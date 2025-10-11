Colombia

El mismo comediante del video publicitario para el Ministerio de Minas y Energía le hizo un ‘sketch’ a los petristas: la guardería “Semillitas Mamertas”

Andrés Molinares publicó días antes otro video publicitando uno de los programas de la cartera liderada por Edwin Palma Egea: Colombia Solar

Sebastián Vargas Rueda

Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El comediante dio de que
El comediante dio de que hablar en redes dos veces en menos de ocho días

El comediante bogotano Andrés Molinares usó uno de sus videos publicitarios en su cuenta de Instagram para promocionar sus shows en Colombia, y en esta ocasión lanzó una crítica directa al comportamiento de los seguidores del presidente Gustavo Petro.

El humorista representó a través de una parodia, el ambiente que rodea al “petrismo extremo”, caricaturizando la forma en que algunos defensores del mandatario reaccionan ante cualquiera de sus cuestionamientos.

En la grabación que se compartió el 7 de octubre de 2025, Molinares expuso la existencia de familiares o conocidos profundamente identificados con el petrismo, a quienes calificó como seguidores que llevan sus argumentos y reacciones al límite.

En el sketch (como se le conoce a estas escenas o secuencias, y que se hicieron populares en programas como Saturday Night Live, el mismo en el que en una de sus emisiones apareció la artista colombiana Karol G), el comediante creó la ficticia de un espacio en el que los simpatizantes podrían realizar actividades vinculadas con símbolos y discursos asociados (según Molinares) al petrismo.

El comediante se encuentra en una gira de presentaciones por el país

Comediante bogotano se burló de los petristas:

En esta clase de piezas primero se crea una situación problema que desencadena el segundo momento, donde se muestra la crítica (en este caso se infantiliza a los seguidores del presidente Petro) por la forma en cómo, según el prototipo de un seguir promedio para el propio Molinares, se defiende los petristas ante cualquier reclamo, ya sea a ellos o a su presidente.

“¿Cómo no va a ser fascismo? Eso es discurso uribista. Yo tengo derechos y la oligarquía no me los va a quitar" inicia uno de los petristas en la primera escena, a lo que su contraparte le responde: “Yo solo te dije que no podías fumar hierba acá”. Como respuesta, el joven petrista le dice: “6.402 mató Uribe”.

Acto seguido otro de los jóvenes que suelen acompañar a Molinares en sus videos, hace las veces de presentador de un producto o servicio, que en este caso sería la guardería.

“¿Le ha pasado a esto, que tiene un familiar que lleva el petrismo al extremo? Pues tranquilos, porque ya llegó a la guardería para petristas Semillitas Mamertas. Aquí pueden hacer actividades a su medida”, menciona el vendedor.

Desde la confección de mochilas wayuu –sugeridas para ocultar marihuana– hasta la creación satírica de “ministerios inútiles”, como el “Ministerio de las Colonización Radical y la Memoria Histórica Interminable”, se menciona en el video.

En el video se muestra
En el video se muestra escenarios hipotéticos a los que se verían obligados los seguidores de Petro en defender al presidente, como una de las actividades que se desarrolla en la guardería "Semillitas Mamertas"

La rutina incluyó burlas sobre la defensa incondicional de Gustavo Petro por parte de sus seguidores en situaciones imaginarias, como justificar cualquier acción del presidente, incluso episodios absurdos.

“Bueno, Petro salió a pegarle a abuelitas con el chimbo en la cara. Defiéndanlo”, fue uno de los retos planteados, a lo que el personaje respondió con razonamientos disparatados que terminaban desviando el tema hacia referencias como el caso de los 6.402 falsos positivos atribuidos al expresidente Uribe, según lo que dice en la grabación.

Además, Molinares hizo referencia a los almuerzos en la “guardería”, donde los platos simulaban ser seleccionados según los estigmas asociados a los seguidores de Petro: “Un bareto, un brownie cannábico o una manzana para llenarla de bareta”, reforzando la sátira sobre algunos estereotipos vinculados al progresismo y el consumo de cannabis.

La crítica de Andrés Molinares se centra en la manera en que ciertos sectores que apoyan al presidente orientan su discurso, defendiendo cualquier postura oficialista sin cuestionar, y en cómo algunos símbolos asociados a la izquierda se vuelven objeto de culto sin discusión racional.

Molinares fue el mismo comediante
Molinares fue el mismo comediante que compartió otro video tres días atrás y en el que aparece etiquetado el jefe de la cartera de Minas y Energía, Edwin Palma Egea

El video que hizo el comediante Andrés Molinares sobre el programa ‘Colombia Solar’, del Ministerio de Minas y Energía

El anuncio del programa ‘Colombia Solar’ generó atención tras la difusión de un video creado por el humorista Andrés Molinares en redes sociales.

El contenido, producido junto al Ministerio de Minas y Energía, utiliza el humor para explicar los detalles de la nueva política que busca transformar la manera en la que se subsidia el consumo de energía en los estratos 1, 2 y 3 del país.

En el video, Molinares adopta el clásico formato de televentas para presentar la propuesta oficialista y plantea un escenario familiar enfrentado al aumento en las tarifas eléctricas.

En tono satírico, uno de los personajes sugiere: “desconecten al abuelo”. Acto seguido, aparece el vendedor, interpretado por el propio comediante, que introduce la iniciativa y pregunta: “¿Le ha pasado esto? ¿Quiere montar un negocio, pero el precio de la energía es un problema? Pues tranquilo, porque ya llegó la transición energética con Colombia Solar. Con Colombia Solar, hogares energéticamente sostenibles, el Gobierno busca apoyar a hogares y comercios de economía popular”.

crédito @elmolipollo/IG | @edwinpalmae/IG

De acuerdo con cifras oficiales de la cartera de Minas y Energía en cabeza de Edwin Palma Egea, ‘Colombia Solar’ permitirá que los hogares accedan a sistemas de autogeneración mediante paneles solares, reemplazando el subsidio tradicional por una reducción en la tarifa eléctrica.

Según el comunicado oficial, “se estima que los beneficiados percibirán ahorros entre un 20% y 40% en sus facturas, dependiendo de la radiación solar y el tipo de instalación”. El programa apunta especialmente a familias en condición de vulnerabilidad energética en el Caribe y otras regiones apartadas.

El ministro Palma Egea señaló que el gobierno dejará de invertir billones en subsidios mensuales para “invertir en soluciones permanentes que reducen la tarifa de los más pobres y hacen del sol un derecho al alcance de todos”.

El programa se contempla dentro de la Ley 1715 de 2014 y busca expandir la independencia energética, reducir las emisiones de CO₂ y estimular la industria nacional de energía limpia.

Durante el video, Molinares instruye a los potenciales beneficiarios del programa: “Para aplicar esta convocatoria solo debes ingresar a www.energiaparatunegocio.com si ya iniciaste tu proceso, no esperes y culmínalo”, agregó el humorista en tono promocional sobre la nueva política del Gobierno de Gustavo Petro.

El comediante suma más de
El comediante suma más de 233.000 usuarios en su cuenta de Instagram

El proyecto ha recibido comentarios diversos en redes sociales, donde la estrategia de comunicación oficial fue percibida por algunos internautas como polémica por el uso del humor negro y situaciones extremas en el audiovisual.

Uno de los personajes creados por Molinares agradeció al final los beneficios de la iniciativa: “Gracias, Colombia Solar. A mi abuelo le habría encantado esto”, mientras que la aparición de un supuesto fantasma remata la escena con: “Malditos degenerados, me dejaron morir por un PlayStation”.

