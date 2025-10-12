Firma de Abelardo de la Espriella denuncia penalmente a Lucy Osorno por presunta injuria y calumnia agravada

El proceso legal se basa en presuntas declaraciones sin pruebas, difundidas por Osorno a través de plataformas digitales como Instagram. - crédito @delaespriella_style/Instagram

La firma De La Espriella Lawyers S.A.S. denunció ante la Fiscalía de Medellín a la abogada Lucy Yaneth Osorno Sánchez por presunta injuria y calumnia agravadas, tras unas declaraciones públicas en las que Osorno, exempleada del bufete, expuso en redes sociales que el precandidato presidencial Abelardo De la Espriella le adeudaría honorarios profesionales.

La información fue confirmada en un comunicado oficial, en el que el despacho de abogados aseguró que la denuncia responde a manifestaciones que, desde su perspectiva, carecen de sustento y afectan la integridad profesional de su presidente y aspirante político.

De acuerdo con los registros judiciales, la denuncia penal fue radicada el 18 de septiembre ante las Fiscalías Delegadas de Medellín, y quedó registrada bajo el número ORFEO 20250370138742, con identificación única de noticia criminal 050016000248202563523, según documentos obtenidos de la propia firma.

El equipo legal que representa a Abelardo De la Espriella sostiene que los hechos denunciados se derivan de mensajes publicados por Lucy Yaneth Osorno Sánchez en Instagram, donde cuestionó la ética del abogado y puso en tela de juicio la relación profesional que mantuvo con la firma.

Lucy Yaneth Osorno fue funcionaria pública y trabajó en el bufete antes de expresar en redes sociales que existían deudas laborales pendientes. - crédito RTVC

Uno de los mensajes compartidos por Osorno incluye el siguiente contenido: “¿A una dama sí le puede quedar debiendo plata de su trabajo? (…) Si le demuestro que es verdad, ¿renuncia?”. En ese contexto, la abogada alega el supuesto impago por parte del bufete en labores desempeñadas durante su vinculación.

La reacción de la firma De La Espriella Lawyers S.A.S. fue inmediata. Según el comunicado, la organización rechaza categóricamente cualquier vínculo pendiente con la excolaboradora y enfatiza la inexistencia de obligaciones profesionales o comerciales hacia ella en la actualidad.

“El proceder doloso, consciente, voluntario y reiterado de la señora Lucy Yaneth Osorno Sánchez lesiona los bienes jurídicos de nuestro poderdante”, señala el comunicado oficial. “Su difusión a través de redes sociales y medios masivos de comunicación, esto no solo afecta sus derechos, sino que, en un escenario político tan delicado como el actual, revisten especial peligrosidad”.

Lucy Yaneth Osorno Sánchez desempeñó previamente el cargo de directora de Rtvc y ejerció como cónsul general de Colombia en Madrid. Renunció a esta función diplomática para incorporarse a la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos, donde lideró la Coordinación de Alianzas Estratégicas.

Su pasado profesional, de acuerdo con los abogados demandantes, incrementa la gravedad de las afirmaciones, pues, citando textualmente, “las actuaciones delictivas de la señora Osorno revisten especial gravedad por la persona en contra de la cual ha emitido tales manifestaciones, carentes de sustento, las que adicionalmente violan el Art. 223 del Código Penal, al haberse realizado a través de medios de comunicación digital y redes sociales”.

El comunicado de la firma sostiene que los hechos denunciados tendrán respuesta tanto en la justicia penal como en el ámbito civil. - crédito Colprensa

Sobre el contexto jurídico, la denuncia invoca los artículos 222 y 223 del Código Penal Colombiano, que regulan los delitos de injuria y calumnia agravadas. El bufete apunta que la utilización de plataformas digitales y medios masivos para emitir este tipo de aseveraciones eleva la responsabilidad penal ante la justicia, ya que el alcance e impacto de las declaraciones públicas supera el de una comunicación privada. Citan: “Confiamos en que la justicia penal valore las pruebas aportadas, en donde es evidente el actuar delictivo de la señora Osorno Sánchez”.

En el mismo comunicado, la firma asegura que documentará ante la justicia ordinaria los reiterados incumplimientos contractuales por parte de Osorno Sánchez. La estrategia jurídica planteada busca que se determinen las responsabilidades que correspondan en ambos escenarios, tanto penal como civil. “No tenemos vínculo profesional o comercial alguno, situación que adicionalmente será puesta en conocimiento de la justicia ordinaria”, reitera el documento.

El caso toma relevancia en el contexto político colombiano, ya que Abelardo De la Espriella actualmente ocupa el cargo de presidente de la junta directiva de la mencionada firma y también se postula como precandidato presidencial. El bufete advierte que los señalamientos afectan tanto la reputación personal de su líder como el desarrollo normal del proceso electoral.

Como se expone en la comunicación oficial: “Las actuaciones desplegadas por la señora Osorno Sánchez, en contra del precandidato presidencial y presidente de la Junta Directiva de esta firma, afectan derechos fundamentales y exponen a su representado a daños reputacionales y patrimoniales”.

La firma De La Espriella Lawyers S.A.S. formalizó la denuncia en septiembre, señalando que las afirmaciones de Osorno afectan la reputación de su presidente y actual precandidato presidencial. - crédito @DELAESPRIELLALA/X

La denuncia radicada seguirá el curso previsto ante las autoridades del Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, mientras los representantes de De La Espriella Lawyers S.A.S. esperan el avance de la investigación penal y civil. Hasta el momento, Lucy Yaneth Osorno Sánchez no ha respondido públicamente a la acción legal interpuesta en su contra.