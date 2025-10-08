La Jesuu respondió a los comentarios racistas y amenazas de Yina Calderón y su hermana: anunció acciones legales

La Jesuu respondió las amenazas de Yina y Juliana Calderón y detalló acciones legales - crédito @tuprimalajesu @yinacalderontv/ Instagram

Las recientes declaraciones de Yina Calderón y su hermana Juliana Calderón desencadenaron reacciones en redes sociales, luego de que la influencer La Jesuu anunciara el inicio de un proceso legal por los comentarios ofensivos y cargados de prejuicios que ha recibido públicamente.

La controversia se intensificó cuando, en una serie de entrevistas que se viralizaron en los últimos días, Yina Calderón se refirió a La Jesuu con expresiones despectivas.

“No es que me caiga mal, es que me da asco”, dijo Yina sobre La Jessu.

Estas palabras, junto con otras como “esa malparida olía feo, era fastidiosa” y “no le recibiría ni siquiera un plato de comida, porque me da asco”, generaron una fuerte polémica y el rechazo de numerosos internautas.

El conflicto entre las influenciadoras colombianas, que ya venía escalando, alcanzó un nuevo nivel cuando las hermanas Calderón enviaron un mensaje a La Jesuu a través del programa Escándalo TV.

“Ten mucho cuidado con lo que dices, porque a mí me lastima que toquen a mi hermana, ten cuidado tú, porque yo soy muy atravesada y si la veo por ahí, tome su traque para que aprenda, es una advertencia”, dijo Juliana en el programa.

Debido a las palabras de la hermana de Yina, fue que a través de un video La Jesuu abordó las palabras de las Calderón y cuestionó la actitud de apropiación que, según ella, han mostrado en diferentes situaciones.

Recordó cómo, durante su regreso a La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón insistía en que esa casa le pertenecía, y ahora, tras las advertencias, parecía apropiarse incluso de Bogotá. Con ironía, La Jesuu comentó: “Qué les pasa, ay no qué maduren, esta con amenazas muy duro, pero cuando pasan las cosas, qué cómo se le ocurre”.

Más allá del tono humorístico, La Jesuu subrayó que su verdadera intención al responder era compartir su experiencia con la comunidad afro y resaltar la dificultad de comprender cómo algunos minimizan el impacto de los comentarios despectivos, cuando en realidad afectan a toda una comunidad. En sus palabras: “No hay excusas, contextos, ni razones que justifiquen el racismo, hay una línea muy delgada del que mientras a mí no me lo digan no me incomoda, creo que esto tiene que tocarnos a todos”, afirmó La Jesuu en el video.

La influenciadora también respondió al calificativo de “caremico”, señalando que la comparación no le resulta ofensiva, pero considera que las hermanas Calderón están atrapadas en un racismo que calificó de “patético y barato”. En su intervención, expresó: “La comparación no es insulto, ya quisiera ella tener un poquito el cerebro de un mico, los micos son inteligentes, empáticos, saben vivir en comunidad, ¿Yina? no sabe ni qué es humanidad (...) si hay alguien aquí que se comporta como un animal no soy yo”. Para La Jesuu, lo que motiva a las Calderón no es un sentimiento de superioridad, sino un complejo disfrazado de broma.

La presión de sus seguidores para que tomara medidas legales ante los comentarios de Yina Calderón fue determinante. Ante la pregunta de un usuario sobre por qué no denunciaba el racismo, La Jesuu confirmó: “voy a entrar en proceso”, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el procedimiento. En su reflexión, la influenciadora insistió en que lo verdaderamente negativo no reside en el color de piel ni en los olores, sino en la actitud de destruir, mentir y dañar a los demás para sentirse mejor.

La controversia entre La Jesuu y Yina Calderón continúa generando debate en redes sociales, donde los seguidores de ambas figuras públicas se mantienen atentos a los próximos pasos legales y a las repercusiones de este enfrentamiento.

