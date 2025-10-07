Familiares abandonaron a adulta mayor en plena vía pública: sus hijos la sacaron de la casa

Vecinos de Los Quindos auxiliaron a la adulta mayor, quien fue encontrada desorientada y temblando de frío en la vía pública - crédito Captura video

El hallazgo de una mujer de la tercera edad abandonada en una vía pública de Armenia, Quindio, ha generado indignación y solidaridad en la comunidad local.

La escena, que se difundió ampliamente a través de redes sociales, mostró a la adulta mayor tendida en el suelo de la plaza principal del barrio Los Quindos.

La mujer vestía un pantalón de cuadros rosado y cubierta apenas por una cobija, mientras temblaba de frío y se encontraba visiblemente desorientada.

Vecinos del sector fueron quienes primero advirtieron la situación y se acercaron para ofrecerle auxilio inmediato, a la espera de la llegada de las autoridades.

La presunta responsabilidad de los hijos en el abandono intensifica el rechazo social y la tristeza en Armenia - crédito @ColombiaOscura/X

Según relataron miembros de la comunidad, la mujer habría sido abandonada por sus propios hijos, lo que intensificó el sentimiento de rechazo y tristeza entre los habitantes y usuarios de las plataformas digitales.

Las imágenes del caso, que rápidamente se viralizaron, evidenciaron el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la adulta mayor. “Buenas noches, tenemos una adulta mayor tirada en la plazoleta de Los Quindos, porque sus hijos la sacaron de la casa, para ver si alguien puede colaborar con una ambulancia para que la lleven para el hospital”, dijo la denunciante.

Los vecinos del sector señalaron que la adulta mayor fue hallada sola y desorientada en plena vía pública”, quienes no dudaron en intervenir para protegerla del frío y del abandono.

La difusión del caso en redes sociales provocó una reacción masiva, con numerosos mensajes que exigían mayor respeto y cuidado hacia las personas mayores. “Armenia, le hace falta leyes para proteger a la tercera edad”; “La ley obliga a los hijos a responder por sus padres, deben denunciarlos”; “Tarde o temprano les caerá la justicia divina. Dios se apiade de ella”; “Que Dios los perdone”; “Como es posible tanta maldad”: fueron algunos de los mensajes.

Una anciana fue encontrada desamparada y desorientada en una plaza de Los Quindos, en donde fue dejada, al parecer, por sus propios hijos - crédito Freepik

Hallaron muerto a un adulto mayor reportado como desaparecido: su mascota nunca lo abandonó

La conmoción se apoderó de la comunidad tolimense tras el descubrimiento de José Saúl Almanza, un adulto mayor que fue hallado sin vida en un cafetal ubicado junto a la vía que une Cajamarca con Ibagué.

Lo que más impactó a los habitantes fue la presencia inquebrantable de su perrita negra, que permaneció junto a él hasta el momento en que las autoridades localizaron el cuerpo.

La desaparición de Almanza, residente del corregimiento de Anaime, había sido reportada por sus familiares el 11 de septiembre de 2025. La familia, al no tener noticias sobre su paradero, recurrió a la Policía del Tolima para solicitar ayuda.

El reporte oficial indica que la búsqueda se activó tras la denuncia presentada por la hija de Almanza, quien sospechaba que su padre podría haberse dirigido hacia Ibagué o Calarcá. A partir de esta información, los agentes realizaron indagaciones en ambas zonas, aunque los esfuerzos iniciales no permitieron avanzar en la localización del adulto mayor.

El caso conmovió a los habitantes del Tolima, no solo por el fallecimiento del ciudadano, sino por la fidelidad de su perrita - crédito Pixabay

La preocupación de los allegados se intensificó debido a que Almanza padecía Alzheimer y esquizofrenia, condiciones que dificultaban su ubicación y hacían más urgente la necesidad de encontrarlo.

En el momento de su desaparición, vestía una gorra y llevaba consigo un perrero, además de estar acompañado por su perrita, que, según las versiones recogidas, nunca se apartó de su lado, incluso después de su fallecimiento.

La familia, consciente de la vulnerabilidad de Almanza por su edad y estado de salud, solicitó a la ciudadanía que, en caso de verlo, le tomaran una fotografía para confirmar su identidad y así poder auxiliarlo. Sin embargo, días después recibieron la noticia de su deceso.

El hallazgo del cuerpo se produjo en la mañana del viernes 26 de septiembre, en un cafetal situado a un costado de la recta del Paraíso, sobre la vía que conecta Cajamarca con Ibagué. Junto al cuerpo de Almanza se encontraba su fiel compañera, que no lo abandonó hasta que los uniformados intervinieron para rescatar el cadáver y permitir que la familia realizara los actos fúnebres correspondientes.

La lealtad de la mascota, que permaneció junto a su dueño hasta el final, ha generado un profundo impacto en la región, convirtiéndose en un símbolo de fidelidad y afecto incondicional.