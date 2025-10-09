Marbelle se despachó con ironía contra Nicolás Petro, quien enfrenta un proceso judicial, y usó un fuerte calificativo en su contra

Marbelle volvió a burlarse de Nicolás Petro en sus redes sociales -crédirto @marbelle.oficial/Instagram y Asamblea del Atlántico

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, volvió a ser centro de atención tras ser formalmente imputado por la Fiscalía General de la Nación, que solicitó su traslado a un centro carcelario por su presunta vinculación con un entramado de corrupción relacionado con la Fundación Conciencia Social (Fucoso) en Barranquilla

A esta situación judicial se suma un pliego de cargos de la Procuraduría por un supuesto incremento patrimonial injustificado en 2022, lo que ha intensificado el escrutinio sobre su figura ante la opinión pública.

Uno de los personajes que más se arremete en su contra es la cantante Marbelle, quien más allá de su carrera discográfica es reconocida por ser una férrea opositora al Gobierno nacional.

Tal fue el caso de sus pronunciamientos sobre las más recientes revelaciones sobre el proceso judicial del primogénito del jefe de Estado que, entre otras cosas, es señalado de ingresar, en 2022, dineros del narcotráfico a la campaña presidencial del entonces candidato Petro.

A través de su cuenta oficial de la red social X, la artista se refirió a las declaraciones de Petro Burgos ante la Fiscalía General de la Nación, en las cuales señaló que el verdadero objetivo del proceso en su contra era desestabilizar el Gobierno de su padre, lo que, según argumentó, está siendo utilizado por algunos precandidatos a ocupar la Casa de Nariño en 2026.

La cantante comparó el color de piel del hijo del presidente con materia fecal - crédito @Marbelle30/x

Sin embargo, el comentario de Marbelle giró en torno a aspectos físicos del hijo del presidente. La cantante elogió el “bronceado” con el que el primogénito de Petro se presentó a diligencia, pero, al mismo tiempo, lo comparó con desechos fecales.

“Qué bello bronceado! Parece un bollo!”, escribió la intérprete de Adicta al dolor.

El mensaje, que fue ampliamente compartido y comentado, estuvo cargado de ironía y crítica personal, por lo que dividió la opinión entre quienes lo celebraron como una muestra de franqueza y quienes lo condenaron por su falta de respeto y hasta una muestra de racismo.

En otro mensaje, respondió a la publicación de una usuaria que cuestionó el hecho de que Nicolás Petro siga gozando de la libertad, pese al proceso judicial en su contra y los reiterados señalamientos que rodean su figura como hijo mayor del presidente.

Para Marbelle, Nicolás Petro debería estar en la cárcel - crédito @Marbelle30/x

La cantante se refirió al preacuerdo que Nicolás Petro está buscando concretar con la Fiscalía para obtener una condena menor a la que podría ordenar el ordenamiento jurídico para el delito que cometió. Para Marbelle, el hijo del presidente debería estar recluido en un centro carcelario, a la espera del avance del proceso en su contra.

“Amárrenle un billete de 50 y regalen a ese hp!”, sentenció la artista vallecaucana.

Las publicaciones de la cantante recibieron un gran número de comentarios que señalaban que el duro calificativo “quedaba corto” para hacer alusión al hijo del presidente.

Los mensajes de la cantante fueron replicados por sus seguidores - crédito X

Sin embargo, algunas de las reacciones de los internautas fueron en contra de la cantante que, tal y como ella lo hizo con Nicolás, utilizaron su aspecto físico y algunas acciones de su pasado para cuestionarla y deslegitimar su opinión.

“Habla la que le abrió las piernas a los jefes de las Farc, cuando la conciencia y la vergüenza quedan en unos dólares y en un condón”, indicó un usuario.

“Lo dice la manteca sintética con cara de moster inc, asaltacunas le gustan los sobrinitos”, aseveró otro internauta.

Los mensajes de Marbelle, pese a que son cobijados por su derecho a la libre expresión, acaparan la atención por cuenta de su relevancia en el mundo del espectáculo en el país, por lo que sus alusiones al aspecto físico del primogénito del jefe de Estado generan polémica y debate sobre los límites de la crítica pública y el uso de redes sociales para opinar en este sentido.

El caso de Nicolás Petro, ya de por sí complejo por sus implicaciones legales y políticas, se ha convertido en un foco de confrontación simbólica entre los sectores que apoyan y los que se oponen al gobierno de Gustavo Petro. Las declaraciones de Marbelle, en este contexto, no solo reflejan una postura ideológica, sino que evidencian cómo la política colombiana se ha trasladado a espacios no tradicionales.