Policía incautó mercancía de contrabando en vía del Valle de Cauca: está valorada en más de $55.000 millones

Así fue la incautación de mercancía sin documentación en vías del Valle del Cauca - crédito Policía Valle

La Policía Nacional informó un importante golpe contra la mercancía importada ilegalmente al país, en una acción coordinada en vías del Valle del Cauca.

El operativo, realizado en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), terminó en la aprehensión de mercancía de contrabando, con un valor estimado superior a $55.000 millones.

Esta acción se realizó en el desarrollo de la estrategia nacional para proteger la economía legal y fortalecer el comercio formal, así como dentro de la campaña institucional denominada Más seguros, cercanos y presentes.

La Policía Nacional y la Dian incautaron mercancía de contrabando valorada en más de $55.000 millones en el Valle del Cauca - crédito Policía Valle

Así se logró la incautación de la mercancía

El operativo tuvo lugar en el Punto Móvil de Control Aduanero La Uribe, ubicado en el municipio de Bugalagrande; ahí, personal de la División de Control Operativo Pereira inspeccionó un tractocamión que cubría la ruta desde Buenaventura hacia Bogotá, hallando en su interior 2.432 unidades de juguetería (patinetas) cuyo valor fue estimado en $59.890.000. La mercancía fue incautada de inmediato y puesta a disposición de la Dian para el trámite legal correspondiente.

Según información proporcionada por las autoridades, los productos transportados no contaban con la documentación requerida para avalar su ingreso legal al territorio nacional, lo que fue considerado un caso de contrabando que afecta la economía formal del país.

“La juguetería no contaba con la documentación soporte que acreditara su legal ingreso al territorio aduanero nacional, representando un flagrante caso de contrabando que atenta contra la economía formal del país. Esta acción se enmarca en los esfuerzos permanentes de la Policía Fiscal y Aduanera por garantizar el cumplimiento de las regulaciones aduaneras y salvaguardar los intereses de la Nación", indicó puntualmente el comunicado.

El operativo se realizó en el Punto Móvil de Control Aduanero La Uribe, donde se decomisaron 2.432 patinetas sin documentación legal - crédito Policía Valle

Por último, la Policía Nacional hizo un llamado a los ciudadanos para denunciar actividades ilícitas relacionadas con el contrabando a través de la Línea Anticontrabando 159, la línea de WhatsApp 321 394 2169 o el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, asegurando absoluta reserva sobre la información proporcionada en estos canales.

Policía incautó más de 5.800 unidades de licor adulterado y de contrabando en Bolívar

En vísperas de la temporada de fiestas decembrinas y Halloween, la Policía Nacional en Bolívar intensificó operativos para frenar la distribución de licor adulterado y de contrabando en la región.

Como resultado de las acciones desarrolladas entre septiembre y lo corrido de octubre, las autoridades incautaron más de 5.801 unidades de licor ilegal que tenían como destino puntos de venta en varios municipios del departamento.

El valor estimado de la mercancía en el mercado ilegal supera los $59 millones - crédito Policía

Las operaciones se realizaron bajo la estrategia Seguros, cercanos y presentes, liderada por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), con apoyo del grupo Anticontrabando de la Gobernación de Bolívar. Los controles incluyeron inspecciones a comercios en Arjona, El Carmen de Bolívar, Magangué y Mompox, donde fueron revisadas tiendas, licoreras, graneros y establecimientos clandestinos.

Durante la verificación del licor, los agentes detectaron irregularidades en las botellas, como la presencia de estampillas falsas, sellos de seguridad alterados y la utilización de códigos QR auténticos reutilizados, una modalidad identificada recientemente que busca burlar controles y engañar a consumidores y autoridades. El valor estimado de la mercancía en el mercado ilegal supera los $59 millones.

Sobre el importante operativo, el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, invitó a la ciudadanía a denunciar la comercialización de bebidas ilegales a través de la línea 123 o la Línea Anticontrabando 159 de la Dian y Polfa. Además, la institución recomendó a la población adquirir licor únicamente en establecimientos de confianza, revisando que tapas y sellos no presenten alteraciones y desconfiando de precios excesivamente bajos para evitar poner en riesgo la salud.