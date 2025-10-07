Colombia

La Jesuu anunció su deseo de ser madre a los 25 años y sorprendió a sus seguidores

La creadora de contenido caleña reveló en sus redes sociales la edad a la que planea convertirse en mamá

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La caleña habló de sus
La caleña habló de sus planes de convertrse en madre - crédito lajesuuj/Instagram

La creadora de contenido caleña Valentina Ruiz, conocida en redes sociales como La Jesuu, anunció a sus más de tres millones de seguidores su intención de convertirse en madre a los 25 años.

En medio de la remodelación de su casa que ha documentado en sus redes sociales, la caleña reveló que espera ser madre a temprano, para que sus hijos le puedan dar varios gustos como ella lo hace con su madre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La influencer, de 24 años, compartió una imagen junto al mensaje: “A los 25 me preño para que mi hijo me dé todo lo que yo quiera”, dejando clara la fecha elegida para cumplir uno de sus mayores deseos personales.

El anuncio provocó una oleada de reacciones entre usuarios y seguidores, quienes expresaron opiniones diversas sobre su decisión. Aunque las palabras de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia hicieron eco en sus seguidores, no reveló detalles de un romance o planes a corto plazo para ser madre.

La caleña presumió su nuevo hogar con un sentido mensaje dedicado a sus padres. “Hace 2 años Dios me permitió cambiar el estilo de vida de mis papás y eso es un recordatorio de que vas a poder darle a los tuyos todo lo que deseas. Hoy a mis 24, puedo decir que ya he dado todo lo que un día soñé”.

La caleña reveló que espera
La caleña reveló que espera convertirse en madre a los 25 para que sus hijos le puedan dar comodidades como ella se la dio a los suyos - crédito @lajesuu/ Instagram

Al mismo tiempo, La Jesuu mostró en sus plataformas digitales aspectos de su vida cotidiana, incluidos detalles sobre el proceso de mudanza de su madre tras el vencimiento de un contrato de arrendamiento.

En días recientes, La Jesuu fue protagonista de una controversia tras comentarios emitidos por Yina Calderón, empresaria e influenciadora. Calderón, durante una entrevista, mencionó a Ruiz cuando se le preguntó qué famoso le caía peor, refiriéndose al supuesto mal olor de la creadora de contenido.

Ruiz respondió públicamente mediante un video en sus redes sociales, calificando estas declaraciones como “prejuicios vacíos” y criticando que se burle de alguien por su apariencia. La influenciadora señaló que, aunque lo afirmado por Calderón no corresponde a la realidad, muchas personas no pueden escoger cómo son o cómo lucen, y convertir aspectos físicos en motivo de burla “refleja ignorancia”. Su respuesta obtuvo apoyo de seguidores y generó reflexiones sobre respeto y empatía en plataformas digitales.

La Jesuu le respondió a
La Jesuu le respondió a Yina - crédito captura de pantalla Canal RCN/IG

El cruce de declaraciones entre ambas figuras ha mantenido la atención del público, especialmente porque Yina Calderón suele referirse de manera polémica a otras personalidades del entretenimiento. Ruiz, por su parte, expuso también su postura sobre comentarios realizados tanto por Calderón como por Juliana Calderón, y afirmó que continuará defendiendo su derecho a expresar sus opiniones en redes sociales.

Mientras tanto, La Jesuu continúa compartiendo experiencias de su día a día, incluyendo aspectos personales y familiares, consolidando su rol como voz destacada en el espacio digital colombiano. Su anuncio sobre la maternidad y su respuesta a críticas refuerzan la interacción y el debate con su audiencia sobre decisiones personales, límites y exposición pública en redes.

Andrea Valdiri defendió a La Jesuu por enfrentamiento con Yina Calderón: “Cada palabra se la voy a hacer tragar”

La inminente confrontación en el ring de Stream Fighters 4 ha elevado la tensión entre figuras destacadas del entretenimiento digital colombiano, luego de que Andrea Valdiri confirmara su participación para enfrentar públicamente a Yina Calderón.

El evento, programado para el 18 de octubre en Bogotá, se ha convertido en el epicentro de una disputa que trasciende el ámbito deportivo y expone la dinámica de rivalidades y solidaridad en el universo de los creadores de contenido.

Andrea Valdiri defiende públicamente a
Andrea Valdiri defiende públicamente a La Jesuu y confirma enfrentamiento en Stream Fighters 4 - crédito lajesuu / Instagram

La Valdiri se unió a la controversia cuando Yina Calderón, empresaria de fajas y DJ de guaracha, emitió comentarios despectivos sobre La Jesuu. La bailarina barranquillera utilizó sus redes sociales para manifestar su respaldo y reiterar su disposición a enfrentar a Calderón en el cuadrilátero. Dirigiéndose a Ruiz, Valdiri escribió: “Tú en el palco y yo en el ring. Cada palabra se la voy a hacer tragar por ti. Te amo, mi negri”. Este mensaje fue interpretado como una declaración de apoyo incondicional y un compromiso de defender públicamente a su amiga.

Temas Relacionados

La JesuuLa Jesuu habló de ser mamáLa Jesuu InstagramLa casa de los famososColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Colombianos en Europa muestran los clichés que les preguntan siempre: “Yo no vendo polvo blanco”

Los ‘influencers’ mostraron con humor las preguntas incómodas que les hacen por la nacionalidad y las manera en que ellos suelen responder

Colombianos en Europa muestran los

Detalles de la nueva ley que limitaría a menos de tres mil pesos el cobro por reconexión de internet

La nueva ley prohíbe a las empresas de telecomunicaciones exigir sumas elevadas por restablecer el servicio y las obliga a justificar cada cargo

Detalles de la nueva ley

“Fico” Gutiérrez celebró captura de exfuncionarios de Daniel Quintero por corrupción: “El jefe de la banda debe caer”

Las autoridades detuvieron a exintegrantes de la administración pasada, acusados de apropiarse de recursos públicos, mientras continúan las investigaciones sobre contratos irregulares

“Fico” Gutiérrez celebró captura de

Una de las integrantes de la organización de Madres de Falsos Positivos se lanzó a las elecciones del Congreso de 2026: quién es Jaqueline Castillo

La activista ganó el premio a la defensora del año en Colombia, y busca llegar al Senado de la República, con el apoyo de la coalición del Pacto Histórico

Una de las integrantes de

Yina Calderón respalda a Marcela Reyes ante las críticas por su vínculo con B King: “Ella amaba a ese tipo”

La empresaria defendió en redes sociales las declaraciones de la DJ y destacó el apoyo incondicional que Reyes le brindó al artista asesinado en México

Yina Calderón respalda a Marcela
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respalda a Marcela

Yina Calderón respalda a Marcela Reyes ante las críticas por su vínculo con B King: “Ella amaba a ese tipo”

Westcol entró a la casa de Karina García y dejó ver algunos de los espacios de la lujosa vivienda que tiene la creadora de contenido

Karol G se habría referido a los rumores sobre el fin de su relación con Feid en su programa radial: esto dijo

Participante de ‘Masterchef Celebrity’ debió ser hospitalizado de urgencia: el exceso de trabajo terminó pasándole factura

Tras confirmar su separación de Laura de León, Salomón Bustamente pidió parar los mensajes de odio en su contra

Deportes

Miguel Ángel Russo, técnico campeón

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, en delicado estado de salud: “su pronóstico es reservado”

Colombia vs. Sudáfrica: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Millonarios envió sentido mensaje de apoyo a Miguel Ángel Russo por la difícil situación de salud que atraviesa: “Todo se cura con amor”

Figura de la selección Colombia fue elegido como el mejor jugador de septiembre en la Liga de Portugal

Esta es la impresionante estadística que pone a Luis Díaz a la altura de Harry Kane y Erling Halaand en la Bundesliga