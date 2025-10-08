Gustavo Petro, citando a Daniel Quintero, le respondió al Tribunal Superior de Bogotá: “La consulta popular del Pacto está vigente”

El presidente Gustavo Petro insistió en que la consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato presidencial va - crédito Presidencia

En medio de la controversia que causó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la medida cautelar que avalaba la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el domingo 26 de octubre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo en la noche del martes 7 de octubre un nuevo y contundente pronunciamiento frente a este proceso electoral. Y, contrario al fallo, expresó que la jornada sigue en firme.

Petro, citando al acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero, uno de los tres precandidatos presidenciales que tenía previsto participar en esta consulta, expresó sin dudas que sus simpatizantes y demás ciudadanos que quieran participar del proceso, lo podrán hacer. Todo esto, a sabiendas de que la determinación del alto tribunal es clara y dejó sin piso jurídico la inscripción y convocatoria.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro insiste en que sí habrá consulta interna del Pacto - crédito @petrogustavo/X

“La consulta popular del Pacto Histórico está vigente”, indicó Petro en su cuenta de X, con lo que encendió la controversia frente a la legalidad de lo que sería esta consulta: en la que, además de Quintero, por el que tendría cierta afinidad, también participan la exministra de Salud Carolina Corcho y el hoy senador Iván Cepeda, que completan la tripleta de aspirantes para la designación de esta colectividad.

Durante la tarde, el primer mandatario se ha expresado en favor de la consulta y, de hecho, arreció contra sus opositores: en especial al director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, que lo acusó de estar “buscando excusas” para no hacer elecciones en el 2026. “Olvídese (sic) que nosotros somos antidemocráticos como si lo han sido ustedes (...) usted es de los que defiende que desaparezcan a los progresistas. Ya lo han hecho antes”, señaló Petro.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro se ensañó contra el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo - crédito @petrogustavo/X

Daniel Quintero también confía en que la consulta interna del Pacto Histórico se dé

Es válido destacar que el imputado exmandatario seccional, que habrá generado un cisma al interior de la colectividad oficialista, indicó a los medios, a las afueras de la Casa de Nariño -en donde fue citado por Petro- que la consulta del Pacto seguía en pie: basándose en afirmaciones hechas por el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, que expresó que estaban listos para llevar a cabo los comicios.

“Lo primero es que quiero dar una muy buena noticia al país: es que consulta hay, consulta va a haber. Hemos hablado con el registrador Nacional del Estado Civil y ha informado que la inscripción de los candidatos está en firme. La medida cautelar habilitó esa inscripción y, por tanto, ese intento nuevo, pero reiterado, de la derecha, por tratar de parar la consulta del Pacto Histórico, tampoco va", dijo Quintero en sus declaraciones.

El exalcalde de Medellín, uno de los tres precandidatos que participarían de este proceso, expresó que la contienda pactada para el domingo 26 de octubre no está en riesgo - crédito @QuinteroCalle/X

Y reafirmó que no permitirán que se fraccione la intención de presentar estas candidaturas a los miembros de la colectividad y al país. “Vamos a continuar en el proceso de unidad, que es el camino que permite la victoria. Ahora, que quede claro que este es otro intento de tumbar la consulta, porque saben que estamos creciendo", agregó Quintero en sus afirmaciones, en las que se mostró optimista frente al proceso.

Otro de los que se pronunció en favor fue el exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar, que declinó su candidatura ante la posibilidad de que el exmandatario local pueda ganar la contienda. El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y exsenador, afirmó que la misma “va porque va”, pues desde su parecer “la democracia es inatajable y quien trate de frenarla hace retroceder el curso de la humanidad”.