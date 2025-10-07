Los inquietantes videos que compartía Gabriel Cano, joven de 18 años que lleva casi dos meses desaparecido tras ir a una cita odontológica en Bogotá

Antes de acudir a la cita de odontología, el joven Gabriel Eduardo Cano estaba con su abuela - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@gabrielllcano10/TikTok

El 12 de agosto de 2025, Gabriel Eduardo Cano Díaz, un joven de 18 años de edad, salió de la vivienda de su abuela en el barrio Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, con destino a una cita odontológica.

Las cámaras de seguridad confirmaron que el joven llegó al consultorio odontológico y permaneció allí cerca de una hora. Posteriormente, cruzó la avenida Primero de Mayo, ingresó a un supermercado cercano, retiró 30.000 pesos de un cajero automático y revisó su celular en varias ocasiones antes de salir: desde ese último momento, no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero.

“Él desayunó un poco de afán porque se le había hecho tarde para cumplir la cita y me dijo ‘Gracias, ‘abu’, hasta luego’. Le pregunté a qué horas volvía y me respondió que entre las 12:00 y las 12:30”, relató Nidia Rodríguez, abuela del joven, en diálogo con Noticias Caracol.

El entorno cercano describe a Gabriel como un joven tranquilo, dedicado al diseño gráfico y que residía con su abuela en Kennedy, sur de Bogotá. Las autoridades han emitido una alerta amarilla para intensificar su búsqueda, mientras la familia y la comunidad continúan a la espera de información que permita esclarecer su desaparición.

“Gabriel Eduardo Cano Díaz es un jóven de 18 años de vida. Gabriel Eduardo se encuentra desaparecido desde el 12 de agosto de 2025 en el Barrio Camilo Torres de la localidad de Kennedy - Bogotá D.C. - Colombia. Viste jean gris, chaqueta negra, marca Columbia, tenis blancos Adidas y un carrito blanco y negro Adidas.”, escribió la Fundación Territorios de Paz en una publicación en Facebook hecha el 26 de agosto de 2025.

Esa fundación puso a su disposición los números telefónicos 3174382324 y 3234925944; y el correo electrónico fundterpaz4@gmail.com, como canales de contacto en los que reciben información relacionada con la desaparición del joven.

El contenido que replicaba Gabriel Cano en TikTok, alertado en redes sociales

El extravío de Cano Díaz ha generado inquietud especialmente en redes sociales, donde recientemente comenzaron a circular publicaciones compartidas por el propio joven antes de su ausencia, un detalle que ha cobrado especial relevancia mediática en su caso.

El contenido, que el joven ha replicado a través de su cuenta en TikTok, registra textos que, a juicio de algunos usuarios, podrían reflejar un posible estado emocional complejo que estaría atravesando el joven. Uno de los mensajes, ampliamente difundido tras su desaparición, dice lo siguiente:

“A quienes amo. Tengo la sensación de que mi tiempo en este mundo será más breve de lo que me gustaría. No temo a la muerte, lo que realmente me inquieta es irme sin la oportunidad de despedirme, sin decir lo que siento. Si mi partida llega sin previo aviso, quiero que sepan que, aunque no siempre lo demostré, los llevo en mi corazón. Nunca supe expresar mis sentimientos, quizás nunca aprendí a decir las palabras correctas, pero eso no significa que no los ame profundamente. Si desfallezco, recuerden que los amo. Y ese amor siempre ha estado presente, incluso en mi silencio”, dice unos de los mensajes compartidos en la red social TikTok por el joven.

Otro de los textos, acompañado de un video de un perro, añade: “Ojalá me estés esperando en el cielo, como esperabas que llegara de la escuela”.

En otro de los videos, reza un mensaje de desmotivación: “Detrás de un chico que dice “todo pasa por algo” hay un chico que no puede entender qué hizo para merecer tanto dolor y los traumas que ha pasado en su vida”, se lee en otra de las publicaciones compartidas por el joven.

No obstante, la familia de Gabriel Eduardo Cano desestimó que estos mensajes sean o respondan a algún indicio de un conflicto personal o de una situación de riesgo previa: “Él no demostró estar depresivo, ansioso ni estresado, muy normal”, dijo la abuela del joven para Noticias Caracol.

Por su parte, la madre de Gabriel también descartó la posibilidad de un suicidio, asegurando que “Él nunca mostró señales de depresión o aislamiento. Era un muchacho responsable, con buena reputación en el colegio y que jugaba fútbol en su tiempo libre”, afirmó en diálogo con ese noticiero.

Líneas de atención en salud mental en Bogotá

Para el 2025, la ciudad de Bogotá dispone de las siguientes líneas de atención especializadas:

Línea 106

Teléfono: 106

WhatsApp: 300 754 8933

Sitio web: Bogota.gov.co

Disponible 24 horas, todos los días

Ofrece apoyo psicosocial e intervención en crisis

Línea 123

Teléfono: 123

Disponible 24 horas, todos los días

Atiende emergencias, incluidas las relacionadas con salud mental

Línea Calma

Teléfono: 01 8000 423 614

Atención: Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 10:30 p.m. Sábados: 8:00 a.m. a 10:30 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m. a 10:30 p.m.

