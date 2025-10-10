Colombia

EPS Sura, en la mira por cobros a fallecidos y sobrecostos en medicamentos

El ministro de Salud denunció que Sura lidera los montos facturados a usuarios muertos y en medicamentos; sin embargo, la EPS rechazó la acusación y explicó cómo ha sido su operación

Por Camila Castillo

Guardar
El ministro de Salud denunció
El ministro de Salud denunció que Sura lidera los montos facturados a usuarios muertos y en b medicamentos; sin embargo, la EPS rechazó la acusación y explicó cómo ha sido su operación - crédito Sura

Un informe técnico de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ha puesto en el centro del debate la gestión de los recursos públicos en el sistema de salud colombiano, al revelar que entre 2018 y 2023 se facturaron servicios médicos por $2,3 billones a 471.480 personas fallecidas.

Este hallazgo, que al parecer representa una de las inconsistencias detectadas en la depuración y actualización de la información del sistema, ha generado una respuesta inmediata tanto del Gobierno nacional como de las entidades prestadoras de salud involucradas.

El presidente Gustavo Petro habló sobre la necesidad de abordar estos resultados con un enfoque técnico y libre de sesgos políticos, enfatizando que “es indispensable asegurar la trazabilidad de los recursos públicos en salud para fortalecer la confianza ciudadana y proteger la sostenibilidad del sistema”.

EPS Sura en Colombia entre
EPS Sura en Colombia entre la mira por las autoridades de salud - crédito @PetroGustavo / X

Sobre este tema, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, informó que entre 2020 y 2023 se identificaron 274.434 personas fallecidas con servicios médicos facturados por $1,38 billones, además de sobrecostos en medicamentos por $1,42 billones entre 2019 y 2023, debido a cobros superiores al Precio Máximo de Venta (PMV).

El funcionario agregó que “es SURA la EPS con las mayores cifras en ambos casos. En total, $2,8 billones entre fallecidos y medicamentos. Estamos poniendo denuncia penal”.

El informe de la Adres, elaborado en cumplimiento de los Autos 007, 089 y 504 de 2025 de la Corte Constitucional, detalla que el 30% del valor total de los servicios facturados a fallecidos se concentró en 2021, alcanzando $699.480 millones.

El análisis muestra que el 52 % del gasto correspondió al régimen contributivo, aunque el régimen subsidiado tuvo la mayor cantidad de casos. Entre las entidades, Sura EPS registró 50.404 personas fallecidas y un gasto de $684.969 millones. Le siguieron Compensar EPS con $418.970 millones y Savia Salud EPS con $261.580 millones.

El informe se basó en comparar diferentes bases de datos sobre afiliados, servicios médicos, procedimientos y medicamentos. Según la ADRES, la coincidencia entre estas bases superó el 99,7 %. Esto indica que los datos revisados son confiables y que los problemas encontrados no son casos aislados, sino que reflejan fallas en los sistemas de control y depuración de información.

El ministro de Salud denunció
El ministro de Salud denunció que Sura lidera los montos facturados a usuarios muertos y en medicamentos; sin embargo, la EPS rechazó la acusación y explicó cómo ha sido su operación - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

El Decreto 780 de 2016 establece que la afiliación al sistema debe finalizar automáticamente con el fallecimiento del usuario, y que las EPS tienen la obligación de reportar la novedad en un plazo máximo de cinco días hábiles. No obstante, la ADRES advierte que la limitada interoperabilidad con la Registraduría Nacional y los retrasos en la depuración de datos han permitido la facturación de servicios inexistentes, en contravención de la Sentencia C-824 de 2004, que prohíbe el uso indebido de recursos públicos.

Entre los casos documentados, la ADRES identificó 29 personas con servicios reportados más de 20 años después del fallecimiento, 4.666 con atenciones un año o más posteriores, y 67 fallecidos con más de 2.000 actividades registradas en un solo año. Además, 28 personas registraron valores superiores a $500 millones anuales, con un caso que alcanzó $2.700 millones, lo que evidencia la magnitud de las deficiencias en los controles previos al reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Sura se defiende de las acusaciones

Frente a las acusaciones, EPS Sura defendió su gestión y rechazó cualquier irregularidad, afirmando que “en EPS SURA solo atendemos personas vivas”. La empresa explicó que los casos referidos en el informe corresponden a servicios prestados a usuarios que, en el momento de la atención, estaban con vida.

Según Sura, las diferencias observadas en los registros administrativos se originan en desfases habituales entre la atención médica, la validación de datos y la facturación, procesos que forman parte de la dinámica del sistema de salud colombiano.

También destacó que ha entregado todos los soportes y evidencias de su operación a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Salud y Protección Social, y explicó que no se le ha atribuido responsabilidad fiscal en materia de medicamentos, cuyos valores, según la empresa, “se han mantenido dentro de los rangos definidos por el Ministerio de Salud”.

Además, la entidad prestadora de salud reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, asegurando que “reiteramos nuestra disposición permanente para colaborar con las autoridades competentes, como lo hemos hecho siempre, entregando información clara y verificable que contribuya a fortalecer la confianza en el sistema de salud colombiano”.

Sura aseguró que ha trabajado bajo criterios técnicos, cumpliendo con la normativa y manteniendo transparencia en su gestión. Sostuvo que su actuación se guía por la ética y la administración responsable de los recursos públicos destinados a la salud.

La Adres ha puesto los hallazgos a disposición de la Superintendencia Nacional de Salud y de los órganos de control fiscal y disciplinario, y está desarrollando un tablero de analítica pública que permitirá verificar y cruzar en tiempo real los registros de facturación. Por su parte, el Presidente de la República insistió en que las auditorías deben avanzar “con independencia, rigor técnico y transparencia”, evitando cualquier interpretación política del proceso.

Sura negó pagos a pacientes
Sura negó pagos a pacientes fallecidos- crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre los hallazgos de la ADRES y la defensa de EPS Sura pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la interoperabilidad, la trazabilidad y la rendición de cuentas en el sistema de salud colombiano. La ausencia de datos confiables, una interoperabilidad efectiva y mecanismos automáticos de validación mantiene al sistema expuesto a riesgos de pagos indebidos y a la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. **

Temas Relacionados

ADRES EPS Sura Gustavo Petro Guillermo Alfonso Jaramillo Corte Constitucional Registraduría Nacional MedicamentosSaludColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería del Quindío resultados 9 de octubre 2025 sorte 2984

Este popular sorteo entrega más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos

Lotería del Quindío resultados 9

Petro por fin felicitó a María Corina Machado por su nobel de Paz, aunque de manera “indirecta”: “Espero que ayude a que su país consiga el diálogo”

El presidente no le dedicó un mensaje exclusivo a María Corina Machado, sino que se refirió en su mensaje a la Nobel de Paz 2004, la profesora keniana Wangari Maathai, fallecida en 2011

Petro por fin felicitó a

“La traición se la pagaron con traición”: así reaccionó Petro a destitución de presidenta peruana

El mandatario, además, defendió al expresidente Pedro Castillo, que está preso desde 2022 por casos de corrupción y por intentar dar un golpe de Estado

“La traición se la

Gobierno de Colombia rechazó intento de ataque contra el ministro de Bélgica: iba a ser perpetrado por tres jóvenes

Ann Fransen, fiscal federal belga, detalló que las detenciones se produjeron en medio de una pesquisa por tentativa de asesinato con motivación terrorista y posible vinculación con una organización extremista

Gobierno de Colombia rechazó intento

Así fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, según directivo: “Fue una cosa única”

El técnico argentino y exjugador falleció a los 69 años rodeado de su familia y amigos, mientras rezaban juntos, lo que provocó la emoción de su círculo cercano

Así fueron los últimos minutos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El crudo testimonio de los

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi es la primera

Violeta Bergonzi es la primera en pasar al top 10 de ‘MasterChef Celebrity 2025′: “Soñaba con este momento”

Ranking Spotify en Colombia: Blessd y Beéle dominan el top 10 de las canciones con más escuchadas del momento

Rafael Santos salió al paso de supuestas declaraciones en medio de la pelea entre Dayana Jaimes y Lily Díaz

‘La casa de los famosos Colombia’ viviría un cambio clave para 2026: un nuevo “jefe” estaría por llegar

Cancelaron el concierto de Billy Idol en Bogotá, aunque se confirmó la devolución del dinero para los asistentes

Deportes

Así fueron los últimos minutos

Así fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, según directivo: “Fue una cosa única”

Nacional superó a Once Caldas por la mínima en el juego de ida de la Copa BetPlay

Juan Pablo Montoya descartó a Max Verstappen en la lucha por el campeonato de Fórmula 1: “Hay más chance de que el Titanic siga flotando”

Miguel Ángel Russo y ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de la carrera del estratega

Un negocio fallido con Boca Juniors y el hijo de ‘Chicho’ Serna, lo que hay detrás de la crisis económica en Pereira