Colombia

Westcol entró a la casa de Karina García y dejó ver algunos de los espacios de la lujosa vivienda que tiene la creadora de contenido

En la transmisión en vivo con el ‘streamer’ paisa, la creadora de contenido permitió una visita exclusiva a su hogar, mientras confesaba el efecto que ha tenido el boxeo en su vida

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Karina García abre las puertas
Karina García abre las puertas de su hogar y revela el secreto de su energía familiar junto a Westcol - crédito @karinagarciaoficiall/IG

El creador de contenido y streamer paisa Westcol tuvo como invitación especial a Karina García para celebrarle su llegada a los cinco millones de seguidores en Instagram.

El paisa la invitó a cenar, a salir de fiesta a una de sus discotecas en Medellín y la sorprendió con flores más juego artificiales en un espacio organizado solo para ellos dos.

Sin embargo, antes de darle su regalo sorpresa, Westcol fue a recoger a Karina García hasta su casa y aprovechó el momento, el cual compartió a través de una transmisión en vivo, para mostrar algunos espacios de la residencia de la modelo paisa en un recorrido por el primer nivel de la vivienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las imágenes, Karina mostró espacios como el comedor, la sala principal y la cocina, subrayando la importancia de la energía familiar en su hogar, algo que también sintió Westcol tan pronto ingresó.

Karina García abre las puertas
Karina García abre las puertas de su hogar y revela su lado más íntimo - crédito @westcol / Instagram

Solo te voy a mostrar el primer nivel por ahora. Bienvenidos a la Kari House. O sea, primera vez que a ver, el streamer número uno de Latinoamérica entrando a la Kari House, a la casa de Karina García“, arrancó diciendo Karina.

Qué lindo. ¿Sabe que Karina? Usted tiene una casa con mucho ambiente a familia. Me gusta por eso“, afirmó, Westcol.

En la entrada de la vivienda hay un gran garaje en el que están parqueados los carros de García, las cuatrimotos y bicicletas de su hijo Valentino y el nuevo carro de Isa, su hija mayor, el cual le regaló recientemente.

Durante la visita, la conversación se desarrolló entre bromas y anécdotas sobre la vida diaria y el trabajo en redes sociales, ya que Westcol se mostró sorprendido por el lujo y espacio de la casa de Karina y en medio de la impresión indicó que sería por el dinero que le deja hacer contenido para las redes sociales.

Qué hijueputa unidad (conjunto cerrado) la de Karina. No tiene plata la muchachita. Chimba estas unidades así, ¿no? Condominios. Usted vive muy tranquila, Karina. Las redes sociales dejan buen dinero. Los carros, las motos de sus hijos, viven sabrosísimo", expresó el streamer.

Así es la vida familiar y el ambiente en casa de Karina García - crédito westcol/YouTube

Una vez ingresaron se dirigieron al comedor principal y Karina explicó que es cuidadosa con las personas que entran a su casa, enfatizando la necesidad de proteger el ambiente familiar. En medio del recorrido, Westcol bromeó indicando que si tenía la ropa interior en la ducha del baño o en la habitación a la vista y Karina compartió que cuenta con la ayuda de dos nanas para mantener el orden y la comodidad en su día a día.

Después de esto, García dejó ver que tiene “una sala principal”, que es en donde tiene reuniones laborales, sociales y ve televisión con sus hijos, hay un gran sofá y un televisor colgado en la pared.

Seguido, salieron al patio de la casa de la modelo paisa en donde tiene sus guantes de entreno, pues está en medio de la preparación para su participación en Stream Fighters 4, el evento de boxeo que se celebrará en Bogotá.

Westcol elogió la disciplina y el esfuerzo de la modelo, asegurando que, gane o pierda, se ha ganado su respeto, mientras que Karina aprovechó para expresar cómo el entrenamiento ha transformado su vida tanto física como mentalmente.

Westcol felicitó a Karina García
Westcol felicitó a Karina García por su entrenamiento para la pelea de boxeo - crédito @westcol/Instagram y Cortesía Canal RCN

Karina, ¿sabe qué? Usted es una guerrera. Karina es una guerrera. Karina gane o pierda mis respetos de por vida. Yo nunca pensé que usted iba a tener una pelea de boxeo. Véala bien juiciosita", le dijo el streamer a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Me siento feliz. O sea, mentalmente me siento superbién y físicamente me siento más mamasita que nunca”, expresó, tras revelar que ha perdido seis kilos desde que inició su preparación.

En ese momento la modelo confesó que se ha enamorado del boxeo y que, incluso después del evento, planea continuar con esta rutina.

Finalmente, la pareja de creadores de contenido llegó a la sala exterior de Karina en la cual ella se toma tiempo para meditar, compartir con sus hijos y descansar. Karina García habló sobre la importancia de mantener un ambiente positivo en casa y de cómo las redes sociales han permitido mejorar su calidad de vida.

Temas Relacionados

Karina GarcíaWestcolStream Fighters 4Casa de Karina GarcíaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombianos en Europa muestran los clichés que les preguntan siempre: “Yo no vendo polvo blanco”

Los ‘influencers’ mostraron con humor las preguntas incómodas que les hacen por la nacionalidad y las manera en que ellos suelen responder

Colombianos en Europa muestran los

Detalles de la nueva ley que limitaría a menos de tres mil pesos el cobro por reconexión de internet

La nueva ley prohíbe a las empresas de telecomunicaciones exigir sumas elevadas por restablecer el servicio y las obliga a justificar cada cargo

Detalles de la nueva ley

“Fico” Gutiérrez celebró captura de exfuncionarios de Daniel Quintero por corrupción: “El jefe de la banda debe caer”

Las autoridades detuvieron a exintegrantes de la administración pasada, acusados de apropiarse de recursos públicos, mientras continúan las investigaciones sobre contratos irregulares

“Fico” Gutiérrez celebró captura de

Una de las integrantes de la organización de Madres de Falsos Positivos se lanzó a las elecciones del Congreso de 2026: quién es Jaqueline Castillo

La activista ganó el premio a la defensora del año en Colombia, y busca llegar al Senado de la República, con el apoyo de la coalición del Pacto Histórico

Una de las integrantes de

Yina Calderón respalda a Marcela Reyes ante las críticas por su vínculo con B King: “Ella amaba a ese tipo”

La empresaria defendió en redes sociales las declaraciones de la DJ y destacó el apoyo incondicional que Reyes le brindó al artista asesinado en México

Yina Calderón respalda a Marcela
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respalda a Marcela

Yina Calderón respalda a Marcela Reyes ante las críticas por su vínculo con B King: “Ella amaba a ese tipo”

Karol G se habría referido a los rumores sobre el fin de su relación con Feid en su programa radial: esto dijo

Participante de ‘Masterchef Celebrity’ debió ser hospitalizado de urgencia: el exceso de trabajo terminó pasándole factura

La Jesuu anunció su deseo de ser madre a los 25 años y sorprendió a sus seguidores

Tras confirmar su separación de Laura de León, Salomón Bustamente pidió parar los mensajes de odio en su contra

Deportes

Miguel Ángel Russo, técnico campeón

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, en delicado estado de salud: “su pronóstico es reservado”

Colombia vs. Sudáfrica: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Millonarios envió sentido mensaje de apoyo a Miguel Ángel Russo por la difícil situación de salud que atraviesa: “Todo se cura con amor”

Figura de la selección Colombia fue elegido como el mejor jugador de septiembre en la Liga de Portugal

Esta es la impresionante estadística que pone a Luis Díaz a la altura de Harry Kane y Erling Halaand en la Bundesliga