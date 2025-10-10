Andrés Altafulla sorprende con nuevo look para promocionar su nueva canción: así se ve ahora y detalles del tema musical

Nuevo look y lanzamiento de canción de Altafulla - crédito Canal RCN

Un día antes del lanzamiento de su nuevo trabajo musical, Andrés Altafulla impactó en redes sociales al aparecer totalmente calvo en una imagen publicada en sus historias de Instagram.

La fotografía, difundida poco después de la sonada ruptura con Karina García, provocó una oleada de comentarios entre sus seguidores, quienes interpretaron el cambio como un claro gesto simbólico de “cerrar ciclos” y avanzar tras la separación.

La reacción en torno al nuevo aspecto del cantante fue inmediata y muchos usuarios de redes sociales asociaron la drástica apariencia con el momento personal que atraviesa Altafulla, tras el final de su relación con la modelo paisa, una de las parejas más mediáticas surgidas en el reality La casa de los famosos Colombia 2.

El inesperado look de Altafulla apareció en una foto de sus historias indicando que en la noche del 9 de octubre salía su nueva canción y ahí se veía completamente calvo.

Altafulla apareció calvo en sus redes sociales - crédito @altafulla/IG

No obstante, con el correr de las horas, la situación se esclareció al saberse que el look extremo respondía exclusivamente a una acción promocional para su nueva canción Paila, lejos de una decisión personal ligada a la ruptura, el artista utilizó una apariencia calva (lograda mediante filtros) para captar la atención de su audiencia como parte de la estrategia de lanzamiento del tema.

De acuerdo con los mensajes y el material compartido, el sencillo aborda el tema de las rupturas y la superación emocional, lo que refuerza la conexión temática con el momento sentimental que atraviesa el cantante, pero más tarde, Atafulla mostró en realidad lo que sí constituyó su cambio físico.

El cantante tomó la decisión de afeitarse por completo la barba y este gesto también fue interpretado en redes como una señal de renovación, pues coincidió con la publicación del tema y la superación de la relación con García, que se extendió por poco más de cuatro meses.

La nueva canción de Altafulla salió y su nombre es Paila, en cuanto a la letra está centrada en el fin de una relación y el proceso de duelo sentimental— ha sido considerada por muchos seguidores como “una indirecta” dirigida a la modelo antioqueña, pero el artista en entrevista con el periodista Giancarlo Alvarado explicó exactamente lo que significaba.

Este es el verdadero cambio de look de Altafulla - crédito rastreandofamoso/IG

“No, es que Paila, ahora les toca virarnos de lejos, que somos felices y que bueno...Es la historia de lo que ha venido pasando en cuanto al frío, lo que he venido viviendo todos estos meses y nada, quedó plasmado en Paila“, aseguró el barranquillero.

El revuelo en torno al cambio de imagen y su aclaración han sostenido la atención mediática sobre el artista, en una etapa marcada tanto por el éxito profesional como por los movimientos de su vida personal.

Además, en las redes sociales está circulando la información de que el artista habría expresado anteriormente que el video de su nuevo tema musical tenía varias escenas con la creadora de contenido, pero tras su ruptura la situación cambió. Sin embargo, es una información que no han salido a confirmar o desmentir ninguno de los dos.

Por lo pronto se sabe que Karina y Altafulla no tienen comunicación desde el momento en el que decidieron terminar su relación sentimental y lo último que mencionó la modelo sobre el artista fue en el programa matutino del Canal RNC, Buen día, Colombia, a donde fue invitada los primeros días de octubre para hablar sobre su futuro profesional, vida personal y la pelea que tendrá el 18 de octubre en Stream Fighters contra Karely Ruiz.

Así suena la nueva canción de Altafulla y estas son algunas de las imágenes de su video - crédito @altafulla/IG

Allí le preguntaron a la paisa por cómo estaban actualmente con su expareja y ella dijo que bien, pero que seguien sin tener contacto.