Este es el hombre que le propuso matrimonio a la comediante Vicky Berrío: así inició la historia de amor

La propuesta de matrimonio a la comediante por parte del diseñador gráfico en San Andrés cautivó a miles de seguidores: fue debajo del mar. ¿Quién es él?

Juan David Botia Méndez

Juan David Botia Méndez

Él es el hombre que
Él es el hombre que enamoró a Vicky Berrio, con quien se comprometió recientemente en San Andrés

La reciente noticia del compromiso matrimonial de Vicky Berrío ha despertado la curiosidad de miles de seguidores, quienes buscan conocer más sobre el hombre que le propuso matrimonio a la reconocida comediante colombiana.

La historia de amor entre Vicky Berrío y Edison Boniek se ha consolidado como una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento nacional, no solo por la originalidad de la propuesta, sino también por el recorrido personal y profesional de ambos.

La relación entre Vicky Berrío y Edison Boniek comenzó en el entorno digital.

Edison, diseñador gráfico de profesión y apasionado por la fotografía, el arte y el fútbol, es seguidor del Atlético Nacional, inició el contacto como seguidor de la comediante en redes sociales. Un día, la invitó a ver una película, propuesta que Vicky aceptó, dando inicio a una relación que, según relató la propia actriz en sus redes, cumple cerca de cuatro años en 2025.

La pareja ha compartido numerosos momentos en sus cuentas de Instagram, donde muestran salidas al campo y la playa, así como videos de humor y escenas cotidianas que reflejan su complicidad.

Edison Boniek, el hombre que
Edison Boniek, el hombre que enamoró a la comediante Vicky Berrio

La diferencia de edad generó comentarios en redes sociales, aunque ambos han recibido también el respaldo de quienes celebran la autenticidad de su historia.

Vicky Berrío, originaria de Anorí, Antioquia, se trasladó a Medellín en su adolescencia para estudiar teatro, enfrentando críticas por dejar el campo en busca de un futuro mejor para su familia.

La trayectoria de Vicky Berrío abarca la actuación desde 1999, con experiencia en improvisación, clown y manejo de títeres.

Su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2024 la catapultó a la popularidad, permitiéndole establecer lazos con figuras como Caterine Ibargüen y María Fernanda Yepes.

Posteriormente, fue seleccionada como presentadora del After show de La casa de los famosos Colombia en su segunda edición en 2025, junto a Karen Sevillano.

La pedida de mano se realizó en un escenario poco convencional, pues Edison Boniek sorprendió a Vicky Berrío durante una inmersión en las aguas de San Andrés, donde, arrodillado bajo el mar, desplegó un cartel con la frase: “Mi amor de colores, ¿te quieres casar conmigo?”

Tras este gesto, entregó el anillo de compromiso, que la comediante aceptó visiblemente emocionada. La propia Vicky Berrío compartió en sus redes sociales: “Jamás imaginé que una inmersión en el mar se convertiría en el momento más inolvidable de mi vida. Aquí, entre burbujas y latidos incontrolables me sorprendiste con la pregunta que cambiará nuestra historia… ¿Quieres ser mi esposa?”.

Vicky se comprometió bajo el
Vicky se comprometió bajo el mar de San Andrés

El compromiso matrimonial representa un paso significativo para la pareja. “Qué bonito se siente que alguien te diga que quiere pasar sus días a tu lado, y tú sentir lo mismo. Te amo”, escribió Vicky Berrío en su publicación, agradeciendo tanto a Edison Boniek como a quienes los han acompañado en su historia.

La publicación del compromiso superó los 37.000 “me gusta” en menos de un día y acumuló más de 800 comentarios, entre los que destacaron mensajes de felicitación de figuras como Martina La Peligrosa y Caterine Ibargüen, ambas exparticipantes de MasterChef Celebrity 2024, La reacción positiva de la audiencia se reflejó en frases como “Felicitaciones par de bellezas” y “Son una pareja hermosa, muchos éxitos”, que inundaron las redes sociales de la humorista.

“Ayyyy, dios mío!! Qué felicidaaaaaaad! ¡Felicitaciones mis amores! Los adoro”, “Desde lo más profundo, Que hermoso”, “Me muero de amor! Tan lindos! 😍😍 bendiciones! ✨“, dicen otros comentarios de los seguidores de la pareja.

La comediante compartió que se
La comediante compartió que se encuentra en Portugal junto a un grupo de amigos

Después de presumir su compromiso, a la comediante se le ha visto en redes sociales presumiendo un viaje por Portugal, en el que se le ha visto en compañía de amigos, uno de ellos, David Sanín, actual participante de MasterChef. “Saludos desde Portugal”, escribió la comediante, para después compartir que ha recorrido la ciudad en bicicleta junto a un grupo de amigos.

