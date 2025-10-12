Colombia

Violenta riña entre reclusos psiquiátricos en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, resultó con un muerto

El sujeto falleció luego de que su compañero de celda le propinara una herida en el cuello y un brazo con un arma blanca artesanal, alegando supuestos problemas personales

Lina Muñoz Medina

Lina Muñoz Medina

Un interno murió tras una
Un interno murió tras una riña en la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla, lo que reaviva el debate sobre la seguridad y el control en el penal - crédito redes sociales

La noche del 11 de octubre, una violenta disputa en la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla culminó con la muerte de un interno, hecho que volvió a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad y control en este penal, señalado previamente por la Procuraduría por su sobrepoblación y deficiencias estructurales.

Douglas Adolfo Vergara Cupidan, de 43 años, falleció tras ser atacado por su compañero de celda, José Eulices Flórez Blanco, conocido como “El Ñeco”, en un espacio destinado exclusivamente a pacientes psiquiátricos.

De acuerdo con los reportes oficiales, la agresión se produjo dentro de una celda de aislamiento, donde ambos reclusos compartían espacio. Vergara Cupidan recibió una herida mortal en el cuello y lesiones en el brazo izquierdo, provocadas por un arma cortopunzante artesanal que portaba Flórez Blanco.

La víctima, Douglas Adolfo Vergara
La víctima, Douglas Adolfo Vergara Cupidan, fue atacada por su compañero de celda, José Eulices Flórez Blanco, en un área para pacientes psiquiátricos - crédito Colprensa

Tras el ataque, los guardas de seguridad auxiliaron de inmediato a la víctima y la trasladaron al centro asistencial Paso El Bosque, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Las primeras indagaciones apuntan a que el enfrentamiento se originó por conflictos personales previos entre los internos. Según los testimonios recogidos por el personal de seguridad del penal, la discusión escaló hasta que “El Ñeco” utilizó el arma blanca contra su compañero.

Este incidente alteró el orden dentro de la prisión, lo que llevó a las autoridades a reforzar la seguridad en las inmediaciones para prevenir posibles fugas.

El historial judicial de los involucrados revela antecedentes por delitos graves. Douglas Adolfo Vergara Cupidan tenía registros por secuestro simple en 2023 y acceso carnal violento en 2010.

Por su parte, José Eulices Flórez Blanco acumulaba al menos nueve anotaciones, entre ellas por porte ilegal de armas de fuego en cinco ocasiones, hurto calificado menor cuantía en dos oportunidades, fabricación y porte de estupefacientes en 2019 y acceso carnal violento en 2020. Ambos permanecían recluidos en la celda número 2, destinada a internos con patologías psiquiátricas.

El incidente llevó a reforzar
El incidente llevó a reforzar la seguridad en la prisión y a abrir investigaciones para esclarecer los hechos - crédito Defensoría del Pueblo

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer las causas que llevaron a Flórez Blanco a atacar a su compañero. Se adelantaron entrevistas tanto con los médicos que atendieron la emergencia como con los guardas de seguridad presentes en el momento de los hechos.

No obstante, la Policía Nacional reportó que ni el presunto agresor fue presentado ante las autoridades competentes ni se contó con la presencia del personal jurídico ni del director de la cárcel tras el incidente.

La Procuraduría ya había advertido sobre la crisis penitenciaria en Barranquilla, señalando que la Cárcel Distrital El Bosque opera bajo condiciones de sobrepoblación y con notorias falencias en su infraestructura y control.

Otro hecho similar

Riña en el centro penitenciario El Bosque en Barranquilla | Crédito @noticiasyabq en X

El 24 de abril circularon versiones contradictorias sobre un enfrentamiento entre internos en la cárcel distrital El Bosque, en Barranquilla.

Imágenes publicadas en redes sociales mostraron a reclusos auxiliando a compañeros heridos, algunos hacia áreas donde podrían recibir atención, y también a un interno con una aparente herida en la cabeza. Se difundió que la riña habría ocurrido ese jueves, dejando 61 personas lesionadas y trasladadas a centros médicos.

No obstante, una fuente de la prisión sostuvo que el altercado se produjo el sábado 19 de abril, no el jueves, y que la cifra real de heridos fue de cuatro: dos internos y dos funcionarios agredidos con una piedra.

Con base en esta versión, solamente un recluso fue enviado a una clínica para exámenes y resultó estar en buen estado. El incidente sucedió durante horario de visitas y se le atribuyó a disputas por el control de zonas internas y conflictos personales.

Tras los disturbios, las autoridades penitenciarias implementaron protocolos de contención, interviniendo un grupo especializado para restaurar el orden sin reportar intentos de fuga.

