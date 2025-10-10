Diego Londoño desató comentarios tras su reencuentro con la tiktoker que lo ayudó e hizo famoso: “Lo prefiero sin bañar”

La tiktoker recreó el video que viralizó la historia de Diego Londoño - crédito @Amysolanogutierrez/Tiktok

Diego Londoño, un colombiano de 41 años, se ha convertido en sensación en TikTok después de que su historia fuera difundida en la red social. El caso comenzó cuando una mujer identificada como Amy Solano grabó por casualidad un video en un almacén de ropa en Machala (Ecuador), en el que Londoño aparecía observando desde fuera del local.

Su imagen descuidada llamó la atención, aunque su sonrisa seguía intacta; tanto así que, tras la difusión del video, sus familiares lograron reconocerlo luego de dos años sin tener noticias suyas.

Según información aportada por su familia a medios locales, Londoño fue diagnosticado con demencia senil, un padecimiento que ha afectado su memoria y comportamiento, lo que queda evidenciado en sus apariciones públicas cuando repite frases y olvida detalles.

A pesar de estas dificultades, el colombiano demostró una actitud positiva, sonriendo y mostrando gratitud, especialmente hacia la mujer que lo hizo famoso.

Luego de la viralización del video, la historia llegó a los medios de comunicación y permitió que Londoño fuera ubicado en la ciudad de Chiclayo (Perú), donde sobrevivía fabricando y vendiendo artesanías con alambre de cobre, además de apoyarse en la música.

Fue localizado por la Policía Nacional de ese país y resguardado temporalmente en una comisaría, desde donde pudo comunicarse por videollamada con su familia y también con Amy, la autora del video. Durante la llamada, le agradeció por haberlo hecho conocido y expresó su intención de visitarla.

El cambio radical de Diego Londoño y su reencuentro con Amy Solano

En Chiclayo, su vida experimentó un cambio. Personas que lo reconocieron gracias al video comenzaron a brindarle ayuda con comida y ropa. De hecho, una mujer llamada Lili y su hija le ofrecieron alojamiento, le regalaron un teléfono móvil y lo animaron a abrir su propia cuenta en TikTok, donde pudo compartir fragmentos de su día a día. En uno de sus videos, confesó que hacía mucho tiempo “no dormía sin frío”, lo que generó una ola de solidaridad entre sus seguidores.

Con el paso de los días, Londoño decidió cumplir su promesa y viajó en bús desde Chiclayo hasta Machala para conocer a Amy Solano en persona. Realizó el trayecto solo, cruzando la frontera entre Perú y Ecuador, mientras que Solano lo esperaba ansiosa para compartir con sus seguidores el reencuentro.

Una vez en Machala, la empresaria lo recibió con alegría y lo llevó a la peluquería, donde renovaron su aspecto físico y grabaron juntos un nuevo video para TikTok, recreando la escena que desencadenó la historia. El video estuvo acompañado de la frase “Llegó el día de suerte”, el título de la canción que se escucha en el clip.

Actualmente, Londoño se encuentra acompañado y afirma sentirse querido. Aunque sostiene que todavía no está preparado para regresar a Colombia, expresa su deseo de seguir adelante con una vida marcada por el afecto y la libertad. En sus palabras, “Gracias a Amy soy famoso… y gracias a ustedes, ya no estoy solo”.

En efecto, el esperado reencuentro, con un Diego Londoño completamente renovado y rejuvenecido, desató una ola de comentarios en la red social china.

“Ella solo le dio una lavadita y se lo quedo”; “está historia merece una novela ...! la empezaré a escribir soy escritor en cuanto la acabe te la paso Amy”; “Ohhhh que bella casualidad, que hizo feliz a muchos 🥰“; ”La que graba si hizo algo !!! 🙌🏻🫶🏻✨ pequeñas acciones pueden lograr grandes cambios 🥰“; ”El impacto que tienen las redes sociales es algo increíble ❤️estamos felices por Diego!“; ”Lo prefiero sin bañar"; “El verdadero: una lavadita y me lo quedó jajaja (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.