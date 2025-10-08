Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón y criticó su programa de chismes: “Compra mejores equipos y saca mi nombre de tu boca”

Emiro se fue contra Calderón y la criticó por la calidad de su nuevo programa de chismes - crédito @emiro_navarro/Instagram @yinacalderontv / Instagram

Emiro Navarro decidió hablar abiertamente sobre los rumores que han circulado acerca del supuesto fin de su amistad con Melissa Gate.

El creador de contenido expresó su molestia en redes sociales tras las afirmaciones realizadas por Yina Calderón, quien en su programa Escándalo TV sostuvo que Melissa y Emiro habrían cortado toda comunicación.

Calderón aseguró que información de fuentes confiables le indicaba que la relación de amistad entre ambos se fracturó, y sugirió que la causa fue el envío de regalos de Emiro a Karina García durante un en vivo en Tiktok, lo que habría provocado que Melissa Gate lanzara indirectas en sus redes sociales.

Ante la emisión de estos comentarios, Emiro Navarro respondió de manera directa y contundente, pidiendo públicamente a Yina Calderón que no se refiera a él ni lo involucre en sus declaraciones.

“Yo no me meto contigo, no me interesa nombrarte, sácame de tu boca. Y es que si fuera verdad, uno dice: ‘Listo, la pelada es informativa,’ pero no”, dijo Navarro.

El creador de contenido se fue en contra de Calderón y su programa - crédito @mundo_reality_/ TikTok

Además, le sugirió que, si realmente quiere conocer la verdad de cualquier tema que le involucre, puede contactarlo directamente: “Yina, así como me llamas borracha a decirme un poco de mondá que ni me importa, llámame y yo te digo si es así o no es así. Yo con gusto te lo aclaro para que informes bien las cosas en tu programa”.

Durante un live en TikTok junto a su amiga Karola, Emiro insistió en que el vínculo con Melissa Gate se mantiene intacto. “Ahí estoy hablando yo con Melissa lo más de bien, mi amor, tranquilo. Estamos muy bien para tu información. Una amistad real no se va a acabar”, aseguró el creador de contenido, con tono molesto ante la insistencia de los rumores.

Con estas declaraciones, Emiro Navarro desmintió las versiones difundidas por Yina Calderón y dejó claro que la información sobre su vida privada puede ser consultada con él directamente para evitar malentendidos. Además, su amiga Karola envió una indirecta a Calderón, al afirmar que ella y Melissa Gate seguirán siendo buenas amigas.

El creador de contenido aseguró que Yina tiene quiere ser como las personas que critica - crédito @mgatee_/ TikTok

Emiro además aprovechó para desahogarse y cuestionar la calidad del programa que está haciendo Calderón, pues la acusó de ser una copia de otros programas, pero de “bajo presupuesto”. “Te voy a tirar un facto: Tú quieres ser igual a todos, así como criticaste a Dímelo King, quieres hacer lo mismo con el Escándalo Tv, ve a comprar unos mejores equipos, que esa monda parece que estás encerrada en un baño y eso se escucha mal”, dijo Navarro.

Melissa reaccionó a la pelea de Emiro y Yina

La finalista de La casa de los famosos, apareció en redes sociales para aclarar que nunca tuvo un distanciamiento con Emiro y aseguró que aún mantienen una amistad fuerte.

“Yo a Emiro le debo demasiado, es una excelente persona, es un gran amigo, yo por él hasta sería capaz de hacer las paces con Karola, es para que vean que yo lo quiero mucho”, reveló la paisa.

Ante las especulaciones sobre el distanciamiento con Navarro, Melissa explicó que su amistad no se basa en estar todo el tiempo juntos, pues le gusta que ambos puedan contar con su propio círculo de amigos.

La finalista de La casa de los famosos aseguró que aun mantiene una amistad con Emiro - crédito @mundo_reality_/ TikTok

“No soy de esas amigas que lo acosa, como ustedes pueden ver, yo dejo que él haga su vida, pero cuando nos reunimos, nos adelantamos y para ser amigo, no tienes que estas las 24/7, puedes estar cuando te necesiten”, explicó.

El video también fue aprovechado para contestarle a Yina y la acuso de hablar de más sin saber. “Entonces, para esa boquisucia, boquipodrida que está diciendo por ahí que él y yo no somos amigos, mor si somos y estamos más unidos que nunca”, concluyó Melissa.