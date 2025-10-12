Colombia

Video: artista armó rumba en TransMilenio y animó hasta al conductor, que se unió apagando las luces

El cantante hizo su icónica interpretación de “Juguemos en el bosque” y puso a los usuarios a cantar y a bailar

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El ciudadano animó a los pasajeros con una divertida canción - crédito @juan-art03/TikTok

El recorrido en TransMilenio en Bogotá, muchas veces, deja historias por contar. Más allá de los problemas de inseguridad, la ciudadanía ha logrado disfrutar de todo tipo de momentos agradables que cambian por completo un recorrido monótono.

La capital colombiana cuenta con artistas que con música no solo se rebuscan el dinero que necesitan para sustentarse; también brindan a los pasajeros del sistema de transporte masivo espacios de diversión. Así lo dejó ene videncia un joven cantante conocido como Jhon Trapboy, que se robó los reflectores en un bus de TransMilenio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su actuación quedó registrada en un video que se hizo viral en redes sociales y que dejó a más de uno emocionado. “¿Saben qué? El tema que tanto quería poner, pero lo dejé para el final mi gente, Juguemos en el bosque”, dijo el joven artista, antes de empezar a cantar esa última canción que puso a todos a cantar.

El artista animó a una
El artista animó a una pasajera a bailar - crédito Colprensa y @juan-art03/TikTok

De repente, con energía, el cantante instó a una joven pasajera a bailar al ritmo de la canción. Y así lo hizo; la ciudadana dejó ver sus pasos mientras los demás usuarios la animaban.

El ambiente fiestero fue tan amplio y recibió tan buena acogida, que hasta el conductor se unió a la rumba. En la grabación compartida en redes se evidencia cómo el trabajador apoyó al artista y a la bailarina prendiendo y apagando las luces del bus, tratando de ir al ritmo de la música. Esto emocionó todavía más a los pasajeros.

Un aplauso para la bailarina. Dios mío, mi gente, ¿sabe qué?, me encanta vivir en Bogotá”, dijo el joven cantante a los usuarios, que aplaudieron por el corto show que presenciaron en su recorrido.

Los usuarios de TransMilenio tuvieron
Los usuarios de TransMilenio tuvieron diversión en medio de su recorrido - crédito TransMilenio

Los internautas no escatimaron en comentarios positivos sobre el espectáculo que montaron Jhon Trapboy y la joven en el bus. “Nunca me ha tocado la transmiteca”; “El señor del bus tanto lo conoce que está comprometido con la transmiteca”; “Bogotá es bella”; “Transmilenio se puso melo”; “Quiero ir a Bogotá solo para coger esa ruta”, expresaron algunos ciudadanos en TikTok.

Los ciudadanos también plantearon el contraste entre la cultura, la música y el buen ambiente con las problemáticas más habituales que se evidencian en los buses, como los empujones entre pasajeros, el hurto de pertenencias y algunas peleas. “Yo cuando voy en transmilenio: lleno, roban y solo huelen mal. Cuando voy en moto: suben artistas”, detalló un usuario.

Artistas puso a bailar a usuarios de TransMilenio

En marzo de 2025, en redes sociales y medios de comunicación se hizo viral otro momento de diversión y baile que tuvo lugar en un bus del sistema de transporte masivo bogotano. En esa ocasión, el protagonismo lo tuvo el mismo artista callejero: Jhon Trapboy, que logró transformar la rutina del transporte público en un escenario de baile.

La grabación muestra cómo el público, que habitualmente compite por los asientos, terminó de pie participando en la presentación, motivado por la energía de los intérpretes. El momento más destacado ocurrió cuando el artista principal invitó a una usuaria a unirse a su interpretación de la canción infantil Juguemos en el bosque.

Testigos grabaron y compartieron el divertido momento en redes - crédito X

Tras aceptar la invitación, ambos protagonizaron un animado baile, provocando risas y aplausos entre los presentes. Al finalizar, el cantante bromeó con la pasajera: “¿No que no quería bailar? Casi me mata”, lo que generó aún más entusiasmo entre los usuarios y contribuyó a la difusión del acto en las plataformas digitales.

La reacción positiva de los pasajeros, que pasaron de la indiferencia a la participación, quedó registrada en el video que circula ampliamente, evidenciando el impacto de la intervención artística en el ambiente cotidiano del sistema de transporte.

Temas Relacionados

Artista en TransMilenioFiesta en TransMilenioJuguemos en el bosqueJhon TrapboyColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Manuel Santos envió duro mensaje al Gobierno Petro por fallas en el cumplimiento de los acuerdos de paz: “No hay una política pública”

El exjefe de Estado transmitió la preocupación del Consejo de Seguridad por la falta de control territorial, la persistencia de economías ilícitas

Juan Manuel Santos envió duro

México vs Colombia EN VIVO: los de Lorenzo golean 3-0 en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

Los de Néstor Lorenzo se medirán ante uno de los anfitriones del certamen en Arlington, con novedades significativas en su convocatoria

México vs Colombia EN VIVO:

Explotó vivienda donde manipularían pólvora en Barrancabermeja: reportaron dos heridos

Vecinos iniciaron una colecta solidaria para apoyar a Libardo Carreño, que perdió todas sus pertenencias tras la emergencia, solicitando donaciones de ropa, enseres, entre otros materiales

Explotó vivienda donde manipularían pólvora

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

Tras vencer a España en Talca, la Tricolor conoció a segunda hora su contrincante en Santiago, para el próximo 15 de octubre

La selección Colombia ya conoce

Caos en la vía al Llano: incumplimiento de camioneros paralizó el paso hacia Villavicencio durante el puente festivo, según la ANI

La entidad atribuyó las largas filas y demoras al desacato de las restricciones de carga. Autoridades reforzaron controles y pidieron planear los viajes para el retorno del lunes festivo

Caos en la vía al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Video: Yina Calderón fue captada

Video: Yina Calderón fue captada en aparente estado de ebriedad durante el concierto de Luis Alfonso

Lilo & Stitch, Elio y otras 8 producciones que atrapan a los usuarios de Disney+ en Colombia

Yina Calderón volvió a criticar el paso de La Segura en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No hizo nada”

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Patricia Acosta contó su premonición sobre el accidente de Martín Elías: “Si tú no me escuchas a mí, vas a escuchar a Dios”

Deportes

México vs Colombia EN VIVO:

México vs Colombia EN VIVO: los de Lorenzo golean 3-0 en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

Así titularon los medios españoles la hazaña de Colombia Sub-20 que dejó fuera del mundial a España

El ‘Pibe’ Valderrama celebró la clasificación de Selección Colombia a las semifinales del Mundial Sub-20: “Lo vamos a lograr”

Néiser Villarreal se ubica entre los máximos goleadores del Mundial sub-20: también batió récord en la selección Colombia