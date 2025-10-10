Colombia

Dos niños heridos en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, por detonación de un explosivo: disidencias de las Farc serían las responsables

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Fuerza Aeroespacial Colombiana coordinaron el traslado de los niños para que recibieran atención hospitalaria por la gravedad de las lesiones

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Dos menores lesionados por detonación
Dos menores lesionados por detonación de explosivo en Antioquia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La explosión de un artefacto en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el Norte de Antioquia, dejó dos menores de 6 y 8 años con heridas de gravedad, uno de ellos con la amputación de un brazo, según denunció el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona a través de su cuenta de X.

El hecho, que se produjo en la mañana del viernes 10 de octubre, ha generado una respuesta inmediata de las autoridades locales y nacionales.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran) y la Fuerza Aeroespacial Colombiana coordinaron el traslado urgente de los niños para que recibieran atención hospitalaria especializada, dada la gravedad de las lesiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la denuncia pública realizada por Andrés Julián Rendón Cardona, el ataque habría sido perpetrado por disidentes de las Farc.

El gobernador anunció que llevará el caso ante instancias internacionales, al considerar que se trata de una violación al Derecho Internacional Humanitario.

“Denunciaré ante la comunidad internacional estas violaciones al DIH. El actual Gobierno colombiano suele restarles importancia a estas denuncias, toda vez que evidencian el engaño de su fracasada paz total”, expresó Rendón Cardona en su publicación en X.

Gobernador de Antioquia sobre detonación
Gobernador de Antioquia sobre detonación de explosivo que dejo a dos menores heridos - crédito @AndresJRendonC/X

En la misma línea, el mandatario departamental señaló que los responsables del atentado estarían inquietos por la repercusión del hecho.

“Me dicen que los criminales de las Farc andan preocupados por la repercusión de este hecho. Pero su terrorismo no se puede esconder, para eso no hay perdón ni en la tierra, ni en el cielo: van es para la cárcel o el infierno”, agregó Rendón Cardona en la red social.

La situación ha puesto en alerta a las autoridades de Antioquia, que continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del ataque y dar con los responsables.

Sobre estos hechos, Luis Gabriel Gómez, político del departamento, envío un fuerte mensaje al presidente Gustavo Petro y la atención que deposita en los temas de violencia a nivel nacional: “Mientras @petrogustavo desfinancia a las fuerzas militares, convoca marchas y tiene sus ojos en el exterior, descuida a Colombia…. ¡DESCUIDA LA SEGURIDAD DE NUESTROS NIÑOS! Completa solidaridad con las familias de los dos niños heridos en San Andrés de Cuerquia, Antioquia y, de todos los niños del país. Seguiremos denunciando estos hechos y luchando para proteger a nuestra población".

Luis Gabriel Gómez, político del
Luis Gabriel Gómez, político del departamento, sobre explosión que afecto a dos niños - crédito @luisgabrielgom/X

Explosión en Anorí dejo un subteniente muerto y tres soldados heridos

La imposición de un toque de queda nocturno en Anorí (Antioquia), vigente hasta el 7 de octubre, marca la respuesta inmediata de las autoridades tras una explosión que cobró la vida de un oficial y dejó a tres soldados heridos.

La medida, decretada por la Alcaldía de Anorí bajo la dirección de Gustavo Silva, comenzó a regir el 30 de septiembre, en un intento por contener la situación de orden público tras el ataque. El incidente ocurrió en la vereda Las Lomitas, donde una unidad militar fue blanco de un artefacto explosivo improvisado.

Soldados del Ejército sufrieron ataque
Soldados del Ejército sufrieron ataque en Anorí, Antioquia - crédito Colprensa

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades y recogida por El Espectador, la acción se atribuye al frente 36 de las disidencias de las Farc, señalando como presuntos responsables a alias “Chejo” y alias “Primo Gay”.

La detonación provocó la muerte del subteniente Brayan David Bello Serrano y lesiones a tres soldados profesionales. La evacuación de los heridos se realizó con apoyo de la Fuerza Aérea, trasladándolos a Medellín (Antioquia) para recibir atención médica especializada.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, difundió a través de un mensaje en X los nombres de los soldados afectados: Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño y Anuar Segundo Jarariyu Epieyu.

En un comunicado oficial, el Ejército Nacional manifestó su rechazo a los “actos criminales que atentan contra la vida de los miembros de la Fuerza Pública y ponen en inminente riesgo a la población civil”, y anunció la presentación de denuncias por el uso de artefactos explosivos improvisados, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Temas Relacionados

San Andrés de CuerquiaExplosiónAntioquiaDos niños heridosDisidencias de las FarcColombia-Noticias

Más Noticias

Benedetti responde por millonario préstamo de su esposa y niega irregularidades en su patrimonio

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no incurrió en omisiones en sus declaraciones de bienes tras revelarse que su esposa reportó una deuda de más de 3.700 millones de pesos con el contratista Euclides Torres

Benedetti responde por millonario préstamo

Andrés Altafulla sorprende con nuevo look para promocionar su nueva canción: así se ve ahora y detalles del tema musical

El cantante barranquillero impactó a sus seguidores al aparecer de formas diferentes en sus redes sociales, y generó especulaciones sobre su ruptura con Karina García

Andrés Altafulla sorprende con nuevo

Fiscal Lucy Laborde responde con dureza a la fiscal general Camargo y denuncia presiones del presidente Petro

En una carta interna, la fiscal del caso Nicolás Petro cuestiona la designación de fiscales de apoyo, denuncia presiones y pide aclarar si está siendo investigada por denuncias del abogado del hijo del presidente

Fiscal Lucy Laborde responde con

Petro destacó la carrera política del senador y precandidato Iván Cepeda: “compañero mío en el Congreso de la República y periodista parresiasta”

Cepeda se medirá ante Daniel Quintero y Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico para elegir a su candidato de cara a las presidenciales de 2026

Petro destacó la carrera política

Ley en Colombia favorece a empleados domésticos y pone límites a los jefes abusivos

En algunas ocasiones, los empleados que trabajan en casas de familia desconocen cuáles son sus derechos, por eso, es clave conocer lo que dice la ley

Ley en Colombia favorece a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturados cuatro implicados en atentado

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

ENTRETENIMIENTO

Andrés Altafulla sorprende con nuevo

Andrés Altafulla sorprende con nuevo look para promocionar su nueva canción: así se ve ahora y detalles del tema musical

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: preocupa a fans de la modelo paisa

Esta es la serie que podría reemplazar a ‘MasterChef Celebrity’ en la noche: qué es lo que se sabe

La médium Ayda Valencia reveló más detalles sobre la muerte de B King en México: “Su alma está en un proceso espiritual”

Casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta, se incendió y sufrieron varios daños materiales: esto se sabe

Deportes

Colombia tendrá un jugador “infiltrado”

Colombia tendrá un jugador “infiltrado” en el partido ante España en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Jhon Jáder Durán podría salir del Fenerbahçe según algunos medios turcos: “Tiene dificultades”

Néstor Lorenzo habló sobre amistoso de Colombia contra México y le respondió al Pibe Valderrama: “Las tomo de la mejor manera”

Luis Díaz incluido en importante listado de futbolistas en Europa: este es el ranking en el que se destaca el colombiano

Médica que atendió a Miguel Ángel Russo en Millonarios publicó emotivo mensaje de despedida: “Qué tristeza tan grande”