nuevo Día, el suceso se presentó alrededor de las 3:45 a. m., cuando varios integrantes de la familia se encontraban reunidos en la vivienda. La confrontación verbal entre los hermanos escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física.

Sin embargo, todo empeoró en el momento en el que Miguel Ángel Aguilar Vásquez utilizó un arma cortopunzante para atacar a su hermano en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

El sujeto utilizó un arma
El sujeto utilizó un arma cortopunzante para atacar a su familiar y herir a su padre - crédito Colprensa

Del mismo modo, las autoridades locales informaron que, durante el forcejeo, Uriel Aguilar, padre de los involucrados, también resultó herido al intentar intervenir para detener la pelea. Los gritos y la confusión ocasionada en el lugar causó preocupación entre los vecinos, que no dudaron en solicitar la presencia de la Policía a través de varias llamadas.

Tras la alerta, los agentes acudieron de inmediato al popular sector y trasladaron al padre herido al Hospital Federico Lleras Acosta, donde permanece en proceso de recuperación.

En cuanto al presunto agresor, se confirmó que fue capturado en el sitio y puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, pues debe enfrentar cargos por homicidio, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Entre tanto, los agentes que atendieron la situación afirmaron que la rápida intervención policial permitió controlar la situación y asegurar la atención médica para el herido.

La comunidad exige justicia y
La comunidad exige justicia y que el criminal no quede en libertad bajo ninguna circunstancia - crédito Policía Nacional

Ante la gravedad de la situación, el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Diego Edixon Mora Muñoz, demostró su pesar por lo ocurrido y dirigió un mensaje a la ciudadanía, en el que se refirió a la importancia de recurrir a mecanismos institucionales para la resolución de conflictos domésticos.

“Estos hechos de intolerancia, más aún cuando ocurren dentro del hogar, no pueden seguir presentándose. Existen canales oficiales como las salas de mediación, la Personería y las inspecciones de Policía para resolver los conflictos de manera pacífica”, expresó el oficial, según declaraciones recogidas por El Nuevo Día.

​Centro de Conciliación de la Policía en Ibagué

  • Dirección: Avenida Ferrocarril con Calle 22 Barrio La Estación
  • Teléfono: 3152040326
  • Correos
    • metib.cecop@policia.gov.co
    • metib.cecop-cj@policia.gov.co
    • metib.cecop-med@policia.gov
Las autoridades piden denunciar cualquier
Las autoridades piden denunciar cualquier caso de violencia intrafamiliar - crédito @PoliciaIbague / X

Dos niños quedaron gravemente heridos en un atentado en Ibagué

Un ataque armado dejó a dos niños gravemente heridos en el barrio La Pradera de Ibagué, durante la tarde del miércoles 9 de octubre de 2025, lo que causó indignación entre la comunidad, al confirmarse que los menores fueron alcanzados directamente por los disparos.

De acuerdo con las versiones preliminares sobre lo ocurrido, el hecho ocurrió en la comuna 12 de la ciudad, cuando Hugo Nelson Leal Domínguez, conocido como alias Tritón, fue asesinado a plena luz del día mientras se desplazaba por el popular sector junto a su pareja y sus hijos.

Leal Domínguez, de 31 años y oriundo de Girardot, cayó junto al vehículo en el que se movilizaba, mientras que su familia resultó herida en el mismo acto violento, por lo que la comunidad se comunicó de inmediato con las autoridades.

Temas Relacionados

Barrio Tulio VarónVíctor Alfonso Aguilar VásquezPelea de hermanosMiguel Ángel Aguilar VásquezMató a su hermanoViolencia intrafamiliarRiñaColombia-Noticias

Más Noticias

Atentado con artefacto explosivo contra el CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá: alcalde condenó los hechos

En la noche del 12 de octubre, un artefacto explosivo impactó el punto policial de Santo Domingo; las autoridades confirmaron que no hubo víctimas y que el hecho está siendo investigado

Atentado con artefacto explosivo contra

Un mono capuchino era transportado en un bus intermunicipal en Cali: así fue la intervención de las autoridades

La intervención policial evitó el sufrimiento de un animal confinado y derivó en la detención de un individuo, que quedó a disposición de la Fiscalía por delitos ambientales relacionados con especies protegidas

Un mono capuchino era transportado

Daniel Quintero arremetió contra Margarita Rosa de Francisco y la acusa de usar un montaje del uribismo: “No todo vale”

La actriz y activista progresista declaró que el voto en la consulta del Pacto Histórico debe centrarse en Carolina Corcho o Iván Cepeda; para ella, apoyar al exalcalde de Medellín sería repetir los errores de 2022 con Rodolfo Hernández

Daniel Quintero arremetió contra Margarita

Red de seguridad ilícita: exoficiales del Ejército estarían vinculados con grandes narcotraficantes extranjeros

Las autoridades abrieron una investigación sobre el uso de armas de fuego entregadas por la Fuerza Armada a exmilitares detenidos en Llanogrande, que presuntamente las utilizaron para proteger a capos

Red de seguridad ilícita: exoficiales

Petro ‘sacó pecho’ por reducción de deuda externa y lanzó varias pullas: “La oposición llama, por ignorancia, derroche”

Un nuevo reporte económico abrió la puerta a reacciones desde el Gobierno; mientras el presidente resalta lo que considera una señal positiva en materia fiscal, voces críticas insisten en mirar el panorama completo

Petro ‘sacó pecho’ por reducción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez estará en el

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

Top 10 K-pop de iTunes Colombia: Jisoo lidera el ranking de los artistas más escuchados del momento

Top 10 Netflix Colombia: “Caramelo” encabeza el ranking de películas imprescindibles del momento

Deportes

Vinculan a directivo del América

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina

Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr