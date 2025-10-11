Campesinos acusan a Arelys Henao por la destrucción de cultivos en límites de una finca en Antioquia: “Actúan como paramilitares”

Esta es la denuncia de quienes serían los vecinos del esposo de Arelys Henao, que alegan acto de intolerancia por disputa de linderos de dos fincas - crédito @Tribuna.7/Tiktok

Una familia de la vereda La Aguada en el municipio de Barbosa (Antioquia) denunció la supuesta destrucción de sus cultivos de plátano y yuca tras la irrupción sin autorización de trabajadores vinculados a la reconocida cantante de música popular Arelys Henao.

El hecho habría ocurrido el 7 de octubre, cuando los propietarios no se encontraban en la vivienda, según declaraciones de la hija del afectado, compartidas masivamente por redes sociales.

La hija del dueño de la finca, identificado como Óscar Bustamante, relató que la intervención se realizó presuntamente con la presencia de la abogada de Wilfredo Hurtado, esposo de la cantante, que asegura que el terreno le pertenece por derecho de compra.

Arelys Henao preocupó a sus seguidores al hablar acerca de su salud - crédito @arelyshenao/Instagram

“Mi papá tenía sembrado todas sus mejoras de yuca y plátano, y ayer, cuando no estábamos, se metieron los trabajadores de la cantante Arelys Henao con la abogada del señor Wilfredo Hurtado, el esposo de la cantante, porque él dice que este terreno le pertenece”, afirmó la denunciante en el video difundido en redes sociales. En la grabación también sostuvo que su familia dispone de escrituras y documentos que respaldarían la posesión del predio rural.

Por su parte, el señor Bustamante explicó que en el momento de los hechos se encontraba fuera de la propiedad realizando labores agrícolas. “Yo me encontraba por allá, por los lados del limonal. Haciendo un trabajito por allá. Agarrando un jornalito. Y cuando me avisaron que estaba esa gente mochando todo eso aquí, arrancamos y nos vinimos y cuando llegamos aquí ya se habían ido”, señaló. También aseguró que los trabajadores destruyeron siembras de plátano, yuca, limones y aguacates, dejando los cultivos dañados en el suelo.

Hasta el momento, ni Arelys Henao ni Wilfredo Hurtado han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones. No obstante, en una reciente publicación en sus historias de Instagram, Henao publicó un mensaje que podría tener relación con los señalamientos que está siendo objeto: “Gracias señor, porque tu justicia me arropa y siempre has estado conmigo en mi peores tempestades (sic)”.

Esposo de Arelys Henao estaría en disputas de lineros con una finca en Barbosa, Antioquia - crédito Fotomontaje Infobae (@Tribuna.7/Tiktok-@arelyshenao/Instagram)

Aún no existiría una confirmación oficial ni se ha presentado denuncia formal ante las autoridades sobre lo acontecido. El caso permanece bajo versiones encontradas, mientras en las plataformas sociales crecen los reclamos para que ambas partes esclarezcan la situación en la propiedad rural de Barbosa.

“¿Por qué ciertos cantantes cuando se sienten famosos actúan como paramilitares?”; ”señores pongámonos la mano en el corazón. y no apoyemos en nada a la señora Arelis Henao por favor"; “si tiene las escrituras de su casa y su terreno ponga la demanda y que le paguen los daños causados”; “yo creo que a este cuento le falta un pedazo, Arelys es una artista con un corazón muy grande y llena de humildad. No creo que sea capaz de eso!; ”creo que ese problema , es para la fiscalía, no para estas redes (sic)“, fueron algunos coomentarios al respecto.

