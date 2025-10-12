Polo Polo encendió las redes con sus palabras por los ‘falsos positivos’: “No tengo por qué disculparme con nadie por el tema de las botas”

Miguel Polo Polo dejó claro que no pedirá disculpas por su gesto con las botas, que botó a la basura, las cuales eran en honor a las víctimas de los 'falsos positivos' - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo volvió a ser protagonista de la polémica luego de que se le abriera una investigación por el presunto delito de discriminación. El caso se originó a raíz de un video difundido en sus redes sociales el 6 de noviembre de 2024, en el cual aparece depositando unas botas en bolsas de basura durante un acto simbólico en la Plaza Rafael Núñez, en el Capitolio Nacional, en honor a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’.

Aunque este gesto fue interpretado por muchos como un ataque a las madres de las víctimas, Polo Polo fue claro en rechazar cualquier acusación de que su acción buscara ofenderlas, pese a su proceso en la Corte Suprema de Justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El colectivo Madres de Falsos Positivos (Mafapo) presentó una denuncia en su contra, generando la apertura de una investigación en el alto tribunal; sin embargo, el congresista defendió enfáticamente que su objetivo no era menospreciar la memoria de las víctimas, sino expresar su rechazo a la administración del presidente Gustavo Petro y a lo que considera una manipulación política de los hechos relacionados con los ‘falsos positivos’.

El representante Polo Polo retiró una instalación de Mafapo en el Congreso, afirmando que las madres de Soacha "politizan la tragedia de sus hijos" - crédito @MAFAPOCOLOMBIA - @MiguelPoloP/X

Un día después de su comparecencia ante el alto tribunal, Polo Polo acudió a sus redes sociales para esclarecer su postura, en un mensaje donde dejó claro que no se retractaría de sus palabras. En un extenso texto publicado en su cuenta de X, el congresista reiteró que no se disculparía con nadie por el polémico acto y explicó las razones detrás de su comportamiento.

“¡Que quede algo claro! Yo NO me he disculpado ni tengo por qué disculparme con nadie por el tema de las botas. Que mis detractores no se confundan (sic)”, escribió Polo Polo, al dejar en claro que no considera necesario pedir disculpas por un acto que, a su juicio, no tenía la intención de dañar a las víctimas, sino de criticar un relato oficial que considera distorsionado.

Polo Polo asegura que inflar la cifra de 6.402 falsos positivos es una táctica política

“Lamento profundamente el asesinato de jóvenes presentados como falsos positivos, sí. ¿Pero en qué momento he negado eso o atacado a sus madres? Jamás”. Sin embargo, insistió en que el verdadero problema no son las víctimas, sino la cifra de 6.402 ‘falsos positivos’ —cifra entregada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)— que, en su opinión, es exagerada y manipulada para fines políticos.

Miguel Polo Polo asegura que inflar la cifra de 6.402 'falsos positivos' es una táctica política para desacreditar a la fuerza pública - crédito @MiguelPoloP/

El congresista argumentó que inflar los números de las víctimas de los ‘falsos positivos’ tiene como objetivo crear una percepción pública errónea de los hechos.

“No es lo mismo hablar de 50 u 80 casos —que es grave— a decir que fueron 6.402. ¡6.402 es prácticamente un pueblo entero! (sic)”, afirmó. Para Polo Polo, esta exageración tiene una razón política: “Lo hacen para manipular la percepción pública, para imponer el cuento de que los militares son asesinos y que nosotros somos los malos de la historia”.

Sobre el gesto que le costó tanto reproche, el congresista explicó que no tuvo la intención de ofender a las madres ni a las víctimas: “Cuando puse en bolsas plásticas las botas, no lo hice para ofender a ningunas madres (por qué ni sabía que ellas las habían colocado), lo hice en contra de interino de Petro y para tirar su relato mentiroso a la basura”.

Miguel Polo Polo calificó de “basura” las conmemoraciones de las víctimas de los ‘falsos positivos' - crédito @miguelpolopolo/Instagram - @MAFAPOCOLOMBIA/X

El representante concluyó su mensaje reafirmando su postura: “Por mi parte, seguiré enviando a la basura las mentiras politizadas de la izquierda, así les duela a mis detractores. Y seguiré pidiendo nombres completos, los números de cédula, y circunstancias de modo, hecho y lugar de cada uno de los decesos de los supuestos 6.402 falsos positivos”.