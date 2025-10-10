Colombia

Casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta, se incendió y sufrieron varios daños materiales: esto se sabe

La casa de los padres de la presentadora de ‘Mañanas express’ sufrió un accidente, que afectó la vivienda, justo cuando su padre sufre fuerte quebrantos de salud

Juan David Botia Méndez

Juan David Botia Méndez


La familia de Ana Karina
La familia de Ana Karina Soto, afectada por un incendio en la casa de su padre- crédito @karylamas/IG

El padre de Ana Karina Soto vivió un episodio de emergencia en Cúcuta tras registrarse un incendio en su vivienda, lo que ocasionó pérdidas materiales de consideración.

El siniestro sorprendió a Gustavo Soto mientras descansaba en su hogar, obligando a la intervención de vecinos y personal de vigilancia para evitar consecuencias mayores.

El incendio habría comenzado en la antigua habitación de Ana Karina Soto, producto de un corto circuito provocado por una fluctuación de energía que originó una chispa. “El incendio habría empezado en la habitación que era de Ana Karina, debido a un corto circuito causado por un bajón de energía que generó chispa y empezó a propagar el fuego por todo el lugar”, señaló Ariel Osorio en el programa La Corona Tv.

En medio de la emergencia, Gustavo Soto logró abandonar la vivienda y pedir ayuda. Vecinos y el vigilante del sector respondieron al llamado, utilizando baldes de agua ante la ausencia del cuerpo de bomberos para sofocar las llamas.

El incendio en la vivienda
El incendio en la vivienda de Gustavo Soto provocó pérdidas materiales importantes y movilizó a los vecinos de Cúcuta - crédito karylamas / Instagram

Después se determinó qué fue lo que sucedió: un cortocircuito, hubo un bajón de energía y resulta que después hubo una chispa eléctrica que ha quemado el colchón, las cortinas y ha incendiado toda la casa. En segundos, toda la habitación estaba ardiendo y don Gustavo, corriendo desesperado”, detalló el presentador de La Corona TV.

La vivienda del padre de Ana Karina Soto resultó con daños severos y las pérdidas obligaron a que se trasladara temporalmente a la residencia de una de sus hijas. “Jamás llegó el cuerpo de bomberos a, a apaciguar la conflagración. Pero bueno, ahí es donde los vecinos dijeron: ‘Un momentito, no nos vamos a esperar que los bomberos lleguen’. Y sin pensarlo dos veces, tomaron baldes de agua y ellos mismos lograron, eh, apagar ese incendio”, detalló Ariel.

Fuentes cercanas indicaron que quien se ha encargado de la situación ha sido Gina Soto, hermana de la presentadora, mientras que Ana Karina Soto ha permanecido distante por motivos laborales.

Aunque Ana Karina no ha dado detalles de lo que pasó en la casa de su padre, la presentadora apreció en sus redes sociales para dar un parte de tranquilidad a sus seguidores. “Yo no les he contado una cosa que pasó en la casa de mis papás en Cúcuta, pero de eso hablamos después”, reveló Soto.

La casa del padre de
La casa del padre de Ana Karina Soto sufrió daños severos luego de que un corto circuito originara el fuego en la habitación donde antes dormía la presentadora - crédito @karylamas/IG

Aunque no reveló detalles del incidente, sí confesó que su padre venía presentado fuertes quebrantos de salud, por lo que aseguró que después daría detalles de la otra situación.

“Ahora si para Cúcuta a vivista a mi papito antes de devolverme para Bogotá. Tengo que ir a la clínica… Ayer lo tuvieron que hospitalizar, pues mi hermana lo llevó para la clínica y lo dejaron, está en controles, les están haciendo exámenes, parece que es una infección urinaria y una afección en los pulmones a raíz de una situación que vivió la semana pasada“, dijo la presentadora refiriéndose al incendio.

El padre de Ana Karina Soto fue diagnosticado con cáncer de hígado

El padre de Ana Karina Soto fue diagnosticado con cáncer de hígado hace varios meses, según reveló la propia presentadora en declaraciones públicas. En ese momento, Soto relató que la noticia fue particularmente difícil para su familia, ya que anteriormente habían atravesado por una situación similar con su madre. La conductora precisó que el cáncer de su padre se presentaba con características diferentes al que afectó a su madre, aunque reconoció la gravedad del diagnóstico inicial.

La verdad le diagnosticaron cáncer en el hígado, le encontraron unos nódulos en el hígado y pues tú sabes que cuando a uno lo llaman y le dicen que cualquier familiar tiene esta enfermedad es muy duro, porque nosotros ya habíamos atravesado este proceso con mi mamá”, dijo Ana Karina para la Corona TV a inicios del 2025.

El diagnóstico del padre de
El diagnóstico del padre de Soto sucedió poco más de un año después del fallecimiento de su madre - crédito karylamas / Instagram

La situación de salud de Gustavo Soto se complicó poco después del diagnóstico, cuando se identificó una bacteria que provocó una grave infección en la sangre y motivó su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Ana Karina Soto explicó que, tras confirmar la presencia de la bacteria, su padre tuvo que ser reanimado de urgencia y permaneció bajo estricto cuidado médico hasta que los profesionales identificaron el foco de la infección.

Durante ese periodo, la presentadora señaló que su padre siguió rigurosamente el tratamiento médico, cumpliendo con los medicamentos y los exámenes requeridos. Según expresó en ese momento, la familia se mantuvo optimista frente a la enfermedad y confió en la disciplina de Gustavo Soto para enfrentar las dificultades clínicas que atravesó en Bogotá.

