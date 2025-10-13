Colombia

Alcalde de Bogotá se pronunció sobre el ataque sicarial contra dos líderes venezolanos: “Ya hay avances en la investigación”

Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez huyeron de Venezuela por persecución política y en Colombia buscaban protección como solicitantes de refugio

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Dos refugiados venezolanos fueron atacados
Dos refugiados venezolanos fueron atacados a tiros en el norte de Bogotá el lunes 13 de octubre, lo que provocó una reacción por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito @LuisPecheVE - @yendrive - Alcaldía de Bogotá

Dos ciudadanos venezolanos solicitantes de refugio en Colombia resultaron heridos tras un ataque armado en el norte de Bogotá; el hecho ocurrió en horas del mediodía del lunes 13 de octubre de 2025, cuando Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez caminaban por una vía pública con dirección a un punto de transporte, momento en el que fueron interceptados por hombres armados que les dispararon sin previo aviso.

Ambos debieron ser trasladados con urgencia a centros médicos cercanos, donde recibieron atención inmediata. Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez habían llegado a Colombia meses atrás tras abandonar Venezuela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe destacar que el joven Velásquez, identificado como defensor de derechos humanos y activista Lgbti+, había solicitado refugio por temor a represalias políticas en su país, y al parecer, nunca obtuvo una respuesta por parte de la Cancillería.

Yendri Omar Velásquez es un
Yendri Omar Velásquez es un defensor de derechos humanos y activista Lgbti+, que buscaba protección en Colombia - crédito @yendri.v/Instagram

El ataque generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y entre miembros de la comunidad migrante, quienes alertaron sobre los riesgos que enfrentan líderes sociales y políticos que han debido exiliarse por razones de persecución.

Carlos Fernando Galán confirmó el ataque y reveló detalles del caso

La situación también captó la atención de las autoridades locales, entre ellas la del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que se refirió públicamente al incidente.

A través de un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, el alcalde Galán confirmó los detalles del ataque y se refirió de forma directa al papel que tienen las instituciones del país en la protección de quienes buscan asilo político.

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el ataque armado en contra de dos líderes sociales venezolanos en la capital colombiana - crédito Colprensa

“El ciudadano venezolano Yendri Omar Velásquez Rodríguez y el ciudadano colombovenezolano Luis Alejandro Peche Arteaga fueron atacados con arma de fuego y tras resultar heridos, fueron trasladados a una clínica de la ciudad para recibir atención inmediata que permitiera salvar sus vidas, siendo valorados como pacientes estables al ingreso para su atención”, escribió el mandatario.

“Los señores Peche y Velásquez, quienes se desempeñan como líderes de derechos humanos, uno de ellos perteneciente a Amnistía Internacional, buscaron refugio en Colombia desde el segundo semestre de 2024 tras abandonar su país de origen por ser perseguidos políticos”, explicó.

El alcalde también informó que la Policía Metropolitana de Bogotá ya adelanta labores para esclarecer los hechos: “Una vez ocurridos los hechos, la @policiabogota inició la recolección de información dirigida a la captura de los responsables de este acto violento y la identificación de sus determinantes. Ya hay avances en la investigación (sic)”.

A través de su cuenta
A través de su cuenta oficial, el alcalde de Bogotá confirmó que las víctimas fueron atendidas y pidió celeridad en la investigación - crédito @CarlosFGalan/X

Además, reiteró el compromiso de la ciudad con la protección de líderes sociales y políticos que llegan al país huyendo de la represión: “En Bogotá recibimos, acompañamos y respaldamos a quienes, huyendo de la persecución política, han llegado a Colombia con el fin de salvaguardar su integridad, conservar su libertad y mantener sus liderazgos”, expresó.

Galán también hizo un llamado puntual a las instituciones nacionales encargadas de la investigación y protección de estos ciudadanos. Dirigió su mensaje a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Solicito a la Fiscalía General de la Nación desarrollar una investigación rápida que permita identificar a los agresores de los señores Velásquez y Peche, así como conocer los riesgos que enfrentan en el país otros refugiados y solicitantes de refugio en relación con su condición”, escribió el mandatario local en su publicación.

Muchos jóvenes migrantes en Colombia
Muchos jóvenes migrantes en Colombia se organizan en redes comunitarias para apoyarse mutuamente - crédito Giorgio Viera/EFE

“Asimismo, le pido al Ministerio de Relaciones Exteriores agilizar toda la respuesta necesaria para que el Estado colombiano, de acuerdo con sus funciones, haga lo necesario para garantizar la seguridad a líderes políticos que buscan refugio en Colombia ante la persecución política”, concluyó.

El ataque, que dejó a ambos ciudadanos heridos, reviivó el debate sobre la seguridad de los refugiados políticos en el país, así como el papel de las autoridades locales y nacionales en su protección.

Temas Relacionados

Carlos Fernando GalánAlcalde de BogotáLuis Alejandro PecheYendri Omar VelásquezLgbti+VenezuelaLíderes venezolanosAtaque sicarial en BogotáMigrantes venezolanos en ColombiaRefugio políticoColombia-Noticias

Más Noticias

Sismo de magnitud 3.7 con epicentro en Cundinamarca

El país se localiza en una zona sísmica altamente activa, en donde coinciden las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Sismo de magnitud 3.7 con

Actualizan estado de salud de la mujer herida tras deslizamiento de tierra en Barrancabermeja

Decenas de familias buscan apoyo tras perderlo todo por las lluvias en la región

Actualizan estado de salud de

Nueva medida del Gobierno Petro hará que muchos colombianos no puedan comprar carro nuevo: norma complica las ventas

La inminente imposición de un arancel del 16,1% y nuevos impuestos amenaza con restringir la llegada de modelos recientes provenientes de Brasil y dificultar la modernización del parque automotor

Nueva medida del Gobierno Petro

Menor permanece desaparecida en Cali y su madre clama por ayuda: así puede colaborar

La mujer aseguró que la última vez que fue vista su hija fue en la noche del sábado 11 de octubre, cuando permanecía en un sector del sur de la capital vallecaucana

Menor permanece desaparecida en Cali

Fuertes lluvias en Barracabermeja dejan 90 familias damnificadas y una mujer herida: autoridades preparan entrega de ayudas

Fuertes precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos y daños en viviendas de 24 barrios, dejando a decenas de familias afectadas y movilizando a las autoridades para atender la crisis y entregar ayuda humanitaria

Fuertes lluvias en Barracabermeja dejan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

La inesperada reacción de Sofía Avendaño al enterarse del enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu: “Cómo así que demanda”

Andrea Valdiri presume su increíble cambio físico antes de su combate con Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4′

La investigación sobre el asesinato de B King y Regio Clownn da nuevos detalles: conexiones con el narcotráfico son las principales hipótesis

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

Deportes

Estas es la posible sanción

Estas es la posible sanción a Alfredo Morelos de Atlético Nacional por supuestamente simular el penalti contra Boyacá Chicó en la Liga

Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA de octubre

Los cuatro ciclistas colombianos que están sin equipo para el 2026: tres han ganado etapas en las grandes vueltas

Cabo Verde, la nación africana con apenas medio millón de población que puede ser rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

Sebastián Villa en 57 segundos peleó con el árbitro, soltó un puñetazo, vio dos amarillas y se fue expulsado