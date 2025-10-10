Colombia

Yina Calderón quedó en ridículo tras caer en trampa de joven ‘influencer’ que la insultó en vivo durante su programa: “Ojalá La Valdiri te parta la cara”

La empresaria fue humillada en directo por joven que se había hecho pasar como amigo de ella para difundir información falsa de Emiro Navarro

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Yina Calderón fue engañada por
Yina Calderón fue engañada por influencer que la dejó en “ridículo” en pleno en vivo de su programa - crédito captura de pantalla El Escándalo TV

Yina Calderón volvió a estar en el centro de la polémica mientras se encontraba en una de transmisión en vivo de su programa El escándalo TV después de ser engañada y desenmascarada por un joven influencer.

El creador de contenido encargado de tenderle una trampa a la empresaria se identifica en redes sociales como @SoyMigueltv, y cuanta con más de 110 mil seguidores de en su cuenta de TikTok.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El nombre de Miguel empezó a sonar en redes sociales después de que Yina tuviera un fuerte altercado con Emiro Navarro, excompañero de la empresaria en La casa de los famosos, por lo que Calderón se defendió diciendo que tenía información de un hombre (Miguel) que había salido con Emiro, personaje que le había confesado a ella las “malas experiencias” que tuvo al lado de Navarro.

Al momento en que Yina se enteró que Miguel tenía malos comentarios del barranquillero, decidió publicarlo en la cuenta de Escándalo Tv para supuestamente exponer a Emiro.

Según las declaraciones de Miguel, él tuvo la oportunidad de conocer a Emiro en Estados Unidos y lo acusó que usar a los hombres con los que salía, además de tener todas sus tarjetas de crédito sobregiradas para mantener una vida falsa.

Yina fue engañada por hombre
Yina fue engañada por hombre que le aseguró que tenía información de Emiro Navarro - crédito @emiro_navarro y @yinacalderontv/Instagram

Aunque las declaraciones fueron publicadas y replicadas a tono de burla por Yina, el joven influencer le pidió que lo dejara dar más detalles durante su programa en vivo, petición que Calderón aceptó.

Fue en la tarde el 9 de octubre que Yina inicio la transmisión de su programa, y en un momento determinado, Miguel la contactó por videollamada para hablar de su experiencia con Emiro, instante en que pidió hablar con Yina y él le dijo: “Esto se va a poner bueno”, y Yina responde, “hola amigo, perdón por decir que fueron pareja”, a lo que Miguel añadió: Yina mi amor, espero que La Valdiri te parta la cara en Stream Fighters por malparida sapa, ya deja de hablar tanta mierda, eres una loca, la gente está fastidiada de ti".

La empresaria se mostró impresionada por el giro que dio la situación que quedó registrada en vivo - crédito @clipsviral441/ TikTok

Ante las contundentes palabras de Miguel, Yina se mostró sorprendida y decido colgar la llamada.

Después de que el clip se hiciera viral, Miguel apareció en redes sociales para aclarar que desde el comienzo todo fue parte de una trampa y aclaró que las declaraciones contra Emiro siempre fueron falsas.

Miguel detalló como planeó el plan para engañar a Yina

Poco después, Miguel reapareció en redes sociales para aclarar el trasfondo de la situación y revelar que todo había sido una estrategia premeditada para desenmascarar a Yina Calderón.

En sus propias palabras, Miguel explicó el proceso detrás del engaño: “Me he gozado todo lo que pasó, porque es que definitivamente esto no lo hice solamente por mí, sino que lo hice por todos ustedes y por todas esas personas que esta mujer ha pisoteado a lo largo de su trayectoria en las redes sociales”.

El creador de contenido confesó
El creador de contenido confesó que se inventó la información que le dio a Yina sobre Emiro - crédito @_soymiguetv/ Instagram

El creador de contenido detalló que, para captar la atención de Yina Calderón, fabricó una historia falsa sobre su relación con Emiro Navarro. Según relató, “Engañar a Yina no fue nada difícil. Le mostré como dos o tres cositas y ella cayó redondita en toda la trampa”. Además, Miguel manifestó su sorpresa ante la disposición de Calderón para difundir información sin verificar su autenticidad: “Yo aún teniendo conocimiento de que todo era mentira, me sorprende la capacidad de Yina para decir mentiras. Mira, salir a decir que yo era pareja de Emiro, o sea, terrible. Eso se lo inventó ella. En ningún momento salió de mi boca, o sea, esa mujer está loca”.

El influencer detalló como planeó todo - crédito @_soymiguetv/ TikTok

El influencer también reveló que, tras enviar un primer video a Yina Calderón relatando la supuesta historia, la empresaria le pidió que fuera más contundente en sus acusaciones para poder publicarlas. “Ella me dijo que ese video estaba muy suave, que mejor dicho, ahí parecía que yo era el mejor amigo de Emiro, que tenía que enviarle otro vídeo hablando o acusando a Emiro directamente para ella poder repostearlo”, afirmó Miguel. A pesar de la insistencia de Calderón por publicar el contenido cuanto antes, él prefirió esperar a la transmisión en vivo, donde finalmente ejecutó su plan.

Durante la videollamada, Miguel insistió en hablar directamente con Yina Calderón y, al lograrlo, le lanzó una serie de comentarios críticos, algunos de los cuales no se escucharon completamente en la transmisión, según su propio testimonio. El influencer aseguró que Emiro Navarro estaba al tanto de la estrategia y que el objetivo era ridiculizar públicamente a la presentadora.

Tras el incidente, Yina Calderón habría intentado tomar represalias, según relató Miguel: “Luego Yina salió amenazándome por ahí por WhatsApp con el amigo, que ella se iba a encargar de que yo no figurara en redes sociales, que ella me iba a cerrar todo, que esto, que lo otro”. Finalmente, el creador de contenido concluyó su relato señalando que la empresaria reaccionó con desconcierto y que, de haberle proporcionado cualquier material adicional, “ya lo fuera publicado, porque ustedes saben que Yina Calderón es el tipo de persona, eh, maquiavélica que no le importa ni siquiera exponer a su madre”.

Temas Relacionados

Yina CalderónYina Calderón Escándalo TVEscándalo TVSoyMigueltvSoyMigueltv Yina CalderónColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Daniel Briceño planea demandar al Pacto Histórico por falsificación de cuentas que habrían permitido recibir $14.000 millones en reposición de votos

La Corte Suprema de Justicia identificó irregularidades en los reportes financieros del partido político del presidente Petro durante las elecciones de 2022

Daniel Briceño planea demandar al

Esta es la serie que podría reemplazar a ‘MasterChef Celebrity’ en la noche: qué es lo que se sabe

Con un elenco encabezado por Verónica Orozco y Juliana Galvis, la nueva producción la apuesta del canal para mantener la sintonía de los televidentes nocturnos, una vez acabe el concurso culinario

Esta es la serie que

La médium Ayda Valencia reveló más detalles sobre la muerte de B King en México: “Su alma está transitando”

El relato de la vidente, que generó impacto en redes, aclaró que el B King no tenía conocimiento de la situación en al que se estaba metiendo

La médium Ayda Valencia reveló

Vuelve importante Feria de Empleo en toda Bogotá ofrecerá 15.000 vacantes en Corferias: conozca los detalles

Las vacantes estarán disponibles en el evento organizado por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que reunirá a 150 empresas en Corferias este 17 de octubre de 2025

Vuelve importante Feria de Empleo

Detonación de un explosivo dejó dos niños heridos en San Andrés de Cuerquia, Norte de Antioquia: las disidencias de las Farc serían las responsables

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Fuerza Aeroespacial Colombiana coordinaron el traslado de los niños para que recibieran atención hospitalaria por la gravedad de las lesiones

Detonación de un explosivo dejó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturados cuatro implicados en atentado

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

ENTRETENIMIENTO

Esta es la serie que

Esta es la serie que podría reemplazar a ‘MasterChef Celebrity’ en la noche: qué es lo que se sabe

La médium Ayda Valencia reveló más detalles sobre la muerte de B King en México: “Su alma está transitando”

Casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta, se incendió y sufrieron varios daños materiales: esto se sabe

Valentina Lizcano se fue contra Yina Calderón y les pidió a las celebridades tomar acciones legales: “Hay gente que está destruyendo personas”

Este fue el último video del actor Carlos Barbosa en redes antes de su muerte: “Gracias por el cariño que me tienen”

Deportes

Colombia tendrá un jugador “infiltrado”

Colombia tendrá un jugador “infiltrado” en el partido ante España en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Jhon Jáder Durán podría salir del Fenerbahçe según algunos medios turcos: “Tiene dificultades”

Néstor Lorenzo habló sobre amistoso de Colombia contra México y le respondió al Pibe Valderrama: “Las tomo de la mejor manera”

Luis Díaz incluido en importante listado de futbolistas en Europa: este es el ranking en el que se destaca el colombiano

Médica que atendió a Miguel Ángel Russo en Millonarios publicó emotivo mensaje de despedida: “Qué tristeza tan grande”