María Corina Machado lanzó pulla a Petro y a los presidentes latinoamericanos tras ganar el Nobel de Paz: “Saben lo que pasa, no hay excusa”

La galardonada del reconocimiento internacional sostuvo que Venezuela está invadida por la criminalidad y la guerrilla

Por Luciano Niño

María Corina Machado habló sobre
María Corina Machado habló sobre el apoyo de países latinoamericanos luego de recibir el Nobel de Paz - crédito montaje Infobae con fotografías de Gaby Ora/Reuters, Miguel Gutiérrez y Rayner Peña/EFE

El 10 de octubre de 2025, María Corina Machado, opositora al régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro, fue galardonada con el Nobel de Paz. El Comité Noruego del Nobel justificó la distinción, destacando la “incansable labor” de Machado en favor de la democracia y su resistencia frente al régimen de Nicolás Maduro.

A sus 58 años, Machado se ha consolidado como la principal voz opositora desde que Maduro asumió la presidencia en 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez. El comité resaltó especialmente su actuación durante las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que la oposición venezolana aseguró haber obtenido la victoria. Sin embargo, el oficialismo desconoció los resultados y no presentó pruebas que respaldaran su supuesto triunfo, lo que intensificó la crisis política en el país vecino.

Los presidentes de Colombia, Brasil
Los presidentes de Colombia, Brasil y Mexico son ideológicamente cercanos a Nicolás Maduro - crédito Reuters

Luego de obtener el mencionado reconocimiento, Machado habló sobre la situación actual de su país y de la posibilidad de que Estados Unidos realice una intervención militar en territorio venezolano. De igual manera, lanzó una pulla al presidente de la República, Gustavo Petro, y sus homólogos en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva​​, y México, Claudia Sheinbaum, que son cercanos a Maduro.

Para la política, las naciones que no han apoyado de manera activa a la oposición venezolana no tienen ningún tipo de excusa, ya que se ha comprobado el amaño de las elecciones presidenciales, además de la presencia de militares cubanos, rusos e iraníes que están ayudando al régimen.

“La única invasión que hay en Venezuela es la que hemos tenido de las guerrillas, de los carteles, de los agentes cubanos, rusos e iraníes, Hezbolá, Hamás y demás organizaciones. Y todos los países de América Latina y todos los presidentes de América Latina saben lo que aquí está pasando en Venezuela y ya no hay excusa”, dijo en entrevista con El País.

