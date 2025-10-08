Hijo de ‘Papá Pitufo’ tiene antecedentes de violencia intrafamiliar: la Fiscalía reveló esta información tras registrarse nueva agresión

El hijo de 'Papá Pitufo' tiene antecedentes por violencia intrafamiliar - crédito crédito Luisa González/Colprensa / Fiscalía

El nombre de Juan Diego Marín Franco ha vuelto a ser mencionado públicamente tras un ataque violento contra su exesposa en un edificio exclusivo de Cartagena. La Fiscalía señaló que este hecho no es aislado, ya que la víctima habría sufrido otras agresiones anteriormente, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de las mujeres en situaciones de violencia de género.

El incidente se registró alrededor de las 10 de la mañana en un sector de alto perfil de la ciudad, donde Marín Franco, hijo del ‘zar’ del contrabando, conocido como ‘Papá Pitufo’, agredió a su exesposa. Las autoridades intervinieron y detuvieron al agresor, quien permanece bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones.

El caso se conoció luego de que los vecinos del lugar se percataran de los gritos que provenían de uno de los apartamentos del exclusivo edificio en el que se encontraban hospedados, por lo que las autoridades acudieron al lugar para atender el caso de violencia doméstica.

De acuerdo con las autoridades, la identidad de la víctima corresponde a María Andrea Arango y, según indicaron, luego de la agresión recibió la atención médica necesaria para avanzar en su recuperación.

Durante el proceso de investigación, la Fiscalía confirmó que existen antecedentes de agresión contra la misma mujer. Aunque no se han divulgado detalles adicionales sobre los otros episodios, la información oficial respalda la existencia de más de un caso, lo que podría influir en el proceso judicial y en las medidas de protección para la afectada.

La Fiscalía asumió la investigación por violencia intrafamiliar - crédito Luisa González/Reuters

Según información recolectada por Noticias RCN, Marín Franco ha venido “hostigando” a su ex pareja sentimental, incluso, luego de que se haya formalizado legalmente su divorcio. Para la Fiscalía, las acciones del hijo del reconocido contrabandista se pueden interpretar como intentos de manipulación.

“Nosotros nos divorciamos en marzo, y a pesar de eso Juan Diego sigue celándome, me hostiga”, indicó la mujer al ente acusador durante la entrega de su testimonio por las constantes agresiones.

A su vez, en sus palabras, Arango detalló al ente acusador que la agresión se dio mientras su victimario se encontraba en un avanzado estado de embriaguez, a lo que ella le reclamó la desatención a sus responsabilidades legales, establecidas en el acuerdo de divorcio, con la hija de ocho años que comparten.

Marín Franco es hijo de alias Papá Pitufo - crédito redes sociales

Ante el reclamo, Marín Franco atacó con un arma cortopunzante a su expareja y, según relató la víctima, este se negaba a dejarla ir, por lo que la alcanzó a herir en la parte izquierda del estómago, en la espalda y en su rostro, por lo que para las autoridades, el caso pudo haber derivado en un feminicidio.

Sin embargo, el informe entregado por la Policía al ente acusador dio cuenta de presuntas irregularidades en la custodia de la escena en la que ocurrió el delito. Para la Fiscalía, dichas presuntas manipulaciones podrían ser producto de favores para beneficiar al procesado, esto por cuenta de su círculo familiar.

Actualmente, Marín Franco sigue detenido, mientras la víctima cuenta con acompañamiento y protección de las autoridades competentes. El caso ha generado inquietud tanto por el perfil del agresor, vinculado familiarmente a ‘Papá Pitufo’, como por el entorno en el que se produjo la agresión, un edificio de alto nivel en Cartagena, lo que evidencia que la violencia de género afecta a todos los estratos sociales.

La Fiscalía señala presuntas irregularidades en el informe policial entregado - crédito @PoliciaColombia/X

La importancia de este caso radica en la reiteración de los hechos y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante la violencia contra las mujeres. La confirmación de la Fiscalía sobre la existencia de más de un episodio de agresión subraya que la situación de la víctima requiere especial atención y seguimiento.