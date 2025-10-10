Colombia

Militar respondió a tiros a quienes querían robarle su patineta eléctrica en Bogotá: un muerto y dos heridos

El integrante del Ejército Nacional opuso resistencia al robo y se recupera de las heridas que sufrió en la estación Siete de Agosto, de Transmilenio, ubicada en la localidad de Barrios Unidos

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El soldado resultó herido en
El soldado resultó herido en una de sus manos - crédito Google Maps y Pexels

Un intento de robo registrado en el puente peatonal de la estación Transmilenio 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá, terminó con el fallecimiento de uno de los presuntos asaltantes y dos heridos, entre ellos, un integrante del Ejército Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el suceso ocurrió la noche del jueves 9 de octubre de 2025 cuando un soldado, que se movilizaba hacia su residencia en una patineta eléctrica, fue abordado por dos hombres armados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los atacantes de nacionalidad extranjera intentaron despojarlo de sus pertenencias en un hecho que derivó en un forcejeo sobre el paso peatonal, ubicado en jurisdicción del barrio El Rosario, junto al famoso sector del Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos.

Durante el asalto, el militar recibió una herida en la mano derecha causada por un disparo efectuado con un arma traumática.

En reacción al ataque, el soldado utilizó su arma de dotación y efectuó disparos contra los asaltantes.

Las autoridades confirmaron que uno de los individuos resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital San José, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

El segundo involucrado logró escapar del lugar y es buscado por las autoridades, quienes desplegaron un operativo por los alrededores y el caño de la calle 30 para dar con su paradero.

El oficial de Guarnición Metropolitana de Bogotá, coronel Sergio Bayona, ofreció declaraciones sobre el caso: “Se presenta un hecho en la localidad de Barrios Unidos donde un integrante activo del Ejército Nacional se trasladaba a su lugar de residencia en una bicicleta eléctrica”.

“El soldado fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo sucedido”, agregó el vocero de la institución.

El militar permanece bajo observación médica en el Hospital Militar Central. Se le practicaron exámenes para determinar la gravedad de la herida, mientras su estado se mantiene estable.

El proceso judicial quedó en manos de la Fiscalía, entidad encargada de definir los aspectos legales derivados del uso de la fuerza oficial durante la reacción al robo.

Declaraciones del oficial de Guarnición Metropolitana de Bogotá, coronel Sergio Bayona - crédito Mebog

Tres capturados por hurtar mercancía en movimiento en Barrios Unidos

Uniformados del CAI 7 de Agosto capturaron a tres personas sorprendidas hurtando mercancía de un furgón en movimiento en el sector de Barrios Unidos.

Según información oficial, el caso se conoció luego de que la víctima alertara a la línea de emergencia 123 al percatarse de ruidos provenientes de la parte trasera del vehículo donde transportaba productos eléctricos.

El conductor detuvo la marcha tras notar movimientos sospechosos y observó cómo los presuntos responsables extraían los artículos del furgón.

Los hombres huyeron hacia otro automóvil, llevándose un costal con mercancía, pero gracias a la rápida intervención de la patrulla en la zona permitió interceptar el vehículo e identificar a los tres sujetos, uno de ellos vestido con chaleco, overol y casco, elementos que utilizaban para pasar inadvertidos.

El coronel Dayron Puentes, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la operación permitió la recuperación de mercancía eléctrica valorada en 8 millones de pesos. Además, lograron inmovilizar el automóvil en el cual los detenidos pretendían escapar. Las autoridades señalaron que los capturados fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de hurto calificado.

crédito Mebog
crédito Mebog

Fuentes oficiales precisaron que los tres hombres intentaban simular ser contratistas de la empresa Metro para facilitar el hurto de mercancía durante la marcha de vehículos, y se les vincula con al menos cinco robos cometidos bajo esta modalidad en la capital colombiana.

Por último, el oficial reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad sospechosa o delito a través de la línea 123. “La participación ciudadana es clave para desarticular estas bandas”, concluyó.

La Policía Nacional mantiene operativos en la zona y reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad en los corredores viales de Bogotá.

Temas Relacionados

Intento de hurto en BogotáUn muerto y dos heridosSoldado del EjércitoRobo de patineta eléctricaPuente peatonalEstación 7 de AgostoTransmilenioSoldado le disparó a los ladronesInseguridad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Briceño planea demandar al Pacto Histórico por falsificación de cuentas que habrían permitido recibir $14.000 millones en reposición de votos

La Corte Suprema de Justicia identificó irregularidades en los reportes financieros del partido político del presidente Petro durante las elecciones de 2022

Daniel Briceño planea demandar al

Esta es la serie que podría reemplazar a ‘MasterChef Celebrity’ en la noche: qué es lo que se sabe

Con un elenco encabezado por Verónica Orozco y Juliana Galvis, la nueva producción la apuesta del canal para mantener la sintonía de los televidentes nocturnos, una vez acabe el concurso culinario

Esta es la serie que

La médium Ayda Valencia reveló más detalles sobre la muerte de B King en México: “Su alma está transitando”

El relato de la vidente, que generó impacto en redes, aclaró que el B King no tenía conocimiento de la situación en al que se estaba metiendo

La médium Ayda Valencia reveló

Vuelve importante Feria de Empleo en toda Bogotá ofrecerá 15.000 vacantes en Corferias: conozca los detalles

Las vacantes estarán disponibles en el evento organizado por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que reunirá a 150 empresas en Corferias este 17 de octubre de 2025

Vuelve importante Feria de Empleo

Detonación de un explosivo dejó dos niños heridos en San Andrés de Cuerquia, Norte de Antioquia: las disidencias de las Farc serían las responsables

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Fuerza Aeroespacial Colombiana coordinaron el traslado de los niños para que recibieran atención hospitalaria por la gravedad de las lesiones

Detonación de un explosivo dejó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturados cuatro implicados en atentado

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

ENTRETENIMIENTO

Esta es la serie que

Esta es la serie que podría reemplazar a ‘MasterChef Celebrity’ en la noche: qué es lo que se sabe

La médium Ayda Valencia reveló más detalles sobre la muerte de B King en México: “Su alma está transitando”

Casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta, se incendió y sufrieron varios daños materiales: esto se sabe

Valentina Lizcano se fue contra Yina Calderón y les pidió a las celebridades tomar acciones legales: “Hay gente que está destruyendo personas”

Yina Calderón quedó en ridículo tras caer en trampa de joven ‘influencer’ que la insultó en vivo durante su programa: “Ojalá La Valdiri te parta la cara”

Deportes

Colombia tendrá un jugador “infiltrado”

Colombia tendrá un jugador “infiltrado” en el partido ante España en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Jhon Jáder Durán podría salir del Fenerbahçe según algunos medios turcos: “Tiene dificultades”

Néstor Lorenzo habló sobre amistoso de Colombia contra México y le respondió al Pibe Valderrama: “Las tomo de la mejor manera”

Luis Díaz incluido en importante listado de futbolistas en Europa: este es el ranking en el que se destaca el colombiano

Médica que atendió a Miguel Ángel Russo en Millonarios publicó emotivo mensaje de despedida: “Qué tristeza tan grande”