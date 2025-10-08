Colombia

Usuaria se quejó del alto costo del cover en discoteca de Westcol en Medellín y el streamer respondió fuerte: “¿Qué espera, pues?”

El bar propiedad del ‘streamer’ se volvió tendencia por la queja viral de Derly Escobar sobre los precios y la falta de comodidad del local Dulcinea: “doscientos mil pesos y sin dónde sentarse”

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Westcol responde a la polémica
Westcol responde a la polémica por el alto cover en Dulcinea y enciende el debate en redes - crédito @dulcinea.medellin/IG y @derlyescobar/TikTok

Una usuaria de Tiktok, identificada como Derly Escobar, encendió las redes sociales luego de publicar un video en el que criticó el alto costo del cover en Dulcinea, una de las discotecas más reconocidas de Medellín, propiedad del streamer colombiano Westcol.

En su publicación, Escobar mostró su inconformidad por tener que pagar una alta suma sin siquiera contar con un espacio para sentarse, situación que generó una fuerte ola de comentarios y, posteriormente, una respuesta del propio creador de contenido.

Oiga, es en serio, muchachos, estoy aquí con unos amigos que venimos a Dulcinea. Tras de que no hay puesto, el cover vale doscientos mil, o sea, hágame el hijueputa favor. Sin sentarse, sin consumo, nada. Doscientos mil el cover”, dijo la mujer visiblemente molesta en su video, asegurando que el lugar estaba lleno y que los asistentes debían permanecer de pie.

Además, pidió a los internautas no contribuir con la “sobrevaloración” del sitio: “Ustedes mismos le están dando la fama a esto. Están sobrevalorizando esto. Por favor, no lo hagan, porque si no, unos muchachos normales no podemos venir”, puntualizó en su denuncia pública.

La queja de Derly Escobar sobre Dulcinea desata una ola de reacciones y pone a Westcol en el centro de la conversación - crédito @derlyescobar/TikTok

El clip se viralizó rápidamente en TikTok, acumulando cientos de reproducciones y comentarios divididos, pues mientras algunos usuarios apoyaban su punto, otros defendían los precios de la discoteca argumentando que se trataba de un establecimiento de lujo con presentaciones en vivo de artistas reconocidos.

Ante la polémica, Westcol no tardó en reaccionar y en medio de una transmisión en vivo, explicó que los precios reflejan el nivel de los eventos y los artistas invitados a su discoteca, y que la alta demanda generó incluso filas para ingresar.

“Parce, ayer no cabían las personas en Dulcinea. Hay videos de gente afuera que no pudo entrar. Hay una señora enojada dizque porque no pudo entrar y que el cover estaba muy caro. ¿Qué espera, pues? Kris R, Sech, DJ Westcolt... Una discoteca así de luxury y quiere que el cover lo cobremos a veinte mil. Estamos es jodiendo. Pues en ese tipo de discotecas es la realidad, con todo ese montón de artistas. Ese marica haciendo ese show tan hijueputa y quiere que cobremos veinte mil por cover”, expresó Westcol con tono sarcástico y risas.

La respuesta del creador de contenido paisa no fue bien recibida por Derly Escobar, la cual decidió publicar un segundo video para aclarar su punto y responder directamente al comentario de Westcol.

Westcol responde a críticas por el cover de Dulcinea y enciende la conversación digital - crédito @realclipsw/TikTok

En este nuevo mensaje, la mujer aseguró que su crítica no se debía a falta de dinero, sino a la incomodidad de pagar una suma tan alta sin recibir un servicio acorde.

No vale la pena pagar ese valor por lo que nos iba a tocar. Westcol, gracias por decirme señora, pero yo sé que en la vida real donde nos veamos, me veo mucho más joven que tú, porque yo no tengo esa clase de vida”, empezó diciendo Escobar en tono desafiante.

Además, recordó al influencer sus orígenes humildes y se refirió a que la suma de dinero solicitada era exagerada, teniendo en cuenta lo que ofrecían al interior de la discoteca.

Recuerda que tú también fuiste de bajos recursos y no lo estoy diciendo por mí, porque ese día teníamos los extranjeros que querían ir a Dulcinea, que ni idea, no conocían a Westcol, no sabían quién era, que solo querían ir a Dulcinea porque les pareció una discoteca grande, buena... Yo no los quería dejar entrar por ese valor en la entrada, incómodos y parados“, explicó la mujer.

Polémica por el alto costo del cover en discoteca de Westcol en Medellín - crédito @derlyescobar/TikTok

En su mensaje, Escobar también aseguró que estaba acompañando a unos extranjeros que no conocían a los artistas que se iban a presentar, los cuales fueron mencionados por el streamer en su respuesta por el valor del cover y que simplemente buscaban “la fama de la rumba de Medellín”.

No se trata de dinero, la gente no entendió, se trata de incomodidad. Y no me vengan con el cuento de que váyase para Manrique o váyase para Bello, porque precisamente esa gente es la que llena Dulcinea”, añadió Derly Escobar.

Finalmente, Escobar cuestionó el argumento de Westcol sobre que el alto precio se debía a que era una discoteca “de lujo” porque para ella y lo que había visto que ofrecían y las personas que asistían, no tenía ese valor.

No sé, pero eso porque sea luxury, no lo creo, porque esa discoteca la llenan verdaderamente la gente del pueblo, y usted es del pueblo para el pueblo. Entonces, a mí no me vengan con ese cuento. No entendieron. Uno en la puerta, como un bobo, sin poder poner ni siquiera su trago, de doscientos mil pesos también, me imagino. Y pagando ese cover. Es que es la oferta y la demanda, no es porque sea una discoteca luxury. Usted quiere abusar simplemente del cover, quién sabe por qué. Nivel de artistas y mucha gente no los conocía... le apuesto que todos los millonarios ni conocen a esos artistas tampoco”, concluyó.

