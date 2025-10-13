Colombia

Autoridades indígenas denunciaron ataque armado contra un escolta en territorio ancestral por parte del Ejército Nacional

Un comunero resultó gravemente herido tras un tiroteo atribuido a tropas legitimas en Caloto, mientras líderes del resguardo exigen el esclarecimiento inmediato de los hechos

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

El 12 de octubre de 2025, en la vía entre los sectores de La Jirafa y La Palma, jurisdicción del municipio de Caloto, Cauca, el comunero Wilfran Daniel Trochez, de 25 años, resultó gravemente herido luego de un ataque a disparos perpetrado por unidades del Ejército Nacional contra un vehículo de protección colectiva indígena.

Trochez, reconocido como Kiwe Thêgna —figura de protección comunitaria ancestral— y escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), se dirigía a la Institución Educativa La Palomera al momento de los hechos.

La agresión se produjo sin que estuviera señalizado ningún retén militar, según la denuncia de las Autoridades Ancestrales NehWe’sx del Resguardo de Huellas, Caloto.

El ataque sucedió alrededor de las 5:10 a. m., cuando Trochez se trasladaba en una camioneta Toyota gris ratón, identificada con placas NXP 930 y designada como vehículo de uso colectivo para protección del resguardo.

Las autoridades ancestrales informaron que en el lugar se encontraron siete casquillos de arma de fuego, lo que evidencia, a su juicio, un uso desproporcionado de la fuerza. Trochez fue llevado de urgencia al hospital de Santander de Quilichao, aunque al cierre de esta nota se desconoce su estado de salud.

La comunidad indígena, a través de un comunicado oficial, expresó un rechazo absoluto frente al constante asedio y hostigamiento por parte de diferentes actores armados, incluyendo miembros de la fuerza pública, que mantienen presencia en amplias zonas del norte del Cauca.

Las Autoridades Ancestrales NehWe’sx, líderes legítimos de la defensa del territorio, señalaron: “Nuestra resistencia y lucha son por la paz, la dignidad y la autonomía, rechazamos toda forma de violencia que altere la armonía y tranquilidad de nuestro pueblo”.

Según la misiva, la persistente situación de violencia en Caloto genera zozobra, miedo e incertidumbre, afectando de manera grave la convivencia y el equilibrio en los espacios comunitarios.

El ataque armado del 12 de octubre se suma a una serie de incidentes recientes que mantienen en alerta a los pueblos indígenas del Cauca, que denuncian ser objetivo recurrente de distintos actores armados.

El comunicado del Cabildo Indígena del Resguardo de Huellas exigió el esclarecimiento inmediato de los hechos y una investigación exhaustiva por parte de las autoridades estatales competentes.

En el documento se subraya: “La vida y el territorio se respetan”, en línea con el mandato de protección, defensa y preservación de los principios ancestrales que encabezan las luchas indígenas en la región.

En consonancia con el Derecho Internacional Humanitario, las autoridades indígenas demandaron la adopción de “medidas urgentes y efectivas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la soberanía de los pueblos originarios”.

También subrayaron la responsabilidad del Estado en asegurar la integridad y autonomía de estas comunidades frente a cualquier tipo de intervención armada, señalando la gravedad del ataque contra un escolta indígena protegido por la propia estructura de la UNP.

Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial por parte del Ejército Nacional sobre este incidente ni se ha divulgado información sobre las investigaciones en curso.

El episodio pone en evidencia la complejidad de la situación de seguridad en territorios ancestrales del Cauca, donde convergen las acciones de grupos armados ilegales y las actuaciones de la fuerza pública, en medio de comunidades que continúan defendiendo su derecho a la vida y la autodeterminación.

Las Autoridades Ancestrales NehWe’sx de Caloto mantienen firme su llamado a todos los actores armados, invitándolos a acatar los principios de respeto, autonomía y dignidad de los pueblos indígenas.

La demanda principal se orienta hacia la urgencia por detener las agresiones y establecer garantías reales para el ejercicio de los derechos fundamentales de estas comunidades, consolidando condiciones favorables para la paz y la estabilidad social en la región.

