Militar respondió a tiros a quienes querían robarle su patineta eléctrica en Bogotá: un muerto y dos heridos

Un intento de robo registrado en el puente peatonal de la estación Transmilenio 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá, terminó con el fallecimiento de uno de los presuntos asaltantes y dos heridos, entre ellos, un integrante del Ejército Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el suceso ocurrió la noche del jueves 9 de octubre de 2025 cuando un soldado, que se movilizaba hacia su residencia en una patineta eléctrica, fue abordado por dos hombres armados.

Los atacantes de nacionalidad extranjera intentaron despojarlo de sus pertenencias en un hecho que derivó en un forcejeo sobre el paso peatonal, ubicado en jurisdicción del barrio El Rosario, junto al famoso sector del Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos.

Durante el asalto, el militar recibió una herida en la mano derecha causada por un disparo efectuado con un arma traumática.

En reacción al ataque, el soldado utilizó su arma de dotación y efectuó disparos contra los asaltantes.

Las autoridades confirmaron que uno de los individuos resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital San José, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

El segundo involucrado logró escapar del lugar y es buscado por las autoridades, quienes desplegaron un operativo por los alrededores y el caño de la calle 30 para dar con su paradero.

El oficial de Guarnición Metropolitana de Bogotá, coronel Sergio Bayona, ofreció declaraciones sobre el caso: “Se presenta un hecho en la localidad de Barrios Unidos donde un integrante activo del Ejército Nacional se trasladaba a su lugar de residencia en una bicicleta eléctrica”.

“El soldado fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo sucedido”, agregó el vocero de la institución.

El militar permanece bajo observación médica en el Hospital Militar Central. Se le practicaron exámenes para determinar la gravedad de la herida, mientras su estado se mantiene estable.

El proceso judicial quedó en manos de la Fiscalía, entidad encargada de definir los aspectos legales derivados del uso de la fuerza oficial durante la reacción al robo.

Tres capturados por hurtar mercancía en movimiento en Barrios Unidos

Uniformados del CAI 7 de Agosto capturaron a tres personas sorprendidas hurtando mercancía de un furgón en movimiento en el sector de Barrios Unidos.

Según información oficial, el caso se conoció luego de que la víctima alertara a la línea de emergencia 123 al percatarse de ruidos provenientes de la parte trasera del vehículo donde transportaba productos eléctricos.

El conductor detuvo la marcha tras notar movimientos sospechosos y observó cómo los presuntos responsables extraían los artículos del furgón.

Los hombres huyeron hacia otro automóvil, llevándose un costal con mercancía, pero gracias a la rápida intervención de la patrulla en la zona permitió interceptar el vehículo e identificar a los tres sujetos, uno de ellos vestido con chaleco, overol y casco, elementos que utilizaban para pasar inadvertidos.

El coronel Dayron Puentes, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la operación permitió la recuperación de mercancía eléctrica valorada en 8 millones de pesos. Además, lograron inmovilizar el automóvil en el cual los detenidos pretendían escapar. Las autoridades señalaron que los capturados fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de hurto calificado.

Fuentes oficiales precisaron que los tres hombres intentaban simular ser contratistas de la empresa Metro para facilitar el hurto de mercancía durante la marcha de vehículos, y se les vincula con al menos cinco robos cometidos bajo esta modalidad en la capital colombiana.

Por último, el oficial reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad sospechosa o delito a través de la línea 123. “La participación ciudadana es clave para desarticular estas bandas”, concluyó.

La Policía Nacional mantiene operativos en la zona y reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad en los corredores viales de Bogotá.