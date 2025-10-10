Yina Calderón quedó en ridículo tras caer en trampa de joven ‘influencer’ que la insultó en vivo durante su programa: “Ojalá La Valdiri te parta la cara”

Yina Calderón fue engañada por influencer que la dejó en “ridículo” en pleno en vivo de su programa - crédito captura de pantalla El Escándalo TV

Yina Calderón volvió a estar en el centro de la polémica mientras se encontraba en una de transmisión en vivo de su programa El escándalo TV después de ser engañada y desenmascarada por un joven influencer.

El creador de contenido encargado de tenderle una trampa a la empresaria se identifica en redes sociales como @SoyMigueltv, y cuanta con más de 110 mil seguidores de en su cuenta de TikTok.

El nombre de Miguel empezó a sonar en redes sociales después de que Yina tuviera un fuerte altercado con Emiro Navarro, excompañero de la empresaria en La casa de los famosos, por lo que Calderón se defendió diciendo que tenía información de un hombre (Miguel) que había salido con Emiro, personaje que le había confesado a ella las “malas experiencias” que tuvo al lado de Navarro.

Al momento en que Yina se enteró que Miguel tenía malos comentarios del barranquillero, decidió publicarlo en la cuenta de Escándalo Tv para supuestamente exponer a Emiro.

Según las declaraciones de Miguel, él tuvo la oportunidad de conocer a Emiro en Estados Unidos y lo acusó que usar a los hombres con los que salía, además de tener todas sus tarjetas de crédito sobregiradas para mantener una vida falsa.

Yina fue engañada por hombre que le aseguró que tenía información de Emiro Navarro - crédito @emiro_navarro y @yinacalderontv/Instagram

Aunque las declaraciones fueron publicadas y replicadas a tono de burla por Yina, el joven influencer le pidió que lo dejara dar más detalles durante su programa en vivo, petición que Calderón aceptó.

Fue en la tarde el 9 de octubre que Yina inicio la transmisión de su programa, y en un momento determinado, Miguel la contactó por videollamada para hablar de su experiencia con Emiro, instante en que pidió hablar con Yina y él le dijo: “Esto se va a poner bueno”, y Yina responde, “hola amigo, perdón por decir que fueron pareja”, a lo que Miguel añadió: Yina mi amor, espero que La Valdiri te parta la cara en Stream Fighters por malparida sapa, ya deja de hablar tanta mierda, eres una loca, la gente está fastidiada de ti".

La empresaria se mostró impresionada por el giro que dio la situación que quedó registrada en vivo - crédito @clipsviral441/ TikTok

Ante las contundentes palabras de Miguel, Yina se mostró sorprendida y decido colgar la llamada.

Después de que el clip se hiciera viral, Miguel apareció en redes sociales para aclarar que desde el comienzo todo fue parte de una trampa y aclaró que las declaraciones contra Emiro siempre fueron falsas.

Miguel detalló como planeó el plan para engañar a Yina

Poco después, Miguel reapareció en redes sociales para aclarar el trasfondo de la situación y revelar que todo había sido una estrategia premeditada para desenmascarar a Yina Calderón.

En sus propias palabras, Miguel explicó el proceso detrás del engaño: “Me he gozado todo lo que pasó, porque es que definitivamente esto no lo hice solamente por mí, sino que lo hice por todos ustedes y por todas esas personas que esta mujer ha pisoteado a lo largo de su trayectoria en las redes sociales”.

El creador de contenido confesó que se inventó la información que le dio a Yina sobre Emiro - crédito @_soymiguetv/ Instagram

El creador de contenido detalló que, para captar la atención de Yina Calderón, fabricó una historia falsa sobre su relación con Emiro Navarro. Según relató, “Engañar a Yina no fue nada difícil. Le mostré como dos o tres cositas y ella cayó redondita en toda la trampa”. Además, Miguel manifestó su sorpresa ante la disposición de Calderón para difundir información sin verificar su autenticidad: “Yo aún teniendo conocimiento de que todo era mentira, me sorprende la capacidad de Yina para decir mentiras. Mira, salir a decir que yo era pareja de Emiro, o sea, terrible. Eso se lo inventó ella. En ningún momento salió de mi boca, o sea, esa mujer está loca”.

El influencer detalló como planeó todo - crédito @_soymiguetv/ TikTok

El influencer también reveló que, tras enviar un primer video a Yina Calderón relatando la supuesta historia, la empresaria le pidió que fuera más contundente en sus acusaciones para poder publicarlas. “Ella me dijo que ese video estaba muy suave, que mejor dicho, ahí parecía que yo era el mejor amigo de Emiro, que tenía que enviarle otro vídeo hablando o acusando a Emiro directamente para ella poder repostearlo”, afirmó Miguel. A pesar de la insistencia de Calderón por publicar el contenido cuanto antes, él prefirió esperar a la transmisión en vivo, donde finalmente ejecutó su plan.

Durante la videollamada, Miguel insistió en hablar directamente con Yina Calderón y, al lograrlo, le lanzó una serie de comentarios críticos, algunos de los cuales no se escucharon completamente en la transmisión, según su propio testimonio. El influencer aseguró que Emiro Navarro estaba al tanto de la estrategia y que el objetivo era ridiculizar públicamente a la presentadora.

Tras el incidente, Yina Calderón habría intentado tomar represalias, según relató Miguel: “Luego Yina salió amenazándome por ahí por WhatsApp con el amigo, que ella se iba a encargar de que yo no figurara en redes sociales, que ella me iba a cerrar todo, que esto, que lo otro”. Finalmente, el creador de contenido concluyó su relato señalando que la empresaria reaccionó con desconcierto y que, de haberle proporcionado cualquier material adicional, “ya lo fuera publicado, porque ustedes saben que Yina Calderón es el tipo de persona, eh, maquiavélica que no le importa ni siquiera exponer a su madre”.