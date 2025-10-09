Yina Calderón lanza dardo a RCN por elegir a Karen Sevillano en el ‘After’ de ‘La casa de los famosos Colombia’

El reclamo de Yina Calderón: ¿Por qué Karen Sevillano sigue al frente del After y no hay caras nuevas? - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Durante una reciente emisión de su programa digital Escándalo TV, la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón volvió a generar debate al expresar su desacuerdo en caso de que la decisión del Canal RCN sea mantener a Karen Sevillano como presentadora del After, el espacio que se transmite luego de La casa de los famosos Colombia y en el que se analizan las reacciones y los momentos más comentados del reality.

En medio de la conversación con La Toxicosteña y Junior, creadores de contenido con quien Yina presenta el espacio de chismes, Calderón manifestó que considera injusto que el canal no tenga en cuenta a ningún participante de la segunda temporada para esa labor, pese al éxito que alcanzó el programa en su edición más reciente.

“La oportunidad del after debería ser para los de la segunda temporada, que harto sí nos partimos el ojo o se partió en el ojo para que la segunda temporada fuera un éxito, para mí. En cuanto a Karen, yo siempre he dicho que a mi Karen me parece buena en lo que hace, a mí me genera gracia, pero para mí, Yina Calderón, deberían darle la oportunidad a alguien de mi temporada. Para mí, la temporada ella ya pasó y es la verdad”, expresó la exparticipante visiblemente alterada.

Con un tono firme, Yina aclaró que no tiene nada personal contra Karen Sevillano, pero sí considera que su ciclo en el programa ya cumplió su etapa y por ende espera que le den protagonismo a nuevas personalidades, que en la edición de 2025 habrían brillado.

Yina Calderón cuestiona decisión de RCN sobre el After de La casa de los famosos y Karen Sevillano - crédito captura de pantalla canal RCN

“Pero si ellos creen que con Karen todo va a funcionar, ojalá y se les desea que la tercera temporada sea un éxito”, afirmó, dejando claro que su crítica iba dirigida a la producción del canal.

Calderón también aprovechó para hacer una advertencia a RCN en caso de que el programa no tenga los resultados esperados y que lleguen a pedirle ayuda en el futuro para atraer audiencia.

“Entonces mi punto de vista es ese. Lo único que yo espero es lo siguiente, y aunque estoy siempre muy agradecida con el canal, porque ustedes saben que yo los defiendo en todos lados. Lo único que espero, y ojalá no sea así, es que si la temporada no llega a funcionar, ahí sí no nos vayan a llamar para salvarla. Porque si no te tienen en cuenta de principio, ojalá no lo hagan a la mitad o al final. Sí, claro, si la decisión es de ellos, la decisión no es de nosotros. Pero si tú me preguntas, o sea, que piensas de quién se merece más la oportunidad una Karen que ya la tuvo o a La Toxicosteña que llegó casi al final...“, expresó Calderón.

Durante la charla, Junior intervino con humor preguntando: “¿A ustedes no las llamaron para nada en La casa de los famosos? ¿Ni siquiera para barrer la casa?”, lo que provocó risas entre los presentes.

A su turno, La Toxicosteña respondió entre risas que ella no puede pedir que la llamen o la inviten a participar del programa y también aseguró que en esta oportunidad no ha sido contactada por el canal.

Yina Calderón advierte a RCN en medio de decisiones para elegir presentadoras dell After - crédito zonacalientetv/tiktok

“No, a mí no”, aseguró La Toxicosteña.

Calderón complementó diciendo: “Tú no puedes decir: ‘no las han llamado’, no, porque hasta ahora empieza la búsqueda de esta nueva temporada. Pero si tú me vas a preguntar a mí si a mí me llamaron para el After, no. A mí en realidad no me han dicho ni me han llamado ni nada”.

Las declaraciones de Yina Calderón rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos de sus seguidores coincidieron en que el canal debería abrir espacio a nuevos talentos de la segunda temporada. Otros, sin embargo, defendieron la elección de Karen Sevillano, destacando su carisma y experiencia frente a las cámaras.