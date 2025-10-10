Colombia

Andrés Altafulla sorprende con nuevo look para promocionar su nueva canción: así se ve ahora y detalles del tema musical

El cantante barranquillero impactó a sus seguidores al aparecer de formas diferentes en sus redes sociales, y generó especulaciones sobre su ruptura con Karina García

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Nuevo look y lanzamiento de
Nuevo look y lanzamiento de canción de Altafulla - crédito Canal RCN

Un día antes del lanzamiento de su nuevo trabajo musical, Andrés Altafulla impactó en redes sociales al aparecer totalmente calvo en una imagen publicada en sus historias de Instagram.

La fotografía, difundida poco después de la sonada ruptura con Karina García, provocó una oleada de comentarios entre sus seguidores, quienes interpretaron el cambio como un claro gesto simbólico de “cerrar ciclos” y avanzar tras la separación.

La reacción en torno al nuevo aspecto del cantante fue inmediata y muchos usuarios de redes sociales asociaron la drástica apariencia con el momento personal que atraviesa Altafulla, tras el final de su relación con la modelo paisa, una de las parejas más mediáticas surgidas en el reality La casa de los famosos Colombia 2.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El inesperado look de Altafulla apareció en una foto de sus historias indicando que en la noche del 9 de octubre salía su nueva canción y ahí se veía completamente calvo.

Altafulla apareció calvo en sus
Altafulla apareció calvo en sus redes sociales - crédito @altafulla/IG

No obstante, con el correr de las horas, la situación se esclareció al saberse que el look extremo respondía exclusivamente a una acción promocional para su nueva canción Paila, lejos de una decisión personal ligada a la ruptura, el artista utilizó una apariencia calva (lograda mediante filtros) para captar la atención de su audiencia como parte de la estrategia de lanzamiento del tema.

De acuerdo con los mensajes y el material compartido, el sencillo aborda el tema de las rupturas y la superación emocional, lo que refuerza la conexión temática con el momento sentimental que atraviesa el cantante, pero más tarde, Atafulla mostró en realidad lo que sí constituyó su cambio físico.

El cantante tomó la decisión de afeitarse por completo la barba y este gesto también fue interpretado en redes como una señal de renovación, pues coincidió con la publicación del tema y la superación de la relación con García, que se extendió por poco más de cuatro meses.

La nueva canción de Altafulla salió y su nombre es Paila, en cuanto a la letra está centrada en el fin de una relación y el proceso de duelo sentimental— ha sido considerada por muchos seguidores como “una indirecta” dirigida a la modelo antioqueña, pero el artista en entrevista con el periodista Giancarlo Alvarado explicó exactamente lo que significaba.

Este es el verdadero cambio de look de Altafulla - crédito rastreandofamoso/IG

No, es que Paila, ahora les toca virarnos de lejos, que somos felices y que bueno...Es la historia de lo que ha venido pasando en cuanto al frío, lo que he venido viviendo todos estos meses y nada, quedó plasmado en Paila“, aseguró el barranquillero.

El revuelo en torno al cambio de imagen y su aclaración han sostenido la atención mediática sobre el artista, en una etapa marcada tanto por el éxito profesional como por los movimientos de su vida personal.

Además, en las redes sociales está circulando la información de que el artista habría expresado anteriormente que el video de su nuevo tema musical tenía varias escenas con la creadora de contenido, pero tras su ruptura la situación cambió. Sin embargo, es una información que no han salido a confirmar o desmentir ninguno de los dos.

Por lo pronto se sabe que Karina y Altafulla no tienen comunicación desde el momento en el que decidieron terminar su relación sentimental y lo último que mencionó la modelo sobre el artista fue en el programa matutino del Canal RNC, Buen día, Colombia, a donde fue invitada los primeros días de octubre para hablar sobre su futuro profesional, vida personal y la pelea que tendrá el 18 de octubre en Stream Fighters contra Karely Ruiz.

Así suena la nueva canción de Altafulla y estas son algunas de las imágenes de su video - crédito @altafulla/IG

Allí le preguntaron a la paisa por cómo estaban actualmente con su expareja y ella dijo que bien, pero que seguien sin tener contacto.

Temas Relacionados

AltafullaCanción nueva AltafullaPaila AltafullaKarina GarcíaVideo Paila de AltafullaCambio de look AltafullaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Benedetti responde por millonario préstamo de su esposa y niega irregularidades en su patrimonio

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no incurrió en omisiones en sus declaraciones de bienes tras revelarse que su esposa reportó una deuda de más de 3.700 millones de pesos con el contratista Euclides Torres

Benedetti responde por millonario préstamo

Fiscal Lucy Laborde responde con dureza a la fiscal general Camargo y denuncia presiones del presidente Petro

En una carta interna, la fiscal del caso Nicolás Petro cuestiona la designación de fiscales de apoyo, denuncia presiones y pide aclarar si está siendo investigada por denuncias del abogado del hijo del presidente

Fiscal Lucy Laborde responde con

Petro destacó la carrera política del senador y precandidato Iván Cepeda: “compañero mío en el Congreso de la República y periodista parresiasta”

Cepeda se medirá ante Daniel Quintero y Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico para elegir a su candidato de cara a las presidenciales de 2026

Petro destacó la carrera política

Ley en Colombia favorece a empleados domésticos y pone límites a los jefes abusivos

En algunas ocasiones, los empleados que trabajan en casas de familia desconocen cuáles son sus derechos, por eso, es clave conocer lo que dice la ley

Ley en Colombia favorece a

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: preocupa a fans de la modelo paisa

La difusión de imágenes en las que la mexicana práctica boxeo generó inquietud entre seguidores y aumentó la tensión antes del combate en el Coliseo Medplus

Así es el exigente entrenamiento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturados cuatro implicados en atentado

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

ENTRETENIMIENTO

Así es el exigente entrenamiento

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: preocupa a fans de la modelo paisa

Esta es la serie que podría reemplazar a ‘MasterChef Celebrity’ en la noche: qué es lo que se sabe

La médium Ayda Valencia reveló más detalles sobre la muerte de B King en México: “Su alma está en un proceso espiritual”

Casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta, se incendió y sufrieron varios daños materiales: esto se sabe

Valentina Lizcano se fue contra Yina Calderón y les pidió a las celebridades tomar acciones legales: “Hay gente que está destruyendo personas”

Deportes

Colombia tendrá un jugador “infiltrado”

Colombia tendrá un jugador “infiltrado” en el partido ante España en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Jhon Jáder Durán podría salir del Fenerbahçe según algunos medios turcos: “Tiene dificultades”

Néstor Lorenzo habló sobre amistoso de Colombia contra México y le respondió al Pibe Valderrama: “Las tomo de la mejor manera”

Luis Díaz incluido en importante listado de futbolistas en Europa: este es el ranking en el que se destaca el colombiano

Médica que atendió a Miguel Ángel Russo en Millonarios publicó emotivo mensaje de despedida: “Qué tristeza tan grande”