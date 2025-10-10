Dolor en Providencia por la muerte de Luz Marina Livingston, voz raizal y defensora ambiental

Luz Marina Livingston | Crédito página web: https://librosdeoro.cafam.com.co/

Una sensación de tristeza recorre la isla de Providencia tras confirmarse el fallecimiento de la activista ambiental y defensora de derechos humanos Luz Marina Livingston Bernard.

La reconocida líder del Pueblo Raizal murió este 9 de octubre en las aguas de Fresh Water Bay, en hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Livingston, de 52 años, era una de las voces más reconocidas en la defensa del medioambiente y de los derechos étnicos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su nombre estuvo ligado durante décadas a proyectos de educación ecológica, protección marina y fortalecimiento comunitario en la Reserva de Biosfera Seaflower, declarada patrimonio natural por la Unesco.

Su partida ha causado conmoción entre los habitantes de la isla, quienes la recuerdan por su compromiso con el bienestar colectivo. “Luz Marina representaba la fuerza y el espíritu de nuestra gente”, dijo su amiga y colega Annie Chapman, con quien compartió espacios radiales dedicados a la promoción cultural y ambiental del Caribe insular.

Tras los huracanes ETA y LOTA, que golpearon con fuerza al archipiélago en 2020, Livingston Bernard se convirtió en una figura esencial de la reconstrucción social. Coordinó labores de limpieza, apoyo logístico y acompañamiento a familias damnificadas, lo que permitió que más de 3.000 personas recuperaran parte de su sustento. Su liderazgo fue reconocido por la Misión Cafam, que destacó su capacidad para movilizar a comunidades en medio de la emergencia.

En la memoria colectiva, queda grabada como una mujer que vivió para servir. Sus allegados resaltan que su compromiso con la naturaleza iba más allá del activismo, pues concebía el territorio como un espacio espiritual. “Ella nos enseñó que cuidar el mar era también cuidar la vida”, recordó Chapman.

El Gobierno Departamental de San Andrés y Providencia expresó sus condolencias y subrayó el papel de la activista en la defensa de los ecosistemas marinos. “Su legado perdurará en cada acción orientada a proteger la Reserva Seaflower y los derechos del Pueblo Raizal”, indicó la administración local en un comunicado público.

En las calles de Providencia se multiplican las muestras de afecto. Pescadores, agricultores, cocineras, músicos y pastores han organizado actos simbólicos para despedirla. En la iglesia bautista del pueblo se realizará una ceremonia de cuerpo presente y, posteriormente, una ofrenda floral en la costa, como tributo a quien dedicó su vida al mar.

Quienes la conocieron aseguran que su labor no se limitaba al ámbito ambiental. Livingston impulsó iniciativas de emprendimiento local y programas de educación para jóvenes, con el objetivo de preservar la cultura Raizal y ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones. Fue, además, una firme promotora de la participación de las mujeres en procesos comunitarios y en la gestión sostenible de los recursos naturales.

Durante su trayectoria, participó en espacios de concertación ambiental, foros internacionales y encuentros de cooperación, donde defendió la autonomía de las comunidades isleñas y el respeto por la biodiversidad. Su mensaje insistía en que el desarrollo debía estar en armonía con la identidad y la historia del territorio.

La noticia de su muerte ha trascendido las fronteras del archipiélago. Diversas organizaciones sociales del Caribe colombiano han expresado su pesar por la pérdida de una mujer considerada símbolo de resistencia y liderazgo. “Luz Marina deja un vacío profundo, pero también una huella luminosa”, manifestó una representante de la Red de Mujeres del Caribe en un mensaje difundido en redes sociales.

Para muchos isleños, su fallecimiento en el mar tiene un significado poético. Fue precisamente el océano su lugar de trabajo, su inspiración y su causa principal. “Ella pertenecía al agua, vivía para protegerla. Partió en el mismo escenario donde aprendió a defender la vida”, comentó un pescador local durante la transmisión radial en su homenaje.

En Old Providence y Ketlina, los vecinos preparan una jornada comunitaria en su memoria. Entre cantos tradicionales y oraciones, recordarán a la mujer que supo unir a diferentes generaciones en torno al respeto por la naturaleza.