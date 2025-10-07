Westcol entró a la casa de Karina García y dejó ver algunos de los espacios de la lujosa vivienda que tiene la creadora de contenido

Karina García abre las puertas de su hogar y revela el secreto de su energía familiar junto a Westcol - crédito @karinagarciaoficiall/IG

El creador de contenido y streamer paisa Westcol tuvo como invitación especial a Karina García para celebrarle su llegada a los cinco millones de seguidores en Instagram.

El paisa la invitó a cenar, a salir de fiesta a una de sus discotecas en Medellín y la sorprendió con flores más juego artificiales en un espacio organizado solo para ellos dos.

Sin embargo, antes de darle su regalo sorpresa, Westcol fue a recoger a Karina García hasta su casa y aprovechó el momento, el cual compartió a través de una transmisión en vivo, para mostrar algunos espacios de la residencia de la modelo paisa en un recorrido por el primer nivel de la vivienda.

De acuerdo con las imágenes, Karina mostró espacios como el comedor, la sala principal y la cocina, subrayando la importancia de la energía familiar en su hogar, algo que también sintió Westcol tan pronto ingresó.

“Solo te voy a mostrar el primer nivel por ahora. Bienvenidos a la Kari House. O sea, primera vez que a ver, el streamer número uno de Latinoamérica entrando a la Kari House, a la casa de Karina García“, arrancó diciendo Karina.

“Qué lindo. ¿Sabe que Karina? Usted tiene una casa con mucho ambiente a familia. Me gusta por eso“, afirmó, Westcol.

En la entrada de la vivienda hay un gran garaje en el que están parqueados los carros de García, las cuatrimotos y bicicletas de su hijo Valentino y el nuevo carro de Isa, su hija mayor, el cual le regaló recientemente.

Durante la visita, la conversación se desarrolló entre bromas y anécdotas sobre la vida diaria y el trabajo en redes sociales, ya que Westcol se mostró sorprendido por el lujo y espacio de la casa de Karina y en medio de la impresión indicó que sería por el dinero que le deja hacer contenido para las redes sociales.

“Qué hijueputa unidad (conjunto cerrado) la de Karina. No tiene plata la muchachita. Chimba estas unidades así, ¿no? Condominios. Usted vive muy tranquila, Karina. Las redes sociales dejan buen dinero. Los carros, las motos de sus hijos, viven sabrosísimo", expresó el streamer.

Una vez ingresaron se dirigieron al comedor principal y Karina explicó que es cuidadosa con las personas que entran a su casa, enfatizando la necesidad de proteger el ambiente familiar. En medio del recorrido, Westcol bromeó indicando que si tenía la ropa interior en la ducha del baño o en la habitación a la vista y Karina compartió que cuenta con la ayuda de dos nanas para mantener el orden y la comodidad en su día a día.

Después de esto, García dejó ver que tiene “una sala principal”, que es en donde tiene reuniones laborales, sociales y ve televisión con sus hijos, hay un gran sofá y un televisor colgado en la pared.

Seguido, salieron al patio de la casa de la modelo paisa en donde tiene sus guantes de entreno, pues está en medio de la preparación para su participación en Stream Fighters 4, el evento de boxeo que se celebrará en Bogotá.

Westcol elogió la disciplina y el esfuerzo de la modelo, asegurando que, gane o pierda, se ha ganado su respeto, mientras que Karina aprovechó para expresar cómo el entrenamiento ha transformado su vida tanto física como mentalmente.

“Karina, ¿sabe qué? Usted es una guerrera. Karina es una guerrera. Karina gane o pierda mis respetos de por vida. Yo nunca pensé que usted iba a tener una pelea de boxeo. Véala bien juiciosita", le dijo el streamer a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

“Me siento feliz. O sea, mentalmente me siento superbién y físicamente me siento más mamasita que nunca”, expresó, tras revelar que ha perdido seis kilos desde que inició su preparación.

En ese momento la modelo confesó que se ha enamorado del boxeo y que, incluso después del evento, planea continuar con esta rutina.

Finalmente, la pareja de creadores de contenido llegó a la sala exterior de Karina en la cual ella se toma tiempo para meditar, compartir con sus hijos y descansar. Karina García habló sobre la importancia de mantener un ambiente positivo en casa y de cómo las redes sociales han permitido mejorar su calidad de vida.