Colombia

Polo Polo encendió las redes con sus palabras por los ‘falsos positivos’: “No tengo por qué disculparme con nadie por el tema de las botas”

El congresista no tiene intención de retractarse de sus palabras; asegura que la cifra de 6.402 de ejecuciones extrajudiciales es inflada y manipulada por intereses políticos

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Miguel Polo Polo dejó claro
Miguel Polo Polo dejó claro que no pedirá disculpas por su gesto con las botas, que botó a la basura, las cuales eran en honor a las víctimas de los 'falsos positivos' - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo volvió a ser protagonista de la polémica luego de que se le abriera una investigación por el presunto delito de discriminación. El caso se originó a raíz de un video difundido en sus redes sociales el 6 de noviembre de 2024, en el cual aparece depositando unas botas en bolsas de basura durante un acto simbólico en la Plaza Rafael Núñez, en el Capitolio Nacional, en honor a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’.

Aunque este gesto fue interpretado por muchos como un ataque a las madres de las víctimas, Polo Polo fue claro en rechazar cualquier acusación de que su acción buscara ofenderlas, pese a su proceso en la Corte Suprema de Justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El colectivo Madres de Falsos Positivos (Mafapo) presentó una denuncia en su contra, generando la apertura de una investigación en el alto tribunal; sin embargo, el congresista defendió enfáticamente que su objetivo no era menospreciar la memoria de las víctimas, sino expresar su rechazo a la administración del presidente Gustavo Petro y a lo que considera una manipulación política de los hechos relacionados con los ‘falsos positivos’.

El representante Polo Polo retiró
El representante Polo Polo retiró una instalación de Mafapo en el Congreso, afirmando que las madres de Soacha "politizan la tragedia de sus hijos" - crédito @MAFAPOCOLOMBIA - @MiguelPoloP/X

Un día después de su comparecencia ante el alto tribunal, Polo Polo acudió a sus redes sociales para esclarecer su postura, en un mensaje donde dejó claro que no se retractaría de sus palabras. En un extenso texto publicado en su cuenta de X, el congresista reiteró que no se disculparía con nadie por el polémico acto y explicó las razones detrás de su comportamiento.

“¡Que quede algo claro! Yo NO me he disculpado ni tengo por qué disculparme con nadie por el tema de las botas. Que mis detractores no se confundan (sic)”, escribió Polo Polo, al dejar en claro que no considera necesario pedir disculpas por un acto que, a su juicio, no tenía la intención de dañar a las víctimas, sino de criticar un relato oficial que considera distorsionado.

Polo Polo asegura que inflar la cifra de 6.402 falsos positivos es una táctica política

“Lamento profundamente el asesinato de jóvenes presentados como falsos positivos, sí. ¿Pero en qué momento he negado eso o atacado a sus madres? Jamás”. Sin embargo, insistió en que el verdadero problema no son las víctimas, sino la cifra de 6.402 ‘falsos positivos’ —cifra entregada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)— que, en su opinión, es exagerada y manipulada para fines políticos.

Miguel Polo Polo asegura que
Miguel Polo Polo asegura que inflar la cifra de 6.402 'falsos positivos' es una táctica política para desacreditar a la fuerza pública - crédito @MiguelPoloP/

El congresista argumentó que inflar los números de las víctimas de los ‘falsos positivos’ tiene como objetivo crear una percepción pública errónea de los hechos.

“No es lo mismo hablar de 50 u 80 casos —que es grave— a decir que fueron 6.402. ¡6.402 es prácticamente un pueblo entero! (sic)”, afirmó. Para Polo Polo, esta exageración tiene una razón política: “Lo hacen para manipular la percepción pública, para imponer el cuento de que los militares son asesinos y que nosotros somos los malos de la historia”.

Sobre el gesto que le costó tanto reproche, el congresista explicó que no tuvo la intención de ofender a las madres ni a las víctimas: “Cuando puse en bolsas plásticas las botas, no lo hice para ofender a ningunas madres (por qué ni sabía que ellas las habían colocado), lo hice en contra de interino de Petro y para tirar su relato mentiroso a la basura”.

Miguel Polo Polo calificó de
Miguel Polo Polo calificó de “basura” las conmemoraciones de las víctimas de los ‘falsos positivos' - crédito @miguelpolopolo/Instagram - @MAFAPOCOLOMBIA/X

El representante concluyó su mensaje reafirmando su postura: “Por mi parte, seguiré enviando a la basura las mentiras politizadas de la izquierda, así les duela a mis detractores. Y seguiré pidiendo nombres completos, los números de cédula, y circunstancias de modo, hecho y lugar de cada uno de los decesos de los supuestos 6.402 falsos positivos”.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloRepresentante a la CámaraFalsos positivosMafapoMadres de falsos positivosEjecuciones extrajudicialesCorte Suprema de JusticiaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia barrió a México en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026: Lerma, la figura

Los de Néstor Lorenzo se impusieron por 4-0 al Tri en Arlington, en un juego que aprovechó cada espacio que le permitieron los futuros anfitriones de la Copa del Mundo

Colombia barrió a México en

Chontico Día y Noche 11 de octubre, resultados de los últimos sorteos

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día y Noche 11

Juan Manuel Santos envió duro mensaje al Gobierno Petro por fallas en el cumplimiento de los acuerdos de paz: “No hay una política pública”

El exjefe de Estado transmitió la preocupación del Consejo de Seguridad por la falta de control territorial, la persistencia de economías ilícitas

Juan Manuel Santos envió duro

Explotó vivienda donde manipularían pólvora en Barrancabermeja: reportaron dos heridos

Vecinos iniciaron una colecta solidaria para apoyar a Libardo Carreño, que perdió todas sus pertenencias tras la emergencia, solicitando donaciones de ropa, enseres, entre otros materiales

Explotó vivienda donde manipularían pólvora

Video: artista armó rumba en TransMilenio y animó hasta al conductor, que se unió apagando las luces

El cantante hizo su icónica interpretación de “Juguemos en el bosque” y puso a los usuarios a cantar y a bailar

Video: artista armó rumba en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Video: Yina Calderón fue captada

Video: Yina Calderón fue captada en aparente estado de ebriedad durante el concierto de Luis Alfonso

Lilo & Stitch, Elio y otras 8 producciones que atrapan a los usuarios de Disney+ en Colombia

Yina Calderón volvió a criticar el paso de La Segura en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No hizo nada”

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Patricia Acosta contó su premonición sobre el accidente de Martín Elías: “Si tú no me escuchas a mí, vas a escuchar a Dios”

Deportes

Colombia barrió a México en

Colombia barrió a México en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026: Lerma, la figura

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

Así titularon los medios españoles la hazaña de Colombia Sub-20 que dejó fuera del mundial a España

El ‘Pibe’ Valderrama celebró la clasificación de Selección Colombia a las semifinales del Mundial Sub-20: “Lo vamos a lograr”

Néiser Villarreal se ubica entre los máximos goleadores del Mundial sub-20: también batió récord en la selección Colombia