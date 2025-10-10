Esto significa la bandera utilizada por manifestantes que hostigaron a periodista en Medellín: usada por esclavistas estadounidenses, Milei y Metallica

Durante manifestaciones en Medellín, la presencia de la bandera de Gadsden junto a un concejal generó debate sobre el significado histórico y político de este símbolo estadounidense en contextos actuales - crédito captura de pantalla Rtvc

El 7 de octubre del 2025, mientras se realizaban marchas pro-palestinas en todo el mundo, en Medellín se hizo viral el concejal del Centro Democrático que, portando un bate y acompañado de otros hombres, portaban nas banderas amarillas y una serpiente de cascabel de las montañas estadunidenses en ellas.

Aunque dichas banderas pasaron desapercibidas tras la polémica en la que se involucraría a estas personas y al concejal Andrés “el Gury” Rodríguez en el presunto hostigamiento contra una periodista de Rtvc y la presunta defensa de un local de McDonalds, algunas personas en redes sociales reconocieron la bandera en apariciones mediáticas de políticos y hasta bandas en todo el mundo.

Este pedazo de “trapo” es reconocido a nivel mundial como la Bandera de Gadsden, identificada por su fondo amarillo intenso, una serpiente de cascabel enrollada y la frase “Don’t Tread on Me”, (No me pises, en español), se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la historia política de Estados Unidos.

Su diseño, adoptado en 1775 por el líder patriota Christopher Gadsden, apareció durante los momentos más intensos del inicio de la Guerra de Independencia.

De acuerdo con The Washington Post, el estandarte surgió como emblema de los marines continentales, el primer cuerpo de infantería de marina formado por las Trece Colonias para enfrentar a Gran Bretaña.

El historiador David Heidler relató al New York Times que la bandera buscaba enviar una advertencia directa a los británicos sobre la determinación colonial de resistir la opresión. El uso de la serpiente de cascabel no fue casual: desde tiempos coloniales de norte América, el reptil simbolizaba las colonias americanas por su naturaleza reservada y defensiva, listo para atacar si percibía una amenaza.

Benjamin Franklin publicó en 1754 una caricatura política con una serpiente dividida, sugiriendo que la unión de las colonias era vital para su supervivencia.

El color amarillo, reporta Smithsonian Magazine, fue elegido por su visibilidad y por evocar la advertencia. La combinación de elementos transmite un mensaje simple pero contundente: cualquier agresión externa se interpretaría como una provocación que recibiría respuesta.

El cabildante de Medellín, del partido Centro Democrático, arremetió contra manifestantes con un bate, durante los incidentes en el sector de El Poblado - crédito @Hernan_MurielP/X

No obstante, la bandera también guarda una relación compleja con la estructura social que le dio origen. Christopher Gadsden era comerciante, militar y propietario de esclavos en Carolina del Sur. Buena parte del liderazgo revolucionario y quienes portaron el estandarte pertenecían a sectores que defendían y se beneficiaban de la esclavitud.

Como contextualizó la investigadora Carol Anderson para Reuters, la lucha contra el dominio británico y la defensa de libertades convivían con la preservación de sistemas opresivos internos. Aunque la bandera no contiene referencias directas a la esclavitud, su aparición en una sociedad esclavista ha motivado debates sobre la carga histórica de los símbolos nacionales estadounidenses.

Tras la independencia, la Bandera de Gadsden permaneció asociada al patriotismo y reapareció periódicamente en contextos civiles y militares.

A finales del siglo XX y, especialmente, durante el siglo XXI, el emblema recobró visibilidad en espacios políticos. BBC News expone que grupos de inspiración libertaria la adoptaron por considerarla representativa de la defensa de derechos individuales frente a la intervención estatal.

El movimiento “Tea Party”, que surgió en 2009 con críticas al gasto público y a las políticas del presidente Barack Obama, popularizó la imagen en manifestaciones multitudinarias.

ARCHIVO – Manifestantes leales al presidente Donald Trump marchan en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, el 6 de enero de 2021 - crédito Jose Luis Magana / Ap Fotos

En estos escenarios, la frase “Don’t Tread on Me” adquirió un nuevo matiz, vinculado a la demanda de menos regulación y más autonomía ciudadana.

El símbolo también ha sido empleado por corrientes políticas de extrema derecha y populismos nacionalistas en protestas y campañas. Según The Guardian, la bandera apareció en reuniones y acciones de grupos anti-gobierno, así como el asalto al Capitolio en enero de 2021.

Esta apropiación ha generado controversia, dada la diversidad ideológica de quienes recurren a la imagen y las distintas lecturas sobre su mensaje.

Fuera de los entornos políticos, la Bandera de Gadsden se integró a la cultura popular. La reconocida banda Metallica usó la bandera durante su gira de 1991 y la incluyó en la portada del álbum “Black Album”, editado ese año. Posteriormente, el diseño fue adoptado por deportistas, artistas y colectivos que vieron en él una declaración de fuerza e identidad.

La bandera Gadsden en manos de Nicolás Emma, jefe de campaña de Milei - crédito Amilcar Orfali

Personalidades como el senador estadounidense Rand Paul han defendido públicamente la exhibición de la bandera, asociándola a valores estadounidenses fundamentales. En contraposición, organizaciones defensoras de derechos civiles, como la Naacp (National Association for the Advancement of Colored People), han solicitado que se tome en cuenta su historial y las diversas interpretaciones que genera.

El Servicio Postal de Estados Unidos difundió en 2014 un sello con la insignia, lo que reavivó el debate sobre su simbolismo y pertinencia.

En este lado del continente, en Sur América, durante la campaña presidencial del entonces candidato libertario Javier Milei.

La bandera de Gadsden ha sido adoptada por seguidores de Javier Milei, actual presidente de Argentina y referente del movimiento libertario “La Libertad Avanza”.

Portada Black Álbum de Metallica - crédito captura de pantalla / X

Durante actos de campaña y eventos partidarios, se observa frecuentemente esta bandera como símbolo de la lucha por la libertad individual y contra el intervencionismo estatal.

Esta bandera también ha sido adoptada por diversos movimientos que defienden la disminución del poder estatal, y entre ellos destaca el anarco-capitalismo.

El lema “Don’t Tread on Me” resulta compatible con los postulados anarco-capitalistas, pues representa el rechazo a toda forma de autoridad impuesta y la defensa de los derechos individuales ante cualquier interferencia externa, incluido el propio Estado.

Esta corriente política y filosófica sostiene que el libre mercado y la propiedad privada son los pilares de una sociedad libre, mientras rechaza la existencia del Estado como entidad coercitiva.