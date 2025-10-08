Colombiano mostró cómo cruzar la calle en el país con las vías más peligrosas del mundo

En el video, el creador de contenido cruza sin dificultad en medio del trancón - crédito @federicoquintero97 / TikTok

El video de un creador de contenido colombiano cruzando una calle en India ha puesto en primer plano la realidad de uno de los sistemas viales más peligrosos del planeta.

En la grabación, @federicoquintero97 desafía el tráfico caótico de una ciudad India, mientras bromea que teme más llevar la camiseta del Deportivo Cali en un estadio de Medellín que enfrentarse al tránsito local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta escena, que rápidamente captó la atención en redes sociales, ilustra la magnitud de los desafíos diarios que enfrentan peatones y conductores en el país asiático.

El tráfico indio se caracteriza por una densidad y desorden extremos - crédito @federicoquintero97 / TikTok

El tráfico indio se caracteriza por una densidad y desorden extremos, resultado de la combinación de una población elevada, el aumento constante de vehículos particulares y una infraestructura vial insuficiente para absorber semejante volumen.

A esto se suma la falta de respeto generalizado por las normas de tránsito, la coexistencia de medios de transporte tan dispares como automóviles modernos, motocicletas, carros tirados por animales y bicicletas, y un estilo de conducción imprevisible.

Las consecuencias de este escenario se reflejan cada día en los titulares de los periódicos indios, que reportan accidentes de todo tipo: autobuses de pasajeros que caen por barrancos, conductores ebrios que atropellan peatones, colisiones entre automóviles y camiones detenidos, y motociclistas arrollados por vehículos de mayor tamaño. Estas tragedias cotidianas evidencian una crisis persistente y letal.

En 2023, más de 172.000 personas murieron en las carreteras de India, lo que equivale a un promedio de 474 fallecimientos diarios o casi una víctima cada tres minutos.

La India es el país que más registra accidentes de tráfico en el mundo - crédito BBC India

La omisión de medidas básicas de seguridad también tuvo consecuencias fatales: 54.000 personas murieron por no usar casco y 16.000 por no llevar cinturón de seguridad. Otras causas relevantes incluyeron la sobrecarga de vehículos, responsable de 12.000 muertes, y la conducción sin licencia válida, que provocó 34.000 accidentes. Circular en sentido contrario también contribuyó al número de víctimas.

En 2021, el 13 % de los accidentes involucraron a conductores con permisos de aprendizaje o sin licencia válida. Además, una parte considerable del parque automotor está compuesta por vehículos antiguos que carecen de elementos de seguridad esenciales, como cinturones de seguridad y airbags.

A pesar de las inversiones y los esfuerzos realizados, las carreteras de India siguen figurando entre las más peligrosas del mundo. Especialistas señalan que la raíz de esta crisis no se limita a la infraestructura, sino que abarca también el comportamiento de los usuarios, la falta de aplicación efectiva de la ley y deficiencias sistémicas. El costo económico de los accidentes de tránsito representa el 3 % del PIB anual del país.

Con 6,6 millones de kilómetros (4,1 millones de millas) de extensión, la red vial india es la segunda más grande del mundo, solo superada por la de Estados Unidos. Las carreteras nacionales y estatales constituyen aproximadamente el 5 % de la red total, mientras que el resto corresponde a otras vías, incluidas modernas autopistas de acceso controlado. Actualmente, se estima que hay 350 millones de vehículos registrados en el país.

Bogotá es la segunda ciudad de Colombia con el peor tráfico - crédito Reporteros Asociados por el Mundo

A pesar de estas cifras, India no posee la ciudad con el peor tráfico del mundo. Según el Traffic Index de 2024, informe, que evaluó 501 ciudades en todo el mundo, revela que Latinoamérica lidera el listado de los lugares con mayores dificultades de movilidad, superando a otras zonas tradicionalmente asociadas con el tráfico intenso, como Asia y Europa.

El análisis sitúa a la Ciudad de México como la urbe con el peor tráfico del planeta. En el contexto latinoamericano, Barranquilla ocupa el segundo lugar, ubicándose en la posición número 11 a nivel global. A esta ciudad colombiana le siguen; Bogotá, Cali y Medellín, todas ellas incluidas entre las ciudades con más trancones del mundo.