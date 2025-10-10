Paola Jara relató el difícil camino hacia la maternidad con Jessi Uribe: tuvo dos embarazos fallidos

La cantante compartió en sus redes sociales un diario de su gira 'Entre Tres', en el que contó la historia detrás de su embarazo - crédito Paola Jara/Facebook

La noticia de que los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe esperan a su primera hija, Emilia, fue una de las que más resonancia alcanzó en el entretenimiento colombiano durante 2025.

El matrimonio, rodeado de controversia en sus inicios por lo que sería una infidelidad de Uribe a su entonces esposa y madre de sus hijos, supo mantenerse unido ante los comentarios de sus detractores en redes sociales, y no han tenido problemas en compartir su día a día mientras se preparan para su llegada.

Sin embargo, la antioqueña decidió llevar un paso más allá el acto de abrir su corazón al público sobre su actual embarazo, a través de un video compartido en sus cuentas oficiales. Dicho audiovisual forma parte de un diario de viaje que inició Paola a la par con su gira Entre Tres, en la que comparte tarima con Arelys Henao y Francy desde mediados de 2025.

Mientras se preparaba para subir al escenario en Manizales para el primer concierto de la gira, Paola le contaba a las cámaras mientras recibía el maquillaje la incertidumbre que rodeó la noticia de su embarazo, revelando que previamente tuvo dos embarazos fallidos producto de sus intentos de tener un hijo con Jessi Uribe.

Paola Jara contó que el embarazo le llegó luego de unas semanas en las que dejó de tomar pastillas anticonceptivas - crédito @paolajarapj/Instagram

“A veces me cuesta asimilarlo. Fue planeado, pero no pasó en el momento. Ya con Jessi nos habíamos sentado a conversar y habíamos dicho: ‘No, amor, no intentemos’, porque yo llevaba dos años sin planificar y ya habíamos tenido dos pérdidas. Obviamente, es algo muy doloroso. Y ya, como que a principios de este año, nos volvimos a sentar a hablar y dijimos: ‘Bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que intentamos con un tratamiento, o qué hacemos?’”, recordó la artista de 42 años.

Paola explicó que la complejidad de la situación los llevó a contemplar la posibilidad de renunciar a su deseo de tener hijos.“Como no se daban las cosas de manera natural, nos daba un poco de miedo intentar con tratamientos. (...) Obviamente, sería una bendición muy linda, pero si las cosas no se dan es porque Dios lo ha querido así, entonces no quisimos forzar nada. Igual, nosotros somos felices como pareja. Jessi tiene sus hijos, que los amo; yo también los quiero muchísimo y tratamos de compartir mucho con ellos”, afirmó.

Paola Jara afirmó que ya había desistido de tener hijos con Jessi Uribe, luego de dos embarazos fallidos previos - crédito @paolajara/IG

Pero las cosas dieron un giro cuando dejó de tomar sus pastillas anticonceptivas por una temporada, debido a una serie de viajes que tenía programados. A su regreso a Medellín, compró nuevamente las pastillas, a la espera de que llegara su periodo, sin imaginar lo que vendría después.

“Llegó supuestamente el día y yo esperando: ‘Bueno, ya, ahorita, mañana sí me empiezo a tomar las pastillas’. Bueno, no me llegó. Luego: ‘Pasado mañana, sí’. Y yo: ‘No, seguramente ya mañana sí’. Y nunca llegó”, relató. La confirmación del embarazo llegó tiempo después, durante una serie de presentaciones que Paola dio junto a Jessi en Estados Unidos, y fue el santandereano quien pareció sospechar primero.

“Teníamos dos o tres shows juntos y, en el último, yo le dije: ‘Amor, la verdad, estoy estresada... no me llega’. Jessi mandó por una caja de diez pruebas, todo exagerado. Y yo: ‘¿Qué es todo eso?’, y él me dice: ‘Ahí las tengo pa’ quien las necesite’”, recordó entre risas.

Paola Jara contó, entre risas, que Jessi Uribe le compró una caja de pruebas de embarazo, producto de la emoción de que finalmente estuvieran esperando su primogénito - crédito @paolajarapj/Instagram

Para sorpresa de Jara, una vez entró al baño y se hizo la prueba salió positiva, transformando su vida por completo. “La verdad, casi me desmayo, fue como entrar en shock porque ya habíamos dicho que no, entonces yo ya había dicho que me iba a poner superfitness, pero esos fueron los planes de Dios. Definitivamente, no es cuando queramos, sino cuando Dios quiera”, declaró la intérprete de Murió el amor y Mala mujer ante la cámara.