Vicky Berrío anunció su compromiso matrimonial con una propuesta bajo el mar en San Andrés: “El momento más inolvidable”

Vicky Berrío, reconocida actriz y comediante de Colombia, sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales el compromiso con su novio Edison Boniek.

La pedida de mano se realizó durante una inmersión en las aguas de San Andrés, donde la pareja celebró su relación con una propuesta poco convencional. La antioqueña calificó el momento como el más inolvidable de su vida.

Durante el buceo, Edison se arrodilló bajo el agua y mostró un cartel con la frase: “Mi amor de colores, ¿te quieres casar conmigo?”. Posteriormente, entregó el anillo de compromiso, gesto que Vicky aceptó emocionada.

La actriz compartió: “Jamás imaginé que una inmersión en el mar se convertiría en el momento más inolvidable de mi vida. Aquí entre burbujas y latidos incontrolables me sorprendiste con la pregunta que cambiará nuestra historia… ¿Quieres ser mi esposa?”.

Esta publicación superó los 37.000 “me gusta” en menos de un día y obtuvo más de 800 comentarios. Amigos y colegas como Martina La Peligrosa y Caterine Ibargüen, también exparticipantes de MasterChef Celebrity 2024 se sumaron a los mensajes de felicitación y buenos deseos.

Un noviazgo de redes a la vida real

La historia entre Vicky Berrío y Edison Boniek comenzó en el mundo digital. Edison, diseñador gráfico de profesión, inició la relación como seguidor de la comediante en redes sociales.

Un día la contactó para invitarla a ver una película. Ella aceptó la invitación y, desde entonces, mantienen una relación estable que en 2025 cumple cerca de cuatro años, según narró la propia Berrío en sus redes sociales.

Edison Boniek, que tiene 18 años menos que la comediante, se convirtió en un rostro frecuente en los contenidos publicados por la comediante. Juntos han compartido videos de humor y escenas de su convivencia, mostrando complicidad y naturalidad en cada una de sus apariciones.

La diferencia de edad fue motivo de algunos comentarios críticos en el pasado, aunque también recibieron apoyo de quienes celebran la autenticidad de su historia.

En su mensaje tras la propuesta, Berrío expresó: “Amo lo que somos, amo nuestra historia y amo la vida que nos espera”, subrayando la relevancia personal de este paso para ambos.

Trayectoria pública de Vicky Berrío

Vicky Berrío alcanzó notoriedad como concursante de la edición 2024 del famoso programa culinario en Colombia. La participación en el programa le permitió captar la atención de una audiencia más amplia y, posteriormente, llevó a que fuera seleccionada como presentadora de After show de la Casa de los Famosos Colombia en su segunda edición en 2025, junto con Karen Sevillano.

Asimismo, la antioqueña ha cultivado una presencia relevante en plataformas digitales, en las que cuenta con más de 400.000 seguidores, solo en Instagram. A través de su perfil, comparte momentos profesionales, familiares y personales, integrando a sus seres queridos y a Edison en sus contenidos.

Reacciones del entorno y de la audiencia

Las redes sociales de Vicky Berrío se llenaron de mensajes positivos tras el anuncio. “Felicitaciones par de bellezas”, “Todo el amor y la felicidad para ustedes, pareja bonita” y “Son una pareja hermosa, muchos éxitos”, destacan entre los cientos de comentarios.

El compromiso, resaltó la actriz en su publicación, representa un paso importante. “Qué bonito se siente que alguien te diga que quiere pasar sus días a tu lado, y tú sentir lo mismo. Te amo”, escribió, agradeciendo tanto a Edison como a quienes los han apoyado.

La propuesta en el mar de San Andrés quedó registrada como un momento especial para ambos y como una escena que conmovió a seguidores y figuras del ámbito del entretenimiento colombiano.