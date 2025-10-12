Emergencia en el Reinado del Turismo en Girardot, por tractomula no autorizada: dejó un muerto y más de 10 heridos

Una tractomula no autorizada provocó la muerte de una mujer y dejó catorce heridos durante el desfile en Girardot - crédito Captura video

El desfile de carrozas del Reinado Nacional del Turismo en el municipio de Girardot, Cundinamarca, se vio truncado por un grave accidente que dejó una persona muerta y 14 más heridas.

El incidente ocurrió en la tarde del sábado 11 de octubre, se produjo cuando una tractomula, que no formaba parte del recorrido oficial, colapsó en pleno evento.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Girardot informaron que el vehículo, proveniente de un establecimiento comercial y ajeno a la logística oficial, circulaba con varias personas ubicadas sobre el planchón trasero.

Según sus reportes, las barandas laterales cedieron ante el peso, lo que provocó la caída de seis personas, algunas de las cuales sufrieron lesiones de gravedad al ser atropelladas o golpeadas por quienes también perdieron el equilibrio.

La Alcaldía de Girardot y la organización del Reinado confirmaron que el vehículo no estaba autorizado ni acreditado para el desfile - crédito Actualidad Informativa

En medio de la emergencia, los afectados debieron ser trasladados de manera inmediata a los centros asistenciales de la ciudad, donde permanecen bajo atención médica.

La víctima mortal fue identificada como María Alejandra García Mora, de 36 años, quien, de acuerdo con los organismos de socorro, sufrió múltiples traumas tras caer al suelo y quedar atrapada por la muchedumbre.

Los hechos han causado conmoción y una ola de críticas entre la ciudadanía sobre la falta de controles previos y el permisismo alrededor de la seguridad vehicular en actividades masivas.

¿Qué dijeron las autoridades?

A través de un comunicado, la Alcaldía de Girardot y la Organización del Reinado Nacional del Turismo precisaron: “De acuerdo con el reporte preliminar, dicho vehículo, el cual pertenece a un establecimiento comercial del municipio y no hacía parte del desfile oficial, transitaba con varias personas ubicadas en el planchón trasero. Por causas que aún son materia de verificación, seis personas cayeron del vehículo, resultando con diferentes lesiones que requirieron su traslado inmediato a centros asistenciales de la ciudad, donde reciben atención médica”.

El colapso de las barandas de la tractomula causó la caída de varios asistentes, generando una tragedia en pleno evento - crédito Alcaldía Girardot

Pese a la magnitud del accidente, desde la administración local se reiteró que la tractomula implicada no estaba acreditada ni autorizada para participar en el desfile. Tampoco figuraba en el recorrido logístico ni en el dispositivo de seguridad del evento. Autoridades y organización activaron, tras el incidente, los protocolos de atención y respuesta.

El episodio forzó a la Alcaldía a demandar de los propietarios de la tractomula “la información pertinente que permita esclarecer las circunstancias del hecho y adelantar las acciones correspondientes en coordinación con los organismos de seguridad y autoridades competentes”.

El Cuerpo de Bomberos de Girardot confirmó que no se realizaron solicitudes de verificación de los vehículos antes del desfile y que las tractomulas presentes carecían de revisión técnica y de medidas adecuadas de seguridad. No hubo controles previos que permitieran identificar los riesgos asociados a la participación de vehículos no autorizados en el evento.

Por el momento, el caso quedó bajo la coordinación de la Fiscalía y la Policía de Tránsito, que iniciaron la investigación para determinar eventuales responsabilidades legales y operativas. Las autoridades insisten en la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Mientras la investigación avanza, la comunidad de Girardot lamenta la muerte de María Alejandra García Mora y reclama mayor rigor en la planeación y control de las festividades públicas.

¿Quién fue la víctima mortal?

La víctima fatal fue identificada como María Alejandra García Mora, de 36 años, quien sufrió múltiples traumas - crédito Facebook

A través de las redes sociales se conoció que María Alejandra García Mora fue la víctima del incidente.

“Con profundo dolor lamentamos el inesperado fallecimiento de Alejita, a causa del trágico suceso ocurrido el día de hoy por el desprendimiento de una baranda de la carroza”, comenzó la despedida de una de sus allegadas.

“Más que una amiga, una persona alegre, comprometida y llena de luz, fundamental dentro de nuestro equipo. Su entrega, sonrisa y energía quedarán para siempre en nuestra memoria”, agregó la mujer en su cuenta de Facebook.

Finalmente, la allegada de la fallecida expresó: “Tu partida deja un vacío enorme en nuestros corazones, pero también una huella imborrable en cada uno de nosotros. 🕊️🤍Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida".