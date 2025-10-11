Colombia

El Tren de Aragua le pide a Petro ser incluido en la paz total de Colombia

La inédita solicitud de la organización criminal abre un debate internacional sobre los límites de la negociación estatal con estructuras transnacionales

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
La solicitud formal de la
La solicitud formal de la mayor organización criminal para integrarse a procesos de paz plantea interrogantes sobre los límites del diálogo estatal y el impacto en la legitimidad institucional frente a redes transnacionalesc - crédito Europa Press

El Tren de Aragua, considerado la organización criminal de mayor expansión global, ha solicitado formalmente al Gobierno de Gustavo Petro su inclusión en la política de paz total.

La petición, revelada en exclusiva por Semana, llegó a través de una carta firmada por uno de sus fundadores, Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, que permanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá y enfrenta un proceso de extradición a Chile.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El documento, dirigido al presidente Petro, al ministro de Justicia Eduardo Montealegre y al alto comisionado para la paz Otty Patiño, plantea una “propuesta de colaboración en iniciativas de prevención, reinserción y desarticulación de dinámicas criminales transnacionales”.

En la misiva, Larry Changa se presenta como vocero autorizado del Tren de Aragua y expresa la disposición de la organización para colaborar con el Estado colombiano en programas sociales, preventivos y de reinserción, con el objetivo de reducir la violencia y la influencia de estructuras criminales sobre comunidades vulnerables y migrantes.

La Fiscalía colombiana impuso extinción
La Fiscalía colombiana impuso extinción de dominio sobre nueve bienes vinculados a "Larry Changa", entre ellos un lote de 1.200 metros cuadrados en Circasia - crédito Policía Nacional/Dijín

La carta, de dos páginas y radicada ante las autoridades, argumenta que la solicitud surge de la preocupación por las condiciones sociales que generan vulnerabilidad, como la pobreza extrema y la exclusión, y del deseo de aportar desde la prevención social y la reinserción personal. Changa subraya que no busca evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad, sino que su intención es colaborar y someterse a la justicia, con un ofrecimiento basado en la verdad y la no repetición.

El texto propone la participación en mesas de diálogo institucionales, el diseño de programas de reinserción sociolaboral y formación técnica para jóvenes en riesgo, y el apoyo a campañas de prevención dirigidas a migrantes y comunidades receptoras, en coordinación con autoridades y organizaciones no gubernamentales.

Junto a Larry Changa, otros tres miembros de alto perfil del Tren de Aragua, también detenidos en La Picota y solicitados en extradición, se sumarían a la negociación si el gobierno colombiano acepta la propuesta.

Se trata de Carlos Francisco Gómez Moreno (alias Bobby), implicado en el secuestro y asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda en Chile; Dayonis Junior Orozco (alias Boti), requerido por el asesinato del teniente de carabineros Emanuel Sánchez; y Luis Alfredo Carrillo (alias Gocho), vinculado igualmente al crimen de Ojeda.

La organización criminal más grande
La organización criminal más grande de la región, a través de su líder Larry Changa, solicitó formalmente al gobierno de Gustavo Petro participar en iniciativas de prevención y reinserción social para reducir la violencia - crédito Infobae

El perfil de Larry Changa, según fuentes de inteligencia consultadas por Semana, lo ubica como coordinador estratégico y cabecilla nacional del Tren de Aragua, con influencia en el Eje Cafetero y capacidad de coordinación criminal a nivel nacional e internacional.

La solicitud del Tren de Aragua se produce en un contexto en el que la política de paz total del Gobierno Petro ha sido objeto de críticas por sus escasos resultados y por el levantamiento masivo de órdenes de captura, lo que ha permitido que numerosos criminales eviten la detención incluso en flagrancia.

Además, la propuesta plantea vacíos jurídicos, ya que el Tren de Aragua es una organización de carácter transnacional, calificada como terrorista por la Casa Blanca, pero considerada por Petro como una banda criminal común.

En su intervención ante la ONU, el presidente colombiano afirmó: “Mentira que el Tren de Aragua es terrorista; solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela”, una postura que la organización retoma en su carta para justificar su acercamiento.

El proceso de extradición de Larry Changa a Chile ya cuenta con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia, y solo resta la firma del presidente Petro para su ejecución. Ante la posibilidad de que la solicitud de inclusión en la paz total busque frenar la extradición, el abogado penalista Gustavo Moreno, representante de Changa, aseguró a Semana que la carta no pretende obtener impunidad ni beneficios personales.

La organización más temida de
La organización más temida de la región propone sentarse a la mesa con el Estado. El trasfondo de pobreza y violencia pone a prueba la política de paz total en Colombia - crédito Colprensa

Moreno sostuvo que la iniciativa debe entenderse como una manifestación de voluntad de diálogo y reintegración, y que su labor jurídica no busca justificar delitos ni minimizar responsabilidades, sino encauzar un proceso serio de verdad, reparación y no repetición bajo los principios de justicia restaurativa y sometimiento efectivo a la ley.

Temas Relacionados

Tren de AraguaPaz totalGustavo PetroLarry Amaury Álvarez NúñezExtradición a ChileOrganización criminal transnacionalColombia-Noticias

Más Noticias

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Los dirigidos por César Torres buscarán la clasificación entre las cuatro mejores selecciones juveniles del mundo

España vs. Colombia EN VIVO:

Santoral 11 de octubre: San Juan XXIII papa, quién fue y por qué se celebra hoy

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 11 de octubre: San

Gustavo Petro le mandó una carta a María Corina Machado para cuestionarla por pedir apoyo a Netanyahu y Macri en 2018: “Quiero que me explique”

El mandatario le escribió una extensa carta, que publicó dos veces, para argumentarle que el apoyo de Netanyahu no traería paz ni democracia a Venezuela, según él, sino “guerra y barbarie”

Gustavo Petro le mandó una

Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de octubre

Eventos que cambiaron el camino de la historia y que se conmemoran este viernes

Efemérides de hoy: qué pasó

Lotería de Medellín resultados 10 de octubre: número ganador del premio mayor de $16.000 millones

Esta sorteo cuenta con 50 premios principales que suman $42.000 millones

Lotería de Medellín resultados 10
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 mejores series

Conoce las 10 mejores series de Netflix Colombia que puedes disfrutar este fin de semana

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes volvieron a encender rumores de noviazgo: una fotografía los habría delatado

Caramelo: la película brasileña que cautiva a los usuarios de Netflix Colombia este fin de semana

La Chiva Gantiva celebra 15 años de carrera con nuevo álbum y gira por Colombia: “No somos estrellas, somos seres humanos”

El Festival de la Arepa celebra su versión número 12 en Boyacá: todo lo que debe saber

Deportes

España vs. Colombia EN VIVO:

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Antonio Casale propuso polémica formación para el partido de Colombia y México: Faustino Asprilla reaccionó indignado

Tras polémica con empresa colombiana, Jackson Mora ahora afronta varias polémicas en su país, podría ir a prisión

Hijo de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios, marcó con Tigres y rompió en llanto mientras su padre es velado

Así ha cambiado ‘Nacho’, el hijo de Miguel Ángel Russo: de vivir en Bogotá, a estar consagrado en el fútbol profesional