‘La casa de los famosos Colombia’ viviría un cambio clave para 2026: un nuevo “jefe” estaría por llegar

Mientras el 2025 entra en su recta final, los rumores alrededor de lo que deparará la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se intensifican.

En distintos espacios de televisión y en redes sociales vienen circulando algunos nombres de los participantes que bien podrían ingresar a la casa estudio, o bien formarían parte de la etapa de votaciones que se abrirá en las próximas semanas.

Justamente el anuncio de las votaciones se hizo en las cuentas oficiales del Canal RCN, con una corta pieza en la que aparecen la presentadora Carla Giraldo, y una entidad con cámaras que representaba al Jefe, la voz que marca la pauta de lo que sucede en el reality show.

Durante un intercambio entre ambos, se escuchó al Jefe decir: “Abriré mi casa de los famosos Colombia nuevamente en el 2026. La gente va a poder votar muy pronto por las personas que quieren que estén en mi casa”, a lo que siguió un intercambio de carácter cómico entre ambos.

Sin embargo, informaciones recientes apuntarían a que es la última vez que los colombianos escucharan la voz del Jefe (realizada por Gastón Velandia) tal y como la venían escuchando hasta ahora.

Según se informó en el programa Lo Sé Todo Colombia, de Canal 1, fuentes de la producción les hicieron saber que Velandia no continuaría en su rol, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer los motivos de su salida.

De igual modo, el formato de chismes y farándula indicó que ya existirían conversaciones avanzadas con la persona que asumirá el rol de Jefe en 2026, pero su identidad se mantiene bajo estricta reserva, de momento.

Pese a lo dicho en el formato, la falta de comunicación oficial hace que todo se mantenga en el terreno de las especulaciones.

Las novedades no se limitan a la voz líder de la casa, sino a los presentadores. Aunque Carla Giraldo y Marcelo Cezán mantienen su lugar en la emisión central, en el programa posterior se especula con la posibilidad de un cambio clave: Vicky Berrío dejaría su lugar para ceder paso a Karina García, haciendo equipo con Karen Sevillano.

La caleña, ganadora de la primera temporada, ya cumplió ese rol con éxito durante 2025, pero la decisión no sentó nada bien en Yina Calderón, que cuestionó al canal por mantenerla para presentar el Aftershow.

Durante una reciente emisión de su programa digital Escándalo TV, la empresaria y creadora de contenido manifestó delante de La Toxicosteña y Junior que consideraba injusto que el canal no tenga en cuenta a ningún participante de la segunda temporada para esa labor, pese al éxito que alcanzó el programa en su edición más reciente.

“La oportunidad del after debería ser para los de la segunda temporada, que harto sí nos partimos el ojo o se partió en el ojo para que la segunda temporada fuera un éxito, para mí. En cuanto a Karen, yo siempre he dicho que a mi Karen me parece buena en lo que hace, a mí me genera gracia, pero para mí, Yina Calderón, deberían darle la oportunidad a alguien de mi temporada. Para mí, la temporada de ella ya pasó y es la verdad”, expresó la exparticipante visiblemente alterada.

Con todo, acató la decisión y les deseó a los involucrados la mejor de las suertes. “Pero si ellos creen que con Karen todo va a funcionar, ojalá y se les desea que la tercera temporada sea un éxito”, afirmó.