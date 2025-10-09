Colombia

“Este año hay caravana duélale a quien le duela” motero en redes desafía el decreto de la Alcaldía de Cartagena que prohíbe las caravanas en Halloween

En un video difundido en redes sociales, un motociclista encapuchadoy sin identificar desafió abiertamente las restricciones impuestas por la administración local y al propio alcalde Dumek Turbay

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
La Alcaldía de Cartagena ya
La Alcaldía de Cartagena ya impuso sanciones a quienes desafiaron el decreto - crédito La Razón

El anuncio de la realización de la denominada “rodada del terror” el próximo 31 de octubre ha reavivado el debate sobre la seguridad y el orden público en Cartagena, en un contexto marcado por la reciente expedición del Decreto 2119 de 2025.

En un video difundido en redes sociales, un motociclista encapuchado, cuya identidad aún no ha sido determinada por las autoridades, desafió abiertamente las restricciones impuestas por la administración local y dirigió un mensaje directo al alcalde Dumek Turbay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Quieren prohibir una un deporte que está muy viral, que no se puede. Aunque quieras, alcalde, eso no se puede ir ni quitar. Eso va a seguir diario y va a crecer más, más y más”, expresó el enmascarado en defensa de quienes practican maniobras extremas en motocicletas por las vías de la ciudad.

Los moteros advierten que no acataran la ley y exigen un espacio en la ciudad - crédito Canal CNC Cartagena HD / TikTok

Además, en cuanto a las medidas de orden público añadió. “Incitaste a los muchachos a que haya rodada otra vez y peor. Entonces, culpa de nosotros no es que en la rodada se filtren bandidos, se filtren a atracar, se filtren a matar, se filtren a todas esas cosas, ya, porque la caravana se presta para eso, pero es el hecho que no es culpa de nosotros”.

Finalmente defendió las rodadas como un deporte al que se le debe dar espacio. “Nosotros no somos ni bandidos ni nada de eso, solamente estamos pidiendo un espacio para realizar nuestro deporte y nuestras maniobras. Entonces, yo lo siento mucho, pero este año hay caravanas. Duélale a quien le duela”.

Este pronunciamiento se produjo poco después de que Dumek Turbay anunciara sanciones ejemplares contra Isaías León, uno de los líderes más visibles del movimiento stunter en Cartagena.

León fue objeto de operativos en su taller y vinculado con la promoción de piques y caravanas ilegales, tras desafiar públicamente las medidas restrictivas de la Alcaldía.

Isaías León, uno de los
Isaías León, uno de los líderes más visibles del movimiento stunter en Cartagena ya fue sancionado - crédito @dumek_turbay / X

El alcalde, en respuesta, comunicó el inicio inmediato de visitas y procesos de cierre en talleres y almacenes de repuestos donde se realicen modificaciones ilegales a motocicletas, declarando: “A partir de las 2 de la tarde de hoy iniciaremos las visitas y procesos de cierre”.

El Decreto 2119 de 2025, expedido el 7 de octubre, establece una serie de restricciones que buscan frenar el desorden vial y prevenir incidentes durante las celebraciones de Halloween y las festividades de fin de año.

Entre las disposiciones más relevantes, se prohíben las caravanas de vehículos automotores, incluidas motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos, tanto en el perímetro urbano como rural de Cartagena. Además, se restringe el uso de máscaras, antifaces o cualquier elemento que impida la identificación de los conductores, salvo el casco reglamentario.

El decreto también contempla sanciones inmediatas para quienes infrinjan estas normas, en concordancia con el Código Nacional de Tránsito y el Código de Policía. El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y la Policía Metropolitana de Cartagena han sido designados como las autoridades responsables de hacer cumplir estas medidas, realizando operativos de control en diferentes puntos de la ciudad.

La administración distrital justificó la adopción de estas restricciones señalando el incremento de hechos violentos y desórdenes registrados en años anteriores durante las festividades de Halloween.

Los talleres donde se modifiquen
Los talleres donde se modifiquen motos también son objeto de cierre - crédito @dumek_turbay / X

Según el documento oficial, las caravanas de motos y vehículos han generado riñas, afectaciones a la movilidad y riesgos para la ciudadanía. Además, informes de las autoridades indican que más del 50% de los homicidios ocurridos en Cartagena entre 2023 y 2024 se cometieron utilizando motocicletas como medio de transporte, lo que refuerza la preocupación por el uso de estos vehículos en la comisión de delitos.

El Decreto 2119 entró en vigencia desde su publicación y se mantendrá activo hasta el 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de preservar la seguridad y la convivencia ciudadana durante las celebraciones masivas y de fin de año.

Temas Relacionados

Rodadas en CartagenaHalloweenStuntColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la intención de voto en la izquierda colombiana para las elecciones 2026: Petro responde

El estudio del Centro Nacional de Consultoría muestra a Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Carolina Corcho como los favoritos, entre quienes consideran votar en la consulta del Pacto Histórico, con un alto porcentaje de indecisos

Esta es la intención de

Encuentran sin vida a Uriel García Jumi, menor de edad indígena que desapareció tras caer de una garrucha de 40 metros

La búsqueda para encontrar el cuerpo del menor de 9 años de edad movilizó a autoridades y vecinos, quienes recurrieron a tecnología aérea para rastrear el difícil terreno montañoso

Infobae

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los cuartos de final

El cuadro dirigido por Jhon Alber Ortiz quiere asegurar la clasificación ante las “Leonas” de Chile

Universidad de Chile vs. Deportivo

Este es el vídeo en el que Karina García protagonizó sensual escena junto a Yeison Jiménez: incluyó beso

‘Bendecida’ es el nombre de la canción para cuyo clip el artista de música popular invitó a la modelo paisa para que protagonizara, pero que terminó en escándalo por su contenido subido de tono

Este es el vídeo en

Bogotá es la ciudad con la tasa más alta de rabia por mordeduras de animales del país: solo en 2025 hay más de 18 mil casos

Las autoridades instan a la ciudadanía a que lleven sus mascotas con correa y collar en todos los casos, para eivctar accidentes con los animales

Bogotá es la ciudad con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Corte Suprema argentina tomó decisiones

Corte Suprema argentina tomó decisiones en el caso del Clan Meyendorff, la familia de un narco colombiano conocido por los capos del Cartel del Norte del Valle como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Este es el vídeo en

Este es el vídeo en el que Karina García protagonizó sensual escena junto a Yeison Jiménez: incluyó beso

Estos son los modelos webcam que están compitiendo en el ‘Desafío del Siglo XXI’

Mari Manotas, ex de Alejandro Riaño, anuncia vacantes en su empresa Everyday Love y aclara polémica tras comparaciones con el caso de Luisa Postres

Melissa Gate le tiró a Yina Calderón en redes y le recordó jugada en ‘La casa de los famosos’: “A la que llamaron de Telemundo fue a mí”

Yina Calderón criticó a RCN por elegir a Karen Sevillano en el ‘After’ de ‘La casa de los famosos’: “La temporada de ella ya pasó”

Deportes

Universidad de Chile vs. Deportivo

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los cuartos de final

Once Caldas vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Betplay

Miguel Ángel Russo, luego de quedar campeón en Argentina, explicó por qué es inevitable querer a los colombianos

Mauricio “Chicho” Serna se refirió a la muerte de Miguel Ángel Russo: “Escuché la noticia entrando al predio”

Así fue el histórico paso de Miguel Ángel Russo al frente de Millonarios: el argentino levantó la estrella número 15