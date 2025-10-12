Colombia

Johana Velandia le respondió a ‘Jeringa’ por polémica sobre su presencia en festival: “Todas las historias tienen dos versiones”

La comediante denunció la cantidad de insultos y amenazas que recibió por las declaraciones que hizo su colega en redes sociales, utilizando su tono de burla característico

La comediante aseguró que los insultos no le generan ningún temor - crédito @unagordaahi2/IG

La preparación para el Free Comedy Fest de Medellín, programado para diciembre, ha estado marcada por una polémica pública entre David Alberto García Henao, conocido como Jeringa, y la comediante Johana Velandia.

El debate surgió después de la difusión de comentarios en redes sociales sobre la participación de figuras de distintas generaciones en el festival, situación que reavivó la discusión sobre el respeto que debería existir entre colegas en el gremio: “Tanto yo, Tola y Maruja, los compañeros de Sábados felices, los que ya no están, como Enrique Colavizza, Montecristo, hemos puesto un granito en la historia de este país del humor”, afirmó Jeringa inicialmente en un video difundido en redes sociales.

El humorista aseguró que no tiene problema con esa reacción de los organizadores por pedir respeto - crédito @jeringa__/IG

Además, el artista invitó a Velandia a asistir a su presentación en el Teatro Universidad de Medellín y subrayó la importancia de la experiencia directa para valorar la vigencia de los diferentes estilos en la comedia.

La controversia continuó cuando Johana Velandia realizó un comentario en una emisión radial y cuestionó la inclusión de humoristas veteranos en el evento.

“¿Jeringa qué hace ahí? Estamos acogiendo bastante gente de la generación vieja, revieja, revieja”, afirmó la comediante al referirse al cartel del festival, en el que también participan figuras como Tola y Maruja. Este comentario se volvió viral en plataformas digitales, generando una ola de reacciones.

Al dar su respuesta, la repercusión de los mensajes influyó rápidamente en las decisiones de los organizadores del Free Comedy Fest, quienes notificaron la cancelación de la participación de Jeringa. Los promotores argumentaron que la controversia no se alineaba con la misión del festival y que la medida buscaba preservar un ambiente de convivencia y respeto entre artistas.

El comediante compartió dos videos en los que critica el comportamiento de su colega - crédito @jeringa__/IG

Tras la noticia, Jeringa comunicó públicamente que no arriesgaría sus décadas de carrera por un único espectáculo. “No cambio lo que he hecho en treinta y cinco años por un evento”, expresó el comediante, agradeciendo el apoyo de su público en Medellín e indicando que prepara presentaciones independientes para sus seguidores en la ciudad.

En medio de la controversia, Johana Velandia mantuvo silencio durante un tiempo, aunque en una reciente presentación abordó abiertamente el tema. La humorista relató su experiencia a raíz de las reacciones en redes sociales y su contacto directo con Jeringa:

“Resulta que Inyección se consiguió mi número de teléfono y empezó llámeme y llámeme, y llámeme. Me empieza a mandar un pocotón de versículos de la Biblia. Abajo decía: ¿Quieres que te lo deje así o te entrego una versión mejorada de ChatGPT?”.

Aprovechó el escenario para ironizar sobre los mensajes negativos recibidos por parte de algunos seguidores del humorista, entre los que se incluyeron insultos y amenazas anónimas: “Me escribían todo eso (insultos) y él contestaba: Amén, gracias. Y después me empiezan a enviar mensajes por interno y me dicen: ¿Sabe qué, gorda? La vamos a matar”.

A través de sus redes
A través de sus redes sociales, Jeringa ya se había pronunciado por el comentario de Velandia - crédito @jeringa__/IG

Pero no fue todo, pues la comediante fiel a su sentido del humor también aseguró que las amenazas que recibió de parte de los seguidores de Jeringa le parecían “básicos”:

“Y después me puse a mirar y los seguidores del man se fueron a tirarme hate. Entonces, los manes básicos, básicos, me decían gorda, marrana, bola de grasa. Y yo: papi, estoy acostumbrada. ¿Sí? O sea, me he dicho mejores chistes yo a mí misma, ¿mmm? Y me escribían todo eso y él contestaba: Amén, gracias. Y después me empiezan a enviar mensajes por interno y me dicen: ¿Sabe qué, gorda? La vamos a matar. Y yo me puse a pensar y yo dije: Uy, ¿será que yo sí quepo en una maleta?”.

