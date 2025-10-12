Colombia

Colombiano no mostró ni una pizca de arrepentimiento en medio de su juicio en Chile: apuñaló 40 veces a la víctima en un motel y lo robó

El abogado defensor de la familia del chileno René Márquez Arismendi (45 años) le pidió a la Fiscalía tener en cuenta que el colombiano Jesús David Londoño Astaiza (27) conocía la orientación sexual de la víctima, y por cuenta de la sevicia con la que se cometió el homicidio piden una condena ejemplar tras los hechos presentados en Punta Arenas

Sebastián Vargas Rueda

El colombiano accedió a ir
El colombiano accedió a ir con la víctima a una de las habitaciones de un motel - crédito Pexels

El juicio oral en Chile contra el ciudadano colombiano Jesús David Londoño Astaiza ha captado la atención de la prensa nacional en el país austral debido a que el hoy acusado de homicidio calificado asesinó a su víctima en un motel.

La víctima fue identificada como René Márquez Arismendi (chileno de 45 años), tras el crimen que se reportó en Punta Arenas, en un caso que se ha extendido por más de un año, dado que los hechos se presentaron el sábado 20 de abril de 2024.

A raíz de esto, el juicio comenzó con la declaración del propio imputado el martes 7 de octubre de 2025.

La Fiscalía sostiene que Londoño planeó el asesinato y propinó a la víctima al menos 40 puñaladas en una de las habitaciones del motel, actuación que habría estado motivada por la orientación sexual del fallecido, según la acusación leída en la apertura del proceso.

De acuerdo con el relato del presidente de sala, César Millanao, la noche del homicidio perpetrado por el colombiano, Londoño y Márquez visitaron juntos dos locales nocturnos donde consumieron bebidas alcohólicas, detalló el informe de La Prensa Austral.

El colombiano recibió un ofrecimiento
El colombiano recibió un ofrecimiento de 30.000 pesos chilenos por parte de chileno para que pasara la noche con él - crédito Pexels y Pixabay

Después acudieron a un motel en la calle Armando Sanhueza. A raíz de lo anterior, el ente investigador sostiene que el acusado llevó un arma blanca y, “conociendo la orientación sexual de la víctima y motivado por esta, procede a darle muerte, agrediéndolo en reiteradas ocasiones, aumentando con ello su sufrimiento, propinándole al menos 40 puñaladas, diversos eritemas y escoriaciones múltiples, para posteriormente sustraerle una tarjeta de débito, una chaqueta y un teléfono celular”.

Adicional a lo anterior, la fiscal Johanna Irribarra Alarcón afirmó ante los jueces que, tras el ataque, el acusado le comentó a otra persona el motivo del ensañamiento, relacionado con la orientación sexual de Márquez.

A su vez, Irribarra recalcó en audiencia el desprecio evidenciado hacia la vida humana, “no solamente por las 40 puñaladas, sino por los golpes y porque lo dejó desangrando”.

En consecuencia, el funcionario le solicitó a los magistrados que dicho aspecto se considere un factor de relevancia jurídico penal en la calificación del delito.

Familia de chileno asesinado pide justicia: el colombiano aceptó que cometió el crimen

Por parte de la familia de la víctima, el querellante José Miguel Maldonado respaldó la tesis del Ministerio Público y pidió que el tribunal considere los agravantes de premeditación, ensañamiento y el vínculo de género, solicitando para Londoño la pena de presidio perpetuo calificado.

Dentro de esta petición se hizo otra salvedad, y fue que los hechos configuran un delito de robo con homicidio, dada la sustracción de pertenencias tras el ataque.

El abogado defensor Pablo Santander Severino solicitó al tribunal que, en lugar de homicidio calificado, se imponga una condena por homicidio simple y hurto. El jurista argumentó que la muerte ocurrió durante una disputa espontánea entre ambos y descartó la existencia de una planificación previa o de un móvil relacionado con la orientación sexual.

El colombiano dejó al chileno
El colombiano dejó al chileno en un estado deplorable, luego de propinarle 40 puñaladas y de robar tarjetas bancarias, dinero en efectivo y su celular - crédito Pixabay

Durante su testimonio inicial, Londoño reconoció haber conocido a Márquez esa misma noche, cuando le pidió fuego a la salida de un local nocturno.

También relató que accedió a compartir unas bebidas porque necesitaba dinero, mencionando que la víctima le ofreció 30.000 pesos chilenos (un poco más de 122.000 pesos colombianos) para asistir juntos al motel.

Según su declaración, dentro del recinto Londoño quiso marcharse, pero la situación escaló hasta una discusión física.

Como tenía más fuerza que yo, cogí el cuchillo y le propiné varias puñaladas para que me soltara. Después, cuando lo vi en el piso, fue que le sustraje la chaqueta, porque la mía estaba con sangre, un celular y una tarjeta de débito”, contó el colombiano con una actitud, que como señalaron varios medios locales, no denotó ni un ápice de arrepentimiento por lo que hizo.

Los antecedentes presentados por la Fiscalía incluyen también testimonios de familiares de la víctima.

Una tía de René Márquez Arismendi confirmó ante el tribunal que su sobrino le había confiado su orientación sexual cuatro años antes, aunque prefería que se mantuviera en reserva.

El lunes 13 de octubre
El lunes 13 de octubre de 2025 a las 13:45 (hora local), es decir a las 3:45 p. m. (hora colombiana) se conocerá el fallo definitivo - crédito Pexels

La hermana del fallecido relató el impacto emocional del crimen en su núcleo familiar y el proceso psicológico que ella y un menor, bajo su cuidado, han debido atravesar desde el homicidio.

El tribunal deberá valorar los relatos, las pruebas y los peritajes presentados para determinar la responsabilidad penal del acusado y decidir el tipo de pena correspondiente. La decisión final se conocerá el lunes 13 de octubre de 2025.

