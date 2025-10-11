Niños fueron víctimas de explosivo dejado por disidencias de las Farc en Antioquia: ministro de Defensa condenó el ataque

Pedro Sánchez utilizó sus redes sociales para condenar el ataque en San Andrés de Cuerquia - crédito @mindefensa/X

Un hecho lamentable dejó a una familia campesina de San Andrés de Cuerquia (Antioquia) sumida en el dolor; dos menores de edad, de seis y ocho años, resultaron gravemente heridos tras la explosión de un artefacto ubicado en un paraje de la vereda La Cordillera.

La detonación se produjo mientras los niños se encontraban acompañando a sus padres en labores del campo. Uno de ellos —el menor de seis años— perdió parte del brazo derecho como consecuencia de la explosión; su hermana, de ocho, presentó lesiones por esquirlas en una de sus manos.

La emergencia activó las alarmas de los organismos de atención médica y socorro del departamento, que procedieron con el traslado urgente de los menores en un helicóptero hacia Medellín. En el Hospital Pablo Tobón Uribe reciben atención especializada, y por el momento, el pronóstico de los niños permanece reservado por decisión del equipo médico.

El artefacto, al parecer, fue manipulado por el menor que sufrió la amputación. Aunque no se confirmó con exactitud su origen ni su tipo, las autoridades departamentales señalaron como responsables a estructuras ilegales que operan en esa zona del norte antioqueño.

La comunidad rural expresó su preocupación por la presencia de elementos extraños en las veredas y solicitó mayor protección para evitar tragedias similares, de acuerdo con la información que obtuvo Noticias Caracol, por sus reporteros en la zona.

Reacciones de autoridades

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también condenó rotundamente el atentado en sus redes sociales y en declaraciones públicas; en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el alto funcionario expresó su indignación por el ataque.

“Atacar a la niñez es atacar el corazón de Colombia. No permitiremos que la vida y la integridad de los niños y adolescentes sigan siendo blanco de la violencia. Iremos detrás de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y de todo grupo criminal que dañe a nuestros menores, ya sea con ataques a la población civil o con el cáncer del reclutamiento infantil. #QueNoReclutenTusSueños (sic)”, escribieron.

Junto a este mensaje, Sánchez calificó el hecho como una acción criminal de “lesa humanidad” cometida por las disidencias de las disidencias de las Farc, específicamente por la estructura conocida mencionada.

En sus palabras, el ministro expresó lo siguiente: “Criminales de la estructura treinta y seis de las disidencias de alias Calarcá causaron un daño irreparable y doloroso contra dos niños, dos menores: un niño de ocho años y una niña de seis años, causándoles graves heridas. Como fuerza pública, primero extendemos nuestra solidaridad con el dolor de las familias de estos menores”.

“Y, por otro lado, reafirmamos nuestro compromiso absoluto por encontrar a los responsables, a los integrantes de esa estructura criminal, los cuales no solo están involucrados en este atentado, sino en muchas otras atrocidades”, añadió Sánchez.

El alto funcionario continuó con un contundente mensaje en contra de la impunidad: “Estos criminales son responsables de los crímenes más atroces contra los niños en Colombia, incluyendo el reclutamiento forzado y la utilización de menores como escudos humanos. No vamos a parar hasta encontrar a los responsables de este ataque, pero también vamos a seguir combatiendo a todas las estructuras que reclutan y explotan a nuestros niños”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se desplazó hasta el hospital para hablar con los familiares de los niños y verificar su estado; en declaraciones a los medios, rechazó de forma categórica lo ocurrido y atribuyó la colocación del explosivo al Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Según sus palabras, la instalación de ese tipo de artefactos atenta contra la población civil y vulnera principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Esto es una violación flagrante. No hay forma de justificar lo que pasó. Los niños iban con sus padres al campo, como cualquier día. Nadie espera que sus hijos resulten mutilados o heridos por una explosión. Esta situación debe recibir toda la atención posible, tanto en Colombia como fuera del país. Voy a denunciar este hecho ante la comunidad internacional”, dijo el gobernador durante su visita al centro médico; palabras que reiteró en su cuenta de X.

Rendón también cuestionó la forma como el Gobierno nacional maneja las denuncias de violencia en territorios afectados por el conflicto armado: “Estamos ante un acto que destruye la vida de dos niños. Y aun así, el Gobierno minimiza la gravedad de estos hechos. Los responsables de esta tragedia temen la reacción pública, pero deben saber que no vamos a callar. Vamos a hacer que esta denuncia tenga eco en todos los escenarios posibles”.