La Jesuu anunció su deseo de ser madre a los 25 años y sorprendió a sus seguidores

La creadora de contenido caleña Valentina Ruiz, conocida en redes sociales como La Jesuu, anunció a sus más de tres millones de seguidores su intención de convertirse en madre a los 25 años.

En medio de la remodelación de su casa que ha documentado en sus redes sociales, la caleña reveló que espera ser madre a temprano, para que sus hijos le puedan dar varios gustos como ella lo hace con su madre.

La influencer, de 24 años, compartió una imagen junto al mensaje: “A los 25 me preño para que mi hijo me dé todo lo que yo quiera”, dejando clara la fecha elegida para cumplir uno de sus mayores deseos personales.

El anuncio provocó una oleada de reacciones entre usuarios y seguidores, quienes expresaron opiniones diversas sobre su decisión. Aunque las palabras de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia hicieron eco en sus seguidores, no reveló detalles de un romance o planes a corto plazo para ser madre.

La caleña presumió su nuevo hogar con un sentido mensaje dedicado a sus padres. “Hace 2 años Dios me permitió cambiar el estilo de vida de mis papás y eso es un recordatorio de que vas a poder darle a los tuyos todo lo que deseas. Hoy a mis 24, puedo decir que ya he dado todo lo que un día soñé”.

Al mismo tiempo, La Jesuu mostró en sus plataformas digitales aspectos de su vida cotidiana, incluidos detalles sobre el proceso de mudanza de su madre tras el vencimiento de un contrato de arrendamiento.

En días recientes, La Jesuu fue protagonista de una controversia tras comentarios emitidos por Yina Calderón, empresaria e influenciadora. Calderón, durante una entrevista, mencionó a Ruiz cuando se le preguntó qué famoso le caía peor, refiriéndose al supuesto mal olor de la creadora de contenido.

Ruiz respondió públicamente mediante un video en sus redes sociales, calificando estas declaraciones como “prejuicios vacíos” y criticando que se burle de alguien por su apariencia. La influenciadora señaló que, aunque lo afirmado por Calderón no corresponde a la realidad, muchas personas no pueden escoger cómo son o cómo lucen, y convertir aspectos físicos en motivo de burla “refleja ignorancia”. Su respuesta obtuvo apoyo de seguidores y generó reflexiones sobre respeto y empatía en plataformas digitales.

El cruce de declaraciones entre ambas figuras ha mantenido la atención del público, especialmente porque Yina Calderón suele referirse de manera polémica a otras personalidades del entretenimiento. Ruiz, por su parte, expuso también su postura sobre comentarios realizados tanto por Calderón como por Juliana Calderón, y afirmó que continuará defendiendo su derecho a expresar sus opiniones en redes sociales.

Mientras tanto, La Jesuu continúa compartiendo experiencias de su día a día, incluyendo aspectos personales y familiares, consolidando su rol como voz destacada en el espacio digital colombiano. Su anuncio sobre la maternidad y su respuesta a críticas refuerzan la interacción y el debate con su audiencia sobre decisiones personales, límites y exposición pública en redes.

