Colombia

Bloque de Búsqueda contra el multicrimen llega con 600 uniformados a Pereira para enfrentar la violencia y el control de las bandas

El Gobierno activó una fuerza élite en Pereira, Dosquebradas y La Virginia para desarticular estructuras criminales como Cordillera y Los Rebeldes, responsables del aumento de homicidios y economías ilícitas en la región

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Autoridades locales y la Policía
Autoridades locales y la Policía Nacional coordinarán operaciones para desmantelar estructuras criminales - crédito Alcaldía de Pereira

El despliegue del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen en el área metropolitana de Pereira marca un punto de inflexión en la estrategia nacional de seguridad. Con una fuerza élite de más de 600 uniformados, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa buscan recuperar el control territorial frente al crecimiento de la violencia y las economías ilegales que azotan el eje cafetero.

La nueva unidad, integrada por especialistas en inteligencia, operaciones especiales y policía judicial, tendrá como misión desarticular las organizaciones responsables del aumento de homicidios y de la expansión de redes criminales en Pereira, Dosquebradas y La Virginia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que el Bloque de Búsqueda fue diseñado para ejecutar operaciones simultáneas de investigación, seguimiento y captura de cabecillas, así como labores de inteligencia en los corredores donde operan las estructuras criminales.

“No vamos a permitir que un puñado de delincuentes afecten la tranquilidad de esta bella región. La orden es desmantelar a Cordillera y a los demás grupos delincuenciales”, advirtió Sánchez.

Más de 600 uniformados integran
Más de 600 uniformados integran el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen desplegado en Pereira - crédito Alcaldía de Pereira

Según el ministro, la unidad está conformada por 606 hombres y mujeres de diferentes especialidades: Policía Judicial, Grupos de Operaciones Especiales, Goes, Gaula, Carabineros y Unipol, todos entrenados para operar en entornos de alta complejidad. La fuerza actuará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales, con capacidad de reacción inmediata.

El despliegue ocurre en un contexto de disputa territorial entre las bandas Cordillera y Los Rebeldes, señaladas como responsables de al menos 250 homicidios en lo que va del año en Pereira y municipios vecinos. Las autoridades identifican que la confrontación se concentra en el control de la venta de drogas y otros negocios ilícitos, lo que ha incrementado la violencia urbana.

El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana, subrayó que la misión del bloque es atacar todos los eslabones de la cadena criminal. “Vamos tras las finanzas, los cabecillas y los puntos de distribución. El objetivo es desmantelar completamente estas estructuras”, señaló.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, reveló que la llegada del bloque fue solicitada desde hace un año y que su despliegue responde a una planificación conjunta con fiscales nacionales.

La ofensiva busca debilitar las
La ofensiva busca debilitar las finanzas de grupos como Cordillera y Los Rebeldes - crédito Defensa Civil

Trejos advirtió que las organizaciones criminales han intentado permeado distintos sectores institucionales. “La experiencia nos ha indicado que estas organizaciones sí tienen capacidad de permear autoridades, medios de comunicación y entidades investigativas”, afirmó.

Los indicadores de violencia reflejan la magnitud del problema. En 2008, Pereira registró 501 homicidios, cifra que había disminuido tras la captura de cabecillas de La Cordillera y Los Rolos.

Sin embargo, en la actualidad los casos han aumentado un 121 % frente al año anterior, con 180 homicidios, ubicando a la ciudad en el cuarto lugar nacional en tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras del Dane y la Policía Nacional.

Pese a ello, las autoridades destacan una reducción reciente: se pasó de 10 homicidios semanales a dos, y durante el último fin de semana se registraron 72 horas sin asesinatos.

El Bloque de Búsqueda operará bajo tres líneas estratégicas: control territorial anticipativo, cápsulas operacionales de inteligencia e investigación para la captura de objetivos de alto valor, y macroplanes contra economías ilegales como el narcotráfico, la extorsión, el contrabando y los delitos ambientales.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró el lanzamiento de la nueva unidad en el eje cafetero - crédito Ministerio de Defensa

En apoyo a la estrategia, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, anunció una inversión histórica de $35.000 millones para fortalecer la Policía Metropolitana. Esta incluye la entrega de 12 patrullas y 40 motocicletas en diciembre, además de una renovación del sistema de videovigilancia con una inversión superior a $21.000 millones. “Vamos de frente contra la delincuencia”, afirmó el mandatario local.

Durante la presentación del bloque, el general Triana también confirmó una operación de extinción de dominio contra bienes del crimen organizado por más de $28.000 millones, lo que representa un golpe a las finanzas de las estructuras ilegales.

El ministro Pedro Sánchez reiteró que el Gobierno mantendrá la ofensiva hasta recuperar la tranquilidad en la región. “La invitación a los integrantes de estos grupos criminales es que se desmovilicen. De lo contrario, emplearemos toda la capacidad del Estado”, concluyó.

Temas Relacionados

Bloque de Búsqueda PereiraPolicía Nacional PereiraCrimen organizado en Pereira600 policías PereiraPedro SánchezMinistro de DefensaHomicidios en PereiraColombia-Noticias

Más Noticias

Sinuano Día resultados 11 de octubre: todos los números ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados 11 de

Colombiana advierte nueva modalidad de robo en Miami “Con el solo hecho de tocarla ya la sustancia se impregna”

El testimonio de una joven que experimentó mareos y visión borrosa tras manipular una flor en su vehículo ha encendido las alarmas para los extranjeros

Colombiana advierte nueva modalidad de

Fecode confirmó que liberaron a docente del Catatumbo que estuvo una semana secuestrada: “Exigimos respeto por la vida”

La organización sindical ratificó que la profesora fue devuelta a su familia y reiteró la petición de condiciones seguras para quienes enseñan

Fecode confirmó que liberaron a

Deportivo Cali vs. São Paulo: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Las “Azucareras” sueñan con dar el golpe sobre la mesa ante una de las grandes favoritas a llevarse el título

Deportivo Cali vs. São Paulo:

Familiares de guardianes del Inpec hacen plantón en La Picota para exigir al Gobierno medidas urgentes contra la violencia: “Queremos que lleguen vivos a casa”

Tras los recientes atentados que dejaron tres funcionarios muertos, familiares de guardianes del Inpec se manifestaron frente a la cárcel La Picota para exigir medidas de protección efectivas y rechazar la violencia contra el personal penitenciario

Familiares de guardianes del Inpec
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón responde a la

Juliana Calderón responde a la ola de críticas contra Yina Calderón antes del combate con Andrea Valdiri: “Ustedes no saben qué pueda pasar”

Halloween 2025 llega con actividades gratuitas y culturales para toda la familia en Bogotá

Expectativas por colaboración entre Beéle y Shakira: fans crearon una versión preliminar de cómo sonaría la canción

Hermana de Karol G responde a críticas por compartir canción de Anuel AA, ex de ‘La Bichota’: “Por qué les perjudicó tanto”

Dayana Jaimes responde a Betsy Liliana tras ser comparada con la perra de Copetran: “Animalitos que tienen mejores sentimientos que algunos humanos”

Deportes

Deportivo Cali vs. São Paulo:

Deportivo Cali vs. São Paulo: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Jornada histórica para el fútbol colombiano: cuatro selecciones compiten el 11 de octubre a nivel internacional

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, formaciones confirmadas en Talca

Fuertes críticas del periodismo mexicano a la selección Colombia en la previa del amistoso: “Son mediocres”

Asistente colombiano de Miguel Ángel Russo se confesó tras su muerte: “Quería terminar en Boca”