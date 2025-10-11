Secuestraron a dos turistas mexicanos en alta mar y los amenazaron con lanzarlos al agua si no pagaban una extorsión

Autoridades detuvieron a tres sospechosos tras retener a una pareja mexicana en una lancha y exigirles dinero bajo amenaza, en un operativo coordinado por Gaula, Policía y Fiscalía en varias jurisdicciones - crédito @PoliciaCtagena / X

Tres presuntos integrantes del grupo criminal Los Corales fueron capturados tras un operativo coordinado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, luego de que las víctimas fueran retenidas en una lancha y obligadas a pagar $1.800.000 bajo la amenaza de ser arrojadas al mar.

Las investigaciones revelaron que los turistas, una pareja de origen mexicano, abordaron una embarcación en Tierrabomba con destino a Cartagena. Durante el trayecto, los presuntos delincuentes detuvieron la lancha en alta mar durante más de diez minutos y exigieron el pago de la suma mencionada, utilizando un datáfono portátil para concretar la transacción.

Ante la amenaza de ser lanzados al agua, las víctimas accedieron al pago y posteriormente fueron abandonadas en un embarcadero detrás del hospital de Bocagrande, donde lograron contactar a una patrulla de la Policía de Turismo que los asistió en la denuncia.

El operativo que permitió la captura de los responsables se desplegó en varias jurisdicciones.

Tres presuntos miembros de Los Corales capturados por secuestro extorsivo a turistas en Cartagena - crédito @PoliciaCtagena / X

Alias El Bebo y El Gago fueron detenidos en la isla de Tierrabomba y en el casco urbano de Cartagena, respectivamente, mientras que el presunto cabecilla, alias El Camarón, fue localizado en la isla de San Andrés y Providencia, donde, según las autoridades, intentaba huir hacia Panamá.

Todos los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de secuestro extorsivo.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de la articulación entre la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía para resolver casos que afectan la integridad de turistas.

Según el mandatario, “atrás quedaron los días en que las denuncias de turistas y visitantes, tanto nacionales como internacionales, solo eran ignoradas y conocidas a través de titulares de prensa que muy pocas veces conllevaban al accionar eficaz de todas las autoridades”, en referencia a la respuesta institucional de los últimos 21 meses.

Turistas mexicanos fueron retenidos en una lancha y obligados a pagar $1,8 millones bajo amenaza en alta mar - crédito @dumek_turbay / X

El alcalde Turbay también agradeció el despliegue investigativo que permitió desarticular una red que, bajo la fachada de ofrecer planes turísticos, retenía y extorsionaba a visitantes extranjeros.

“Estos jóvenes se dañaron la vida por un grave error que cometieron. Un pequeño momento, trágico para los turistas y equívoco para ellos, transformó sus vidas para mal, pues ahora estarán en la cárcel, mientras otros jóvenes iguales a ellos seguirán en libertad generando recursos por medio del turismo en la temporada alta que se viene”, expresó el funcionario en un comunicado de la Alcaldía.

Por su parte, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, informó que los tres capturados enfrentan penas de entre 320 y 504 meses de prisión, conforme al artículo 169 del Código Penal, y que las condenas podrían aumentar si se comprueban agravantes adicionales.

El alcalde de Cartagena destacó la respuesta institucional y el compromiso con la seguridad de los visitantes - crédito @dumek_turbay / X

El oficial subrayó la importancia de la denuncia ciudadana y recordó que “en Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 38 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”.

El llamado de las autoridades es a no ceder ante exigencias económicas de extorsionistas y a denunciar cualquier amenaza, ya que el pago solo fortalece las redes criminales.

La Policía Nacional mantiene activos canales de denuncia como la línea de emergencia 123 y la Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional (311-4072363), garantizando absoluta reserva y confidencialidad.