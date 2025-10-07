Laura Maré le apuesta a karaokes colectivos para sus conciertos en Medellín y Bogotá: estas son las fechas

La joven artista anunció conciertos en Bogotá y Medellín - crédito @lauramaremusica/Instagram

La cantautora bogotana Laura Maré anunció una gira de conciertos en la que la audiencia será la protagonista y podrá cantar junto a la artista en un formato de karaoke colectivo.

La joven de 23 años, reconocida por fusionar pop latino con letras honestas sobre el amor, la vulnerabilidad y la fortaleza femenina, prepara dos presentaciones en el país: el 25 de octubre en Medellín y el 20 de noviembre en Bogotá.

La principal intención de la cantante es brindarles a los asistentes una experiencia diferente a la de los conciertos convencionales, por lo que busca conectar con el público a través de sus canciones que reflejan los cambios que se producen en la vida de una persona luego de haber tenido malas experiencias en el amor.

En diálogo con El Tiempo, la artista comentó que la propuesta de “karaoke colectivo” surge como una manera de reconocer a la audiencia como el elemento central del show y de acercarse de manera genuina a los seguidores que han encontrado referencias a sus propias historias en canciones como Ojalá y Me faltó.

“Este será un espectáculo para que la gente cante conmigo, no para verme cantar. Si alguien tiene el corazón roto o se ha enamorado, podrá vivir un momento especial, no solo escuchando, sino también cantando conmigo”, indicó la joven cantante al medio citado.

A su vez, fue enfática en que el sentido de comunidad y honestidad es el eje de su carrera musical, con la que busca darle un nuevo significado a los sentimientos que se experimentan luego de una ruptura amorosa, por lo que la honestidad es uno de los factores más relevantes en la construcción de las letras de sus canciones y en la producción de cada uno de sus conciertos.

El recorrido artístico de Laura Maré comenzó hace casi tres años con el sencillo ‘Sabor a coco’, el primero que compuso y que marcó una etapa en la que escribía sobre las historias amorosas de sus amigas y los temas que le compartían. Fue ese aspecto el que le permitió diferenciarse de otras artistas juveniles, ya que el público se identificó con las historias que su música refleja.

Con el tiempo, la demanda de sus seguidores y amigas la llevó a compartir relatos personales en temas que abordaron el duelo amoroso y el proceso de sanar luego de relaciones fallidas que, en su momento, fueron una parte fundamental de su vida.

“Estaba muy cómoda contando los chismes de mis amigas, pero cuando me tocó revisar mis propias vivencias sentí temor. Pensaba que a nadie le iba a importar lo que yo tenía para decir”, confesó durante su conversación con el diario mencionado.

La música de Laura Maré también se ha convertido en un espacio de sanación, tanto para la artista como para su audiencia que, tal y como lo relató en su diálogo con el medio en cuestión, le llegan recuerdos de momentos o relaciones amorosas difíciles al momento de escuchar sus canciones.

Tal es el caso de su nuevo sencillo ‘Me Faltó’ que explora el amor propio y la aceptación de la vulnerabilidad, mensajes que han resonado fuertemente en quienes asisten a sus conciertos. Para la artista, la recepción del mensaje que busca transmitir ha sido satisfactoria, a tal punto, que varios asistentes han reconocido haber aceptado “migajas” dentro de sus relaciones amorosas.

Durante los conciertos programados para los próximos meses en Medellín y Bogotá, la artista adelantó que se interpretarán sus sencillos más recientes, ‘Ojalá’ y ‘Me Faltó’. Estas piezas serán parte del karaoke que propone a su público, invitando a una catarsis común. Además, Laura Maré compartió que la última canción que lanzará este 2025 abordará, por primera vez, los momentos difíciles de su vida, ampliando aún más el espectro de honestidad con el que busca identificarse.