Colombia

Policía incautó mercancía de contrabando en vía del Valle de Cauca: está valorada en más de $55.000 millones

El operativo conjunto permitió decomisar productos importados sin respaldo legal, destacando la importancia de la vigilancia para salvaguardar los intereses económicos del país

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Así fue la incautación de mercancía sin documentación en vías del Valle del Cauca - crédito Policía Valle

La Policía Nacional informó un importante golpe contra la mercancía importada ilegalmente al país, en una acción coordinada en vías del Valle del Cauca.

El operativo, realizado en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), terminó en la aprehensión de mercancía de contrabando, con un valor estimado superior a $55.000 millones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta acción se realizó en el desarrollo de la estrategia nacional para proteger la economía legal y fortalecer el comercio formal, así como dentro de la campaña institucional denominada Más seguros, cercanos y presentes.

La Policía Nacional y la
La Policía Nacional y la Dian incautaron mercancía de contrabando valorada en más de $55.000 millones en el Valle del Cauca - crédito Policía Valle

Así se logró la incautación de la mercancía

El operativo tuvo lugar en el Punto Móvil de Control Aduanero La Uribe, ubicado en el municipio de Bugalagrande; ahí, personal de la División de Control Operativo Pereira inspeccionó un tractocamión que cubría la ruta desde Buenaventura hacia Bogotá, hallando en su interior 2.432 unidades de juguetería (patinetas) cuyo valor fue estimado en $59.890.000. La mercancía fue incautada de inmediato y puesta a disposición de la Dian para el trámite legal correspondiente.

Según información proporcionada por las autoridades, los productos transportados no contaban con la documentación requerida para avalar su ingreso legal al territorio nacional, lo que fue considerado un caso de contrabando que afecta la economía formal del país.

“La juguetería no contaba con la documentación soporte que acreditara su legal ingreso al territorio aduanero nacional, representando un flagrante caso de contrabando que atenta contra la economía formal del país. Esta acción se enmarca en los esfuerzos permanentes de la Policía Fiscal y Aduanera por garantizar el cumplimiento de las regulaciones aduaneras y salvaguardar los intereses de la Nación", indicó puntualmente el comunicado.

El operativo se realizó en
El operativo se realizó en el Punto Móvil de Control Aduanero La Uribe, donde se decomisaron 2.432 patinetas sin documentación legal - crédito Policía Valle

Por último, la Policía Nacional hizo un llamado a los ciudadanos para denunciar actividades ilícitas relacionadas con el contrabando a través de la Línea Anticontrabando 159, la línea de WhatsApp 321 394 2169 o el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, asegurando absoluta reserva sobre la información proporcionada en estos canales.

Policía incautó más de 5.800 unidades de licor adulterado y de contrabando en Bolívar

En vísperas de la temporada de fiestas decembrinas y Halloween, la Policía Nacional en Bolívar intensificó operativos para frenar la distribución de licor adulterado y de contrabando en la región.

Como resultado de las acciones desarrolladas entre septiembre y lo corrido de octubre, las autoridades incautaron más de 5.801 unidades de licor ilegal que tenían como destino puntos de venta en varios municipios del departamento.

El valor estimado de la
El valor estimado de la mercancía en el mercado ilegal supera los $59 millones - crédito Policía

Las operaciones se realizaron bajo la estrategia Seguros, cercanos y presentes, liderada por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), con apoyo del grupo Anticontrabando de la Gobernación de Bolívar. Los controles incluyeron inspecciones a comercios en Arjona, El Carmen de Bolívar, Magangué y Mompox, donde fueron revisadas tiendas, licoreras, graneros y establecimientos clandestinos.

Durante la verificación del licor, los agentes detectaron irregularidades en las botellas, como la presencia de estampillas falsas, sellos de seguridad alterados y la utilización de códigos QR auténticos reutilizados, una modalidad identificada recientemente que busca burlar controles y engañar a consumidores y autoridades. El valor estimado de la mercancía en el mercado ilegal supera los $59 millones.

Sobre el importante operativo, el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, invitó a la ciudadanía a denunciar la comercialización de bebidas ilegales a través de la línea 123 o la Línea Anticontrabando 159 de la Dian y Polfa. Además, la institución recomendó a la población adquirir licor únicamente en establecimientos de confianza, revisando que tapas y sellos no presenten alteraciones y desconfiando de precios excesivamente bajos para evitar poner en riesgo la salud.

Temas Relacionados

ContrabandoVía Buenaventura-Bogotá Dian Mercancía ilegal Valle del CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Manuel Santos envió duro mensaje al Gobierno Petro por fallas en el cumplimiento de los acuerdos de paz: “No hay una política pública”

El exjefe de Estado transmitió la preocupación del Consejo de Seguridad por la falta de control territorial, la persistencia de economías ilícitas

Juan Manuel Santos envió duro

México vs Colombia EN VIVO: los de Lorenzo golean 3-0 en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

Los de Néstor Lorenzo se medirán ante uno de los anfitriones del certamen en Arlington, con novedades significativas en su convocatoria

México vs Colombia EN VIVO:

Explotó vivienda donde manipularían pólvora en Barrancabermeja: reportaron dos heridos

Vecinos iniciaron una colecta solidaria para apoyar a Libardo Carreño, que perdió todas sus pertenencias tras la emergencia, solicitando donaciones de ropa, enseres, entre otros materiales

Explotó vivienda donde manipularían pólvora

Video: artista armó rumba en TransMilenio y animó hasta al conductor, que se unió apagando las luces

El cantante hizo su icónica interpretación de “Juguemos en el bosque” y puso a los usuarios a cantar y a bailar

Video: artista armó rumba en

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

Tras vencer a España en Talca, la Tricolor conoció a segunda hora su contrincante en Santiago, para el próximo 15 de octubre

La selección Colombia ya conoce
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Video: Yina Calderón fue captada

Video: Yina Calderón fue captada en aparente estado de ebriedad durante el concierto de Luis Alfonso

Lilo & Stitch, Elio y otras 8 producciones que atrapan a los usuarios de Disney+ en Colombia

Yina Calderón volvió a criticar el paso de La Segura en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No hizo nada”

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Patricia Acosta contó su premonición sobre el accidente de Martín Elías: “Si tú no me escuchas a mí, vas a escuchar a Dios”

Deportes

México vs Colombia EN VIVO:

México vs Colombia EN VIVO: los de Lorenzo golean 3-0 en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

Así titularon los medios españoles la hazaña de Colombia Sub-20 que dejó fuera del mundial a España

El ‘Pibe’ Valderrama celebró la clasificación de Selección Colombia a las semifinales del Mundial Sub-20: “Lo vamos a lograr”

Néiser Villarreal se ubica entre los máximos goleadores del Mundial sub-20: también batió récord en la selección Colombia