Colombia

Defensoría del Pueblo denunció violaciones de derechos humanos en disturbios durante marcha por Palestina en Medellín

El organismo cuestionó el uso de la fuerza por parte de gestores de convivencia de la Alcaldía y pidió investigar al concejal Andrés “el Gury” Rodríguez, grabado portando un bate en la avenida El Poblado

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
La Defensoría del Pueblo advirtió
La Defensoría del Pueblo advirtió que los gestores de convivencia de la Alcaldía de Medellín no están facultados para usar la fuerza ni intervenir en la disolución de protestas - crédito red social X

La Defensoría del Pueblo calificó como posibles violaciones de derechos humanos los hechos registrados durante la Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina en Medellín, luego de que circularan videos en los que se observa a gestores de convivencia de la Alcaldía interviniendo de manera violenta contra manifestantes y al concejal Andrés “el Gury” Rodríguez portando un bate en medio de los disturbios.

De acuerdo con la entidad, la intervención de los gestores de convivencia y seguridad durante la manifestación —realizada el martes 7 de octubre en la avenida El Poblado— excedió las competencias legales asignadas a estos funcionarios, quienes no están autorizados para usar la fuerza ni para disolver concentraciones ciudadanas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En ningún caso deben impartirse o ejecutarse instrucciones orientadas a la disolución violenta de las marchas o concentraciones, especialmente si son realizadas por contratistas que no hacen parte de los contingentes de Policía con formación especializada”, señaló la Defensoría en un comunicado.

Según el reporte del organismo, dos personas resultaron heridas durante los enfrentamientos, y algunos comerciantes denunciaron daños a locales por parte de un grupo de encapuchados.

Ante esta situación, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó que el derecho a la protesta pacífica está protegido por la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que las autoridades deben garantizar su ejercicio “en condiciones de libertad, seguridad y respeto”.

Gestores de Medellín violaron derechos humanos durante marcha por Palestina - crédito red social X

Marín explicó que el control de excesos en las manifestaciones debe comenzar por el diálogo y la mediación, con participación de la Defensoría, antes de considerar cualquier uso de la fuerza.

“Cuando sea absolutamente indispensable, este solo puede ser ejercido por unidades de Policía especializadas, como el Undemo, siguiendo los principios de proporcionalidad, necesidad, precaución y diferenciación”, recalcó.

La funcionaria también hizo un llamado a las autoridades locales para evitar la estigmatización de la protesta y de los manifestantes, recordando que “las instituciones del Estado deben ser garantes de derechos, no generadoras de nuevos riesgos”.

En ese sentido, pidió abrir investigaciones disciplinarias y penales contra los funcionarios públicos que hayan actuado por fuera de sus competencias durante la jornada.

La intervención de los gestores de seguridad ocurrió luego de que un grupo de manifestantes comenzara a cometer actos de vandalismo sobre la avenida El Poblado, lo que llevó a la Alcaldía a ordenar el uso “diferenciado de la fuerza”.

Manifestantes recorrieron la avenida El
Manifestantes recorrieron la avenida El Poblado durante la Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina, que terminó en disturbios y enfrentamientos con gestores de convivencia y la Policía - crédito red social X

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, la decisión se tomó “en el marco del PMU” para proteger la integridad de las personas y los bienes. “Con nuestros gestores de seguridad hemos impedido actos de vandalismo y afectaciones a la propiedad privada”, afirmó el funcionario.

Sin embargo, el episodio que más controversia generó fue la aparición del concejal Andrés “el Gury” Rodríguez portando un bate mientras increpaba a los manifestantes cerca del centro comercial Oviedo.

En las imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales, se le observa caminando con el objeto en la mano y gritando a los presentes. Aunque no hubo enfrentamientos físicos, su comportamiento fue interpretado como una incitación a la violencia.

La Defensora del Pueblo advirtió que esa actitud “constituye una incitación a la violencia e implica un incumplimiento del deber de los servidores públicos de promover la paz y proteger los derechos de todas las personas”. Marín insistió en que los funcionarios deben “mantener una conducta ejemplar, especialmente en contextos de protesta social, donde la tensión puede escalar rápidamente”.

“El Gury” Rodríguez enfrenta a manifestantes con un bate en protesta pro-palestina - crédito @Hernan_MurielP/X

En respuesta, Rodríguez justificó su actuación en su cuenta de X, donde aseguró que intervino para “defender a los niños” que se encontraban dentro de un restaurante McDonald’s atacado por manifestantes. “¿Uno los enfrenta para defender a los niños y el ‘paraco’ es uno? Hágame el favor. Vandalizaron todos los locales y se ponen a llorar”, escribió el concejal, quien horas antes había anunciado que saldría a “defender la ciudad”.

Las reacciones fueron inmediatas. El activista y exdiputado Hernán Muriel calificó de “vergonzoso” el comportamiento del concejal y lo acusó de “provocar a los manifestantes con un arma en la mano”. En contraste, simpatizantes del Centro Democrático defendieron su actuación, argumentando que actuó ante la ausencia de autoridad.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloIris MarínFuncionarios MedellínAndrés El Gury RodríguezMarchas PalestinaHeridos marchasColombia-Noticias

Más Noticias

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

La actriz y escritora compartió con sus seguidores el doloroso momento de despedirse de su inseparable compañero, generando una ola de mensajes de cariño y solidaridad en las plataformas digitales

El emotivo adiós de Margarita

Filósofa italiana que vive en Colombia explicó dos expresiones muy populares en el país: ‘La tusa’ y ‘sacar la piedra’

La italiana Matilde Orlando se ha hecho conocida en redes sociales, porque también explicó qué significa ‘gadejo’

Filósofa italiana que vive en

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

El ‘streamer’ salió al paso de las especulaciones y explicó cómo se reparten las acciones de las discotecas, dejando claro el papel de Mr. Stiven y de otros socios en cada proyecto

Westcol aclaró quiénes son los

Las universidades de Colombia con los profesionales más destacados en el mercado laboral: ranking internacional las recomiendan

Instituciones de educación superior obtienen las mejores calificaciones en percepción de empleadores, según el QS World University Rankings

Las universidades de Colombia con

Acemi desmintió al ministro de Salud sobre supuesto giro de 12 billones a las EPS para pagar deudas: “Nuevamente faltan a la verdad”

Ana María Vesga también reclamó el incumplimiento del recálculo de la Unidad de Pago por Capitación, medida que debía realizarse antes del 2 de octubre, que afecta la prestación de servicios médicos

Acemi desmintió al ministro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esta es la realidad de

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

El emotivo adiós de Margarita

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia de lo que pasó

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de skincare que incluye leche materna

Antiguos ganadores del ‘Desafío the Box’ ppodrán regresar a la competencia: así puede votar por su favorito

Deportes

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: formaciones confirmadas

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

América de Cali lanzó camiseta retro en homenaje al tricampeonato y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico previo a México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”