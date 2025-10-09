Colombia

Marbelle se despachó con ironía contra Nicolás Petro, quien enfrenta un proceso judicial, y usó un fuerte calificativo en su contra

La cantante se refirió al hijo del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta un proceso judicial con nuevos avances

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Marbelle volvió a burlarse de
Marbelle volvió a burlarse de Nicolás Petro en sus redes sociales -crédirto @marbelle.oficial/Instagram y Asamblea del Atlántico

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, volvió a ser centro de atención tras ser formalmente imputado por la Fiscalía General de la Nación, que solicitó su traslado a un centro carcelario por su presunta vinculación con un entramado de corrupción relacionado con la Fundación Conciencia Social (Fucoso) en Barranquilla

A esta situación judicial se suma un pliego de cargos de la Procuraduría por un supuesto incremento patrimonial injustificado en 2022, lo que ha intensificado el escrutinio sobre su figura ante la opinión pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los personajes que más se arremete en su contra es la cantante Marbelle, quien más allá de su carrera discográfica es reconocida por ser una férrea opositora al Gobierno nacional.

Tal fue el caso de sus pronunciamientos sobre las más recientes revelaciones sobre el proceso judicial del primogénito del jefe de Estado que, entre otras cosas, es señalado de ingresar, en 2022, dineros del narcotráfico a la campaña presidencial del entonces candidato Petro.

A través de su cuenta oficial de la red social X, la artista se refirió a las declaraciones de Petro Burgos ante la Fiscalía General de la Nación, en las cuales señaló que el verdadero objetivo del proceso en su contra era desestabilizar el Gobierno de su padre, lo que, según argumentó, está siendo utilizado por algunos precandidatos a ocupar la Casa de Nariño en 2026.

La cantante comparó el color
La cantante comparó el color de piel del hijo del presidente con materia fecal - crédito @Marbelle30/x

Sin embargo, el comentario de Marbelle giró en torno a aspectos físicos del hijo del presidente. La cantante elogió el “bronceado” con el que el primogénito de Petro se presentó a diligencia, pero, al mismo tiempo, lo comparó con desechos fecales.

“Qué bello bronceado! Parece un bollo!”, escribió la intérprete de Adicta al dolor.

El mensaje, que fue ampliamente compartido y comentado, estuvo cargado de ironía y crítica personal, por lo que dividió la opinión entre quienes lo celebraron como una muestra de franqueza y quienes lo condenaron por su falta de respeto y hasta una muestra de racismo.

En otro mensaje, respondió a la publicación de una usuaria que cuestionó el hecho de que Nicolás Petro siga gozando de la libertad, pese al proceso judicial en su contra y los reiterados señalamientos que rodean su figura como hijo mayor del presidente.

Para Marbelle, Nicolás Petro debería
Para Marbelle, Nicolás Petro debería estar en la cárcel - crédito @Marbelle30/x

La cantante se refirió al preacuerdo que Nicolás Petro está buscando concretar con la Fiscalía para obtener una condena menor a la que podría ordenar el ordenamiento jurídico para el delito que cometió. Para Marbelle, el hijo del presidente debería estar recluido en un centro carcelario, a la espera del avance del proceso en su contra.

“Amárrenle un billete de 50 y regalen a ese hp!”, sentenció la artista vallecaucana.

Las publicaciones de la cantante recibieron un gran número de comentarios que señalaban que el duro calificativo “quedaba corto” para hacer alusión al hijo del presidente.

Los mensajes de la cantante
Los mensajes de la cantante fueron replicados por sus seguidores - crédito X

Sin embargo, algunas de las reacciones de los internautas fueron en contra de la cantante que, tal y como ella lo hizo con Nicolás, utilizaron su aspecto físico y algunas acciones de su pasado para cuestionarla y deslegitimar su opinión.

“Habla la que le abrió las piernas a los jefes de las Farc, cuando la conciencia y la vergüenza quedan en unos dólares y en un condón”, indicó un usuario.

“Lo dice la manteca sintética con cara de moster inc, asaltacunas le gustan los sobrinitos”, aseveró otro internauta.

Los mensajes de Marbelle, pese a que son cobijados por su derecho a la libre expresión, acaparan la atención por cuenta de su relevancia en el mundo del espectáculo en el país, por lo que sus alusiones al aspecto físico del primogénito del jefe de Estado generan polémica y debate sobre los límites de la crítica pública y el uso de redes sociales para opinar en este sentido.

El caso de Nicolás Petro, ya de por sí complejo por sus implicaciones legales y políticas, se ha convertido en un foco de confrontación simbólica entre los sectores que apoyan y los que se oponen al gobierno de Gustavo Petro. Las declaraciones de Marbelle, en este contexto, no solo reflejan una postura ideológica, sino que evidencian cómo la política colombiana se ha trasladado a espacios no tradicionales.

Temas Relacionados

MarbelleNicolás PetroProceso judicial Nicolás PetroColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El Congreso fue duramente criticado por tomarse la semana de receso: estos son los días tendrán de descanso

El legislativo decidió no sesionar por una semana, lo que causó polémica en todo el país

El Congreso fue duramente criticado

Oposición colombiana destacó el liderazgo de Donald Trump tras el pacto Israel-Hamas: Gustavo Petro recibió fuertes críticas

El reciente entendimiento en Medio Oriente, facilitado por la Casa Blanca, generó elogios y comparaciones con la gestión del presidente colombiano

Oposición colombiana destacó el liderazgo

Vicky Berrío anunció su compromiso matrimonial con una propuesta bajo el mar en San Andrés: “El momento más inolvidable”

La comediante colombiana compartió imágenes del momento en que su pareja, Edison Boniek, le pidió matrimonio tras casi cuatro años de relación

Vicky Berrío anunció su compromiso

Emiro Navarro sorprendió con advertencia a la Yina Calderón: “Nos vemos en la Fiscalía”

El influenciador reaccionó con dureza a los rumores que ventiló la huilense en su programa digital de chismes en el que aludió, entre otras cosas, al supuesto final de su amistad con Melissa Gate

Emiro Navarro sorprendió con advertencia

Enrique Gómez reveló las “señales” en el asesinato de Miguel Uribe que demostrarían que fue un “crimen de Estado”

El político aseguró que su experticia en otros casos similares le permite identificar pistas que vincularían al Estado en el crimen y lanzó una pulla al presidente Petro: “No espero sino lo peor”

Enrique Gómez reveló las “señales”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Vicky Berrío anunció su compromiso

Vicky Berrío anunció su compromiso matrimonial con una propuesta bajo el mar en San Andrés: “El momento más inolvidable”

Emiro Navarro sorprendió con advertencia a la Yina Calderón: “Nos vemos en la Fiscalía”

Rey Ruiz contó la particular experiencia que vivió por culpa de los colombianos: “Eso no pasa todo el tiempo”

‘Tron: Ares’ llega a las salas de cine de Colombia: todo lo que debe saber de la nueva entrega de la franquicia de culto

Ranking Netflix Colombia: las películas más vistas hoy que todos están comentando

Deportes

La vez que Miguel Ángel

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta

Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida

Miguel Russo y su experiencia en Bogotá: el argentino se enteró de cáncer en medio de su estadía en Millonarios

Miguel Ángel Russo y su lucha dentro y fuera de la cancha: así fue el camino que le dio la estrella #15 a Millonarios en 2017

Esto es lo que podría ganar si tiene un álbum Panini del Mundial completo en Colombia: hay ejemplares por los que pagarían millones