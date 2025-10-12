Pareja colombiana sufrió accidente vial en Turquía: una persona murió y otra se debate entre la vida y la muerte por una hemorragia cerebral

Las autoridades consulares de Colombia ya tienen conocimiento del caso y disponen de los datos de la familia afectada - crédito X

La situación de una ciudadana colombiana gravemente herida en Turquía generó una solicitud urgente de ayuda humanitaria por parte de sus familiares, quienes buscan su traslado a Medellín tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Manavgat Antalya. El siniestro, que tuvo lugar el 7 de septiembre de 2025 en la carretera D-687, dejó como saldo la muerte de Hakan Duran Özçelik y lesiones de gravedad para Astrid Carolina Piedrahita Uribe, de 34 años.

De acuerdo con la información difundida por medios turcos, el accidente se registró en el barrio de Beydiğin cuando el vehículo de alta gama, identificado con la matrícula 17 AHH 772, perdió el control en una curva y terminó volcado mientras se dirigía hacia Konya. Duran Özçelik, de 53 años, falleció en el lugar, mientras que Piedrahita Uribe fue atendida por paramédicos y trasladada de inmediato al Hospital Estatal de Serik.

La familia de la colombiana, que reside en Turquía desde hace un tiempo, manifestó preocupación por la situación médica y legal que enfrenta. Cindy Piedrahita, hermana de la víctima, relató a El Tiempo que Astrid Carolina mantenía una relación de unión libre con Duran Özçelik y que ambos viajaron al país europeo para visitar a la madre de él, que se encontraba en estado delicado de salud. Posteriormente, la pareja habría iniciado un recorrido turístico por la región.

La familia recibió la noticia del accidente días después, lo que motivó el viaje de Cindy a Turquía el 13 de septiembre para acompañar a su hermana. Al llegar a tierras europeas descubiró el grave estado de salud de Astrid Carolina, diagnosticada con una hemorragia cerebral que la mantiene en estado crítico.

“Tiene un sangrado cerebral y los médicos dicen que la van a sacar del hospital”, explicó. Además, un especialista indicó que debían esperar a que el sangrado se detuviera para evaluar las secuelas: “La iban a mover a un centro médico paliativo, pero no la aceptaron por ser extranjera”, añadió.

La familia ha intentado gestionar apoyo a través del consulado colombiano, pero hasta el momento no han recibido la asistencia necesaria. “Necesitamos trasladarla a Medellín y solo es posible en un avión ambulancia. La familia no tiene recursos. Estamos corriendo acá con gastos de hotel y de traslados. Mi hermana tiene un niño de 4 años”, detalló Cindy Piedrahita al medio citado, subrayando la urgencia de la situación.

Las autoridades consulares de Colombia ya tienen conocimiento del caso y disponen de los datos de la familia afectada. Por otro lado, se ha conocido que Duran Özçelik figura en Colombia en un proceso ante un juzgado de familia.

Dos colombianos heridos en accidente de globo aerostático en Turquía

El accidente de un globo aerostático en la región de Capadocia dejó como saldo la muerte de un turista francés y veinte personas heridas, entre ellas dos ciudadanos colombianos. En la lista de pasajeros se encontraba la exreina y modelo Madeleine López Camelo, quien sufrió seis fracturas en el rostro y debió ser intervenida de urgencia, aunque su vida no corre peligro.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades turcas, el siniestro ocurrió cuando la aeronave, tras recibir una fuerte ráfaga de viento, impactó contra cables del tendido eléctrico y posteriormente cayó al suelo. En el globo viajaban turistas de diversas nacionalidades, incluidos los dos colombianos identificados.

Madeleine López Camelo, reconocida por su título de exseñorita Cartagena, relató que durante el vuelo, el piloto del globo advirtió en turco sobre la inminencia del peligro. “El que iba dirigiendo el globo gritó algo en turco, yo me voltié y vi mucha candela”, expresó la modelo. Tras el accidente, López Camelo fue sometida a una cirugía de emergencia debido a las lesiones sufridas en el rostro. Posteriormente, comunicó que su visión no se vio afectada: “Mi ojo se encuentra bien gracias a Dios, no se ve comprometido”.

Junto a López Camelo viajaba también el jugador profesional de baloncesto Juan Palacios, quien resultó herido. El accidente cobró la vida de un turista de nacionalidad francesa, según confirmaron las autoridades locales.