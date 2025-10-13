Colombia

Fecoer alerta grave crisis por muertes de pacientes con enfermedades raras: 1501 fallecidos en 2025

Entre enero y agosto las barreras en el acceso a medicamentos y servicios médicos han impactado especialmente a familias afiliadas a la Nueva EPS, incrementando las dificultades para obtener atención especializada

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
FECOER advirtió que la crisis
FECOER advirtió que la crisis en la atención ha puesto en riesgo a personas con necesidades médicas complejas, señalando demoras y obstáculos en la gestión de casos críticos. - crédito REUTERS/Piroschka van de Wouw

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) alertó este mes sobre una grave crisis sanitaria que ha provocado 1.501 muertes de pacientes con enfermedades raras en Colombia durante los primeros ocho meses de 2025.

El reporte oficial de la organización indica que la cifra ya excede el promedio de años anteriores y pone en evidencia un incremento preocupante en los fallecimientos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación afecta especialmente a quienes requieren atención integral y oportuna. De acuerdo con Fecoer, el 22% de las muertes ocurridas entre enero y agosto corresponden a personas que se encontraban afiliadas a la Nueva EPS, una aseguradora de salud bajo intervención estatal. Esto equivale a 324 fallecimientos dentro de esa entidad, según el balance divulgado.

El director ejecutivo de la organización, Diego Gil, aseguró que “las muertes obedecen a barreras persistentes para acceder a tratamientos y medicamentos, así como al incumplimiento de las leyes y sentencias que protegen a los pacientes con enfermedades huérfanas”. Mencionó entre las normativas ignoradas la Sentencia T-760/2008, la Ley 1392/2010 y la Ley 1751/2015, que garantizan derechos fundamentales en el sector salud.

Familias vinculadas a la Nueva
Familias vinculadas a la Nueva EPS enfrentan mayores trabas para recibir tratamientos oportunos, según lo alertado por FECOER durante la actual emergencia en el sistema de salud. - crédito Nueva EPS

Según el documento, tanto el Gobierno nacional como las Entidades Promotoras de Salud (EPS) atribuyen el aumento de muertes a la gravedad inherente de las patologías. Sin embargo, desde la federación advierten que los retrasos y las negativas en la entrega de medicamentos y tratamientos derivados de la crisis financiera del sistema sanitario han intensificado la mortalidad. La federación enfatizó que la crisis no responde únicamente a la naturaleza de las enfermedades, sino a obstáculos administrativos y a la falta de cumplimiento de la ley.

Durante una sesión realizada el 30 de septiembre en la Comisión VII del Senado dedicada a la reforma sanitaria, Fecoer reiteró la importancia de adoptar medidas inmediatas e independientes del proceso legislativo que actualmente cursa el Congreso. El organismo expresó que los pacientes afectados no pueden esperar los tiempos habituales de discusión y trámite parlamentario.

Gil insistió ante los legisladores en que “es necesario implementar un plan de choque inmediato para garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos esenciales, restablecer los canales de comunicación entre las EPS y los pacientes, y asegurar el cumplimiento pleno de la ley”. Añadió que la atención a estos pacientes constituye una prioridad legal y ética para el Estado, pues las personas con enfermedades raras cuentan con protección constitucional reforzada.

La intervención estatal en la
La intervención estatal en la Nueva EPS coincidió con un incremento en los reportes de demoras para la entrega de medicamentos, agravando la situación de quienes requieren tratamiento continuo. - crédito Lina Gasca / Colprensa

En medio de la emergencia, Fecoer también denunció que la cuenta oficial en redes sociales de la Nueva EPS bloqueó el acceso a la organización. Este acto es percibido como una represalia frente a las denuncias públicas de Fecoer y a las reiteradas solicitudes de respuesta a casos críticos presentados por la federación. En el comunicado divulgado, la federación expresa que esta restricción a la información afecta gravemente la transparencia y limita el diálogo requerido para buscar soluciones a la situación.

La federación ratificó que continuará divulgando públicamente cada situación crítica que recaiga sobre los pacientes y sus familias, insistiendo en la defensa del derecho a la salud y la vida. Fecoer hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para asumir liderazgo frente a la crisis y facilitar la activación inmediata de estrategias que aseguren la entrega oportuna de medicamentos, tecnologías y servicios de salud.

La misiva emitida por la federación, además, acciones coordinadas entre todos los actores del sistema. Resalta que las demoras burocráticas pueden significar la pérdida de más vidas y apela a la “obligación ética y social” de proteger a quienes han sido identificados legalmente como sujetos de especial protección ante el Estado colombiano.

Entre enero y agosto de
Entre enero y agosto de 2025, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras reportó que la cifra de fallecimientos entre pacientes con enfermedades huérfanas aumentó respecto a años anterior. - crédito Fecoer

De acuerdo con usuarios de redes sociales, la alerta lanzada por Fecoer coloca el foco sobre la actual situación del sistema de salud colombiano, mientras el país debate reformas estructurales y el acceso de las poblaciones vulnerables a servicios médicos críticos permanece comprometido.

Temas Relacionados

Enfermedades rarasFECOERNueva EPSCrisis sanitaria ColombiaAcceso a medicamentosAtención especializadaColombia-Noticias

Más Noticias

Sinuano Día y Noche resultados 12 de octubre: todos los números ganadores del último sorteo

Estos son los sorteos más importantes de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día y Noche resultados

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cali este lunes 13 de octubre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pilas: Así rotará el Pico

Resultados Chontico Día y Noche domingo 12 de octubre de 2025: los números ganadores de ambos sorteos

Estos juegos ofrecen a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios

Resultados Chontico Día y Noche

Pilas: Así rotará el pico y placa en Medellín este lunes

Cuáles son los automóviles que que no pueden transitar este lunes, chécalo y evita una multa

Pilas: Así rotará el pico

Atentado con artefacto explosivo contra el CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá: alcalde condenó los hechos

En la noche del 12 de octubre, un artefacto explosivo impactó el punto policial de Santo Domingo; las autoridades confirmaron que no hubo víctimas y que el hecho está siendo investigado

Atentado con artefacto explosivo contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez estará en el

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

Top 10 K-pop de iTunes Colombia: Jisoo lidera el ranking de los artistas más escuchados del momento

Top 10 Netflix Colombia: “Caramelo” encabeza el ranking de películas imprescindibles del momento

Deportes

Vinculan a directivo del América

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina

Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr