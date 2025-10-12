Video: artista armó rumba en TransMilenio y animó hasta al conductor, que se unió apagando las luces

El ciudadano animó a los pasajeros con una divertida canción - crédito @juan-art03/TikTok

El recorrido en TransMilenio en Bogotá, muchas veces, deja historias por contar. Más allá de los problemas de inseguridad, la ciudadanía ha logrado disfrutar de todo tipo de momentos agradables que cambian por completo un recorrido monótono.

La capital colombiana cuenta con artistas que con música no solo se rebuscan el dinero que necesitan para sustentarse; también brindan a los pasajeros del sistema de transporte masivo espacios de diversión. Así lo dejó ene videncia un joven cantante conocido como Jhon Trapboy, que se robó los reflectores en un bus de TransMilenio.

Su actuación quedó registrada en un video que se hizo viral en redes sociales y que dejó a más de uno emocionado. “¿Saben qué? El tema que tanto quería poner, pero lo dejé para el final mi gente, Juguemos en el bosque”, dijo el joven artista, antes de empezar a cantar esa última canción que puso a todos a cantar.

El artista animó a una pasajera a bailar - crédito Colprensa y @juan-art03/TikTok

De repente, con energía, el cantante instó a una joven pasajera a bailar al ritmo de la canción. Y así lo hizo; la ciudadana dejó ver sus pasos mientras los demás usuarios la animaban.

El ambiente fiestero fue tan amplio y recibió tan buena acogida, que hasta el conductor se unió a la rumba. En la grabación compartida en redes se evidencia cómo el trabajador apoyó al artista y a la bailarina prendiendo y apagando las luces del bus, tratando de ir al ritmo de la música. Esto emocionó todavía más a los pasajeros.

“Un aplauso para la bailarina. Dios mío, mi gente, ¿sabe qué?, me encanta vivir en Bogotá”, dijo el joven cantante a los usuarios, que aplaudieron por el corto show que presenciaron en su recorrido.

Los usuarios de TransMilenio tuvieron diversión en medio de su recorrido - crédito TransMilenio

Los internautas no escatimaron en comentarios positivos sobre el espectáculo que montaron Jhon Trapboy y la joven en el bus. “Nunca me ha tocado la transmiteca”; “El señor del bus tanto lo conoce que está comprometido con la transmiteca”; “Bogotá es bella”; “Transmilenio se puso melo”; “Quiero ir a Bogotá solo para coger esa ruta”, expresaron algunos ciudadanos en TikTok.

Los ciudadanos también plantearon el contraste entre la cultura, la música y el buen ambiente con las problemáticas más habituales que se evidencian en los buses, como los empujones entre pasajeros, el hurto de pertenencias y algunas peleas. “Yo cuando voy en transmilenio: lleno, roban y solo huelen mal. Cuando voy en moto: suben artistas”, detalló un usuario.

Artistas puso a bailar a usuarios de TransMilenio

En marzo de 2025, en redes sociales y medios de comunicación se hizo viral otro momento de diversión y baile que tuvo lugar en un bus del sistema de transporte masivo bogotano. En esa ocasión, el protagonismo lo tuvo el mismo artista callejero: Jhon Trapboy, que logró transformar la rutina del transporte público en un escenario de baile.

La grabación muestra cómo el público, que habitualmente compite por los asientos, terminó de pie participando en la presentación, motivado por la energía de los intérpretes. El momento más destacado ocurrió cuando el artista principal invitó a una usuaria a unirse a su interpretación de la canción infantil Juguemos en el bosque.

Testigos grabaron y compartieron el divertido momento en redes - crédito X

Tras aceptar la invitación, ambos protagonizaron un animado baile, provocando risas y aplausos entre los presentes. Al finalizar, el cantante bromeó con la pasajera: “¿No que no quería bailar? Casi me mata”, lo que generó aún más entusiasmo entre los usuarios y contribuyó a la difusión del acto en las plataformas digitales.

La reacción positiva de los pasajeros, que pasaron de la indiferencia a la participación, quedó registrada en el video que circula ampliamente, evidenciando el impacto de la intervención artística en el ambiente cotidiano del sistema de transporte.