Dos niños heridos en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, por detonación de un explosivo: disidencias de las Farc serían las responsables

La explosión de un artefacto en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el Norte de Antioquia, dejó dos menores de 6 y 8 años con heridas de gravedad, uno de ellos con la amputación de un brazo, según denunció el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona a través de su cuenta de X.

El hecho, que se produjo en la mañana del viernes 10 de octubre, ha generado una respuesta inmediata de las autoridades locales y nacionales.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran) y la Fuerza Aeroespacial Colombiana coordinaron el traslado urgente de los niños para que recibieran atención hospitalaria especializada, dada la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la denuncia pública realizada por Andrés Julián Rendón Cardona, el ataque habría sido perpetrado por disidentes de las Farc.

El gobernador anunció que llevará el caso ante instancias internacionales, al considerar que se trata de una violación al Derecho Internacional Humanitario.

“Denunciaré ante la comunidad internacional estas violaciones al DIH. El actual Gobierno colombiano suele restarles importancia a estas denuncias, toda vez que evidencian el engaño de su fracasada paz total”, expresó Rendón Cardona en su publicación en X.

En la misma línea, el mandatario departamental señaló que los responsables del atentado estarían inquietos por la repercusión del hecho.

“Me dicen que los criminales de las Farc andan preocupados por la repercusión de este hecho. Pero su terrorismo no se puede esconder, para eso no hay perdón ni en la tierra, ni en el cielo: van es para la cárcel o el infierno”, agregó Rendón Cardona en la red social.

La situación ha puesto en alerta a las autoridades de Antioquia, que continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del ataque y dar con los responsables.

Sobre estos hechos, Luis Gabriel Gómez, político del departamento, envío un fuerte mensaje al presidente Gustavo Petro y la atención que deposita en los temas de violencia a nivel nacional: “Mientras @petrogustavo desfinancia a las fuerzas militares, convoca marchas y tiene sus ojos en el exterior, descuida a Colombia…. ¡DESCUIDA LA SEGURIDAD DE NUESTROS NIÑOS! Completa solidaridad con las familias de los dos niños heridos en San Andrés de Cuerquia, Antioquia y, de todos los niños del país. Seguiremos denunciando estos hechos y luchando para proteger a nuestra población".

Explosión en Anorí dejo un subteniente muerto y tres soldados heridos

La imposición de un toque de queda nocturno en Anorí (Antioquia), vigente hasta el 7 de octubre, marca la respuesta inmediata de las autoridades tras una explosión que cobró la vida de un oficial y dejó a tres soldados heridos.

La medida, decretada por la Alcaldía de Anorí bajo la dirección de Gustavo Silva, comenzó a regir el 30 de septiembre, en un intento por contener la situación de orden público tras el ataque. El incidente ocurrió en la vereda Las Lomitas, donde una unidad militar fue blanco de un artefacto explosivo improvisado.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades y recogida por El Espectador, la acción se atribuye al frente 36 de las disidencias de las Farc, señalando como presuntos responsables a alias “Chejo” y alias “Primo Gay”.

La detonación provocó la muerte del subteniente Brayan David Bello Serrano y lesiones a tres soldados profesionales. La evacuación de los heridos se realizó con apoyo de la Fuerza Aérea, trasladándolos a Medellín (Antioquia) para recibir atención médica especializada.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, difundió a través de un mensaje en X los nombres de los soldados afectados: Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño y Anuar Segundo Jarariyu Epieyu.

En un comunicado oficial, el Ejército Nacional manifestó su rechazo a los “actos criminales que atentan contra la vida de los miembros de la Fuerza Pública y ponen en inminente riesgo a la población civil”, y anunció la presentación de denuncias por el uso de artefactos explosivos improvisados, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).