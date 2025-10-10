Trabajadores del Inpec protestan en Bogotá por atentados contra funcionarios penitenciarios: “Exigimos garantías reales”

Personal Del Inpec Se Encuentra En Las Afueras Del Ministerio De Justicia - crédito redes sociales X

A esta hora, frente a las instalaciones del Ministerio de Justicia, sindicatos y trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizan un plantón nacional para exigir medidas urgentes de protección ante el aumento de los ataques y amenazas contra el personal penitenciario en distintas regiones del país.

La manifestación fue convocada por el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup) y cuenta con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), que en un comunicado expresó su apoyo a los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hoy levantamos la voz por la vida de quienes, día a día, cumplen con la difícil tarea de velar por el orden y la seguridad en los centros penitenciarios del país”, señaló la CTC en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

La organización sindical destacó que se trata de una manifestación pacífica para visibilizar la grave crisis de seguridad que enfrentan los trabajadores del Inpec.

En su pronunciamiento, pidió al Gobierno nacional y a las autoridades competentes adoptar medidas de fondo que garanticen la vida y la integridad de los funcionarios, quienes —según denunciaron— se han convertido en blanco de ataques sistemáticos.

“Exigimos garantías reales, protección efectiva y justicia frente a los recientes atentados y asesinatos que hoy enlutan al país. Porque defender la vida también es defender el trabajo”, subrayó la Confederación.

El ataque más reciente

La protesta se produce luego de una serie de atentados en distintas regiones de Colombia.

El hecho más reciente se registró en la mañana del jueves 9 de octubre en Cartagena, donde un dragoneante del Inpec fue atacado con arma de fuego cuando se desplazaba por el barrio Simón Bolívar, a pocos metros del Establecimiento Penitenciario de Cartagena San Sebastián La Ternera, donde prestaba sus servicios.

Ataque de sicario a guardia del Inpec en Cartagena - crédito Colombia Oscura/X

La víctima fue identificada como Juan Camilo Palacios Figueredo, de 24 años, quien recibió varios impactos de bala mientras se dirigía hacia su lugar de trabajo.

Según la información preliminar entregada por la institución, el funcionario fue trasladado de inmediato a la Clínica Gestión Salud, donde permanece bajo atención médica. De acuerdo con reportes de medios locales, uno de los proyectiles impactó su espalda y otro su cuello.

Atentado en Bogotá

En Bogotá, un ataque similar fue registrado por cámaras de seguridad y difundido por Noticias Caracol. En el video se observa el momento en que dos hombres armados, a bordo de una motocicleta, abren fuego contra varios funcionarios del Inpec frente a la cárcel La Modelo, mientras otra motocicleta con dos sujetos más se suma al ataque.

El saldo de este atentado fue la muerte del dragoneante Miguel Muñoz Llano, de 26 años, y varios heridos que permanecen hospitalizados. Las imágenes se han convertido en una pieza clave para la investigación que adelanta el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Estos son los dos sicarios que atacaron a bala a cuatro funcionarios del Inpec a la salida de la cárcel La Modelo de Bogotá - crédito Redes sociales/X

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, explicó que el uso de motocicletas y la elección de los horarios de relevo frente a los establecimientos carcelarios corresponden a un patrón que se ha repetido en incidentes similares.

A través de sus redes sociales, la entidad expresó su rechazo a los hechos: “Nadie merece ser atacado por el uniforme que porta ni por la labor que cumple al servicio del país. La violencia nunca será el camino”.

Medidas de emergencia

El impacto de estos ataques llevó al Inpec a tomar medidas de emergencia, entre ellas la restricción temporal de las visitas en los centros penitenciarios de Bogotá y Valle del Cauca.

Sin embargo, tras las críticas de familiares de los internos, la entidad revirtió la decisión y permitió que las visitas programadas para el domingo 5 de octubre se realizaran con normalidad.

El coronel Gutiérrez aclaró que la medida buscó no afectar a las familias que ya tenían citas agendadas, aunque advirtió que se reforzarán los controles y protocolos de seguridad en los establecimientos penitenciarios.

Dragoneante del Inpec logró escapar cuando salía de la cárcel Bellavista, en Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Inpec

Los ataques también se han extendido a otras regiones. En el Quindío, las autoridades investigan un atentado contra un dragoneante que fue atacado a tiros cuando se desplazaba en su camioneta, cerca del centro de reclusión de mujeres de Armenia.

El funcionario, con dos años de servicio en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad San Bernardo, resultó herido por esquirlas y fue atendido en un centro asistencial.

En Palmira, la Policía capturó a ocho presuntos implicados en el asesinato del dragoneante Becerra Palma. En el operativo se incautaron seis armas de fuego, ocho celulares, prendas de uso oficial y tres vehículos. Las autoridades destacaron el trabajo conjunto y el uso de tecnología para lograr el resultado.