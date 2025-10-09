Colombia

Defensoría del Pueblo pidió declarar emergencia carcelaria ante ola de atentados contra funcionarios del Inpec

Tras el asesinato de varios funcionarios del Inpec y el incremento de hechos violentos, Iris Marín reclama respuestas rápidas y flexibles para restablecer el orden en el sistema penitenciario

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
La Defensoría del Pueblo exige
La Defensoría del Pueblo exige respuestas estatales más ágiles y flexibles para restablecer el orden en el sistema penitenciario - crédito Inpec

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó al Gobierno nacional la declaración de emergencia carcelaria en el país debido a la grave crisis de seguridad y orden público en los centros penitenciarios. La petición surge después de los recientes atentados sicariales que dejaron un saldo de cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Bogotá, Armenia, Cali y Palmira asesinados.

A esto se suma el ataque armado conocido en la mañana del jueves 9 de octubre contra un funcionario del instituto, identificado como Juan Camilo Palacios Figueredo, en una calle del barrio Simón Bolívar, en Cartagena (Bolívar).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Marín alertó ante medios de comunicación que varias entidades han debido suspender sus jornadas de atención dentro de las cárceles por causa de la actual ola de violencia.

Según sus declaraciones, solicitó al Ministerio de Justicia el impulso de medidas adicionales, entre las que mencionó traslados de personas privadas de la libertad y la judicialización de hechos criminales que ocurren dentro de los penales.

La falta de programas de
La falta de programas de resocialización y el hacinamiento agravan la crisis penitenciaria, según la Defensora del Pueblo - crédito Fotomontaje Infobae (Ilustrativa Infobae/Inpec)

“Es muy grave la situación que se está presentando en varios centros carcelarios del país. Varias instituciones hemos tenido que suspender nuestras jornadas de atención en las cárceles debido a esta situación, y hemos pedido al Ministerio de Justicia que adopte diversas medidas, no solo relacionadas con el traslado de personas privadas de la libertad, sino también con la judicialización de actos ocurridos dentro de los centros penitenciarios, a través del sector justicia y otras acciones”, afirmó Marín.

La defensora señaló además como factores agravantes la ausencia de programas sólidos de resocialización y el hacinamiento, elementos que, a su juicio, han confluido en forma negativa y hacen urgente una respuesta estatal más ágil y flexible, especialmente en materia presupuestal y de traslados.

Por último, Marín destacó la necesidad de evitar trámites ordinarios para facilitar decisiones inmediatas que contribuyan a restablecer la seguridad y el orden en el sistema penitenciario. “Pero esto se enmarca en una crisis más estructural, en la que no existen procesos de resocialización lo suficientemente sólidos en las cárceles, y además persiste el hacinamiento. Todo esto confluye de forma negativa. Le hemos pedido al Gobierno que considere decretar el estado de emergencia carcelaria para atender esta situación”, agregó Marín.

La defensora del Pueblo pidió
La defensora del Pueblo pidió declarar emergencia carcelaria por crisis de seguridad en las cárceles del país - crédito @MarnIris / X

Inteligencia habría revelado que ‘Pipe Tuluá’ paga hasta $5 millones por crimen de funcionarios del Inpec

LA FM informó que fuentes de inteligencia vinculan a alias Pipe Tuluá, principal cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, con la serie de atentados contra dragoneantes del Inpec en varias ciudades.

Según la emisora, las autoridades manejan información que indica que alias Pipe Tuluá estaría ofreciendo entre tres y cinco millones de pesos a los sicarios encargados de asesinar a miembros de la institución penitenciaria.

Pipe Tuluá estaría ofreciendo entre tres
Pipe Tuluá estaría ofreciendo entre tres y cinco millones de pesos a los sicarios encargados de asesinar a miembros del Inpec - crédito composición fotográfica Infobae

Las pesquisas señalan que esta escalada de ataques estaría relacionada con la reclusión de alias Pipe Tuluá en una estación de Policía en Bogotá, donde permanece bajo estricta vigilancia. Los atentados serían una forma de presionar para conseguir su traslado a la cárcel La Picota o a la Modelo, desde donde pretende coordinar las actividades logísticas y criminales de su organización.

En cuanto al avance de las investigaciones, la Policía Nacional capturó a ocho personas y retuvo un vehículo presuntamente implicado en el asesinato del dragoneante del Inpec Manuel Antonio Becerra Palma, hecho ocurrido el 3 de octubre en Palmira (Valle del Cauca).

La Policía Nacional, a través de sus unidades en el departamento de Policía Valle, identificó los vehículos utilizados en el homicidio y localizó uno de ellos en las últimas horas en un establecimiento comercial. El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, declaró que durante el operativo también fue decomisado material de guerra que será analizado por peritos en balística.

“Las armas incautadas serán cotejadas por los investigadores judiciales para determinar si alguna de ellas habría sido la utilizada en el homicidio del señor dragoneante”, precisó Triana.

Temas Relacionados

InpecDefensoría del Pueblo Iris Marín Crisis penitenciariaDragoneantes InpecGuardianes InpecColombia-Noticias

Más Noticias

Acolgen lanzó dura advertencia a la Creg: decisiones bajo presión política podrían llevar al país a repetir apagón como el de 1992

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía pidió revisar las resoluciones que, según el gremio, comprometen la estabilidad del sistema eléctrico y podrían aumentar la volatilidad de las tarifas y el riesgo de desabastecimiento en el país

Acolgen lanzó dura advertencia a

Deportivo Cali superó a la Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina y clasificó a los cuartos de final

El cuadro dirigido por Jhon Alber Ortiz se impuso a las “Leonas” por 2-0 y espera rival entre Colo-Colo, Sao Paulo y San Lorenzo en la siguiente fase

Deportivo Cali superó a la

Resultados Super Astro Sol 9 de octubre: números ganadores del sorteo de HOY

Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Resultados Super Astro Sol 9

Morosos en Colombia podrían limpiar su historial crediticio con este proyecto de ley: de qué se trata

Más de 14 millones de colombianos podrían beneficiarse de esta iniciativa, que promete aliviar la carga financiera y fomentar la inclusión crediticia en el país

Morosos en Colombia podrían limpiar

Malas noticias económicas generadas en Colombia asustan a millones de personas: revelan que la situación es incierta

Hay nuevas variaciones en la percepción de riesgo y volatilidad, con cambios en la atención mediática hacia temas de seguridad y actividad productiva

Malas noticias económicas generadas en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Corte Suprema argentina tomó decisión

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Un ganador de ‘MasterChef Celebrity’

Un ganador de ‘MasterChef Celebrity’ reveló detalles de su adicción a las drogas: “Luché por no perder la razón”

Juan Camilo Gallego, manager de B King, habló finalmente del homicidio del artista en México: “Me tocó sacar a mi familia de Medellín”

Jhon Alejandro Vargas, ‘Enanicks’ en ‘The Juanpis Live Show’, le respondió a Alejandro Riaño y habló de su salida: “No soy la persona que él dice”

“La perra de Copetran”: los mejores memes de la pelea entre Betsy Liliana, Lily Díaz y Dayana Jaimes

Carlos Vives interpretará canción oficial del Mundial Fifa 2026 junto a Emilia, Wisin y Xavi

Deportes

Deportivo Cali superó a la

Deportivo Cali superó a la Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina y clasificó a los cuartos de final

A Jairo ‘El Tigre’ Castillo le llueven críticas tras revelarse que pide dinero a cambio de entrevistas: “No, mi hermano, yo cobro”

Técnico de la Liga BetPlay que se quedó sin trabajo se fue peleando con dos periodistas: “No estoy de acuerdo con tu pregunta”

Así despidió Falcao al fallecido entrenador Miguel Ángel Russo en sus redes sociales: “Te vas como lo grande que eres”

Once Caldas vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Betplay